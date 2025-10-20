Hà Nội

Xã hội

Xử phạt thanh niên bôi nhọ Hiệu trưởng trường THCS Xuân Thủy

Do mâu thuẫn cá nhân nên T. đăng tải đoạn video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Ban Giám hiệu và Trường Trung học cơ sở Xuân Thủy.

Gia Đạt

Ngày 20/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Xuân Viên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.750.000 đồng đối với P.X.T. (sinh năm 2009, trú tại Khu Minh Đù, xã Xuân Viên) về hành vi “Đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

capture-2463.png
Trường hợp P.X.T, người đăng tải nội dung vi phạm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Xuân Viên phát hiện tài khoản TikTok “Idol Y. L” đăng tải đoạn video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Ban Giám hiệu và Trường Trung học cơ sở Xuân Thủy. Kết quả xác minh cho thấy P.X.T. là người sử dụng điện thoại cá nhân cắt ghép, chỉnh sửa và lồng ghép nội dung bịa đặt vào đoạn video, sau đó đăng tải nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Hiệu trưởng và nhà trường.

Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã thực hiện hành vi trên. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, T. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý của Công an xã Xuân Viên đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên không gian mạng, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về việc sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật; tránh những hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín tổ chức, cá nhân và trật tự xã hội.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích nhà nước ở Hà Tĩnh

Cơ quan Công an xác định đối tượng Phạm Viết Công có hành vi xuyên tạc, lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ danh dự của chính quyền, lãnh đạo các cấp.

Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Phạm Viết Công (SN 1957, trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, địa bàn Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam.

Lai Châu: Bôi nhọ, vu khống thẩm phán, người đàn ông bị khởi tố

Trần Minh Bảo đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng cố tình đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự của một Thẩm phán TAND tỉnh Lai Châu.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Minh Bảo (44 tuổi, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội "Vu khống". Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bảo.
Lai Chau: Boi nho, vu khong tham phan, nguoi dan ong bi khoi to
Đối tượng Trần Minh Bảo tại cơ quan Công an. 
Khởi tố đối tượng đăng hơn 300 bài viết sai sự thật trên facebook

Đối tượng Lê Mạnh đã sử dụng tài khoản facebook "T.N.Đ" đăng tải hơn 300 bài viết sai sự thật, xuyên tac, bôi nhọ, xúc phạm các nguyên lãnh đạo.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an huyện Đại Lộc, điều tra làm rõ đối tượng có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Khoi to doi tuong dang hon 300 bai viet sai su that tren facebook
 Công an huyện Đại Lộc đọc quyết định khởi tố bị can đối với Lê Mạnh. (ảnh: CA)
