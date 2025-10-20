Xử phạt thanh niên bôi nhọ Hiệu trưởng trường THCS Xuân Thủy

Do mâu thuẫn cá nhân nên T. đăng tải đoạn video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Ban Giám hiệu và Trường Trung học cơ sở Xuân Thủy.

Ngày 20/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Xuân Viên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.750.000 đồng đối với P.X.T. (sinh năm 2009, trú tại Khu Minh Đù, xã Xuân Viên) về hành vi “Đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp P.X.T, người đăng tải nội dung vi phạm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Xuân Viên phát hiện tài khoản TikTok “Idol Y. L” đăng tải đoạn video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Ban Giám hiệu và Trường Trung học cơ sở Xuân Thủy. Kết quả xác minh cho thấy P.X.T. là người sử dụng điện thoại cá nhân cắt ghép, chỉnh sửa và lồng ghép nội dung bịa đặt vào đoạn video, sau đó đăng tải nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Hiệu trưởng và nhà trường.

Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã thực hiện hành vi trên. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, T. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý của Công an xã Xuân Viên đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên không gian mạng, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về việc sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật; tránh những hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín tổ chức, cá nhân và trật tự xã hội.

