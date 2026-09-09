Cảnh giác chiêu lừa “chuyển nhầm tiền” rồi dẫn dụ nạn nhân mất tiền

Sau khi chuyển một khoản tiền cho nạn nhân, kẻ gian có thể giả vờ chuyển nhầm rồi gửi đường link, mã QR hoặc hướng dẫn thao tác nhằm chiếm đoạt tài khoản.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo bằng cách cố tình chuyển tiền vào tài khoản của nạn nhân rồi giả vờ chuyển nhầm.

Sau khi tiền được chuyển đến, kẻ gian liên hệ, viện nhiều lý do như cần tiền gấp để trả nợ, chữa bệnh hoặc khoản vay, giải ngân bị chuyển nhầm để thúc giục nạn nhân hoàn trả ngay.

Đáng chú ý, khi nạn nhân đồng ý chuyển tiền, đối tượng có thể tiếp tục dẫn dụ bằng cách yêu cầu cung cấp thông tin, bấm đường link, quét mã QR, cài ứng dụng hoặc thực hiện một số thao tác trên điện thoại. Từ đó, chúng tìm cách chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng khoản tiền không rõ nguồn gốc, đồng thời không vội chuyển trả cho tài khoản do người lạ cung cấp khi chưa xác minh.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN, thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng; không bấm link lạ, quét mã QR hoặc cài ứng dụng theo hướng dẫn từ người không rõ danh tính.

Khi nhận khoản tiền bất thường, cần lưu lại thông tin giao dịch, tin nhắn, cuộc gọi và nhanh chóng trình báo công an để được xác minh, hướng dẫn xử lý.