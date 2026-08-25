Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Canada nói lý do chính không đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney đã nói về một trong những lý do chính khiến thỏa thuận thương mại với Mỹ sụp đổ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Canada sẽ công bố các mức thuế trả đũa đối với Mỹ vào ngày 25/8 trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang xấu đi sau khi Mỹ quyết định áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá 20 tỷ USD.

Hôm 24/8, Thủ tướng Carney cho biết Canada có thể từ bỏ chiến lược áp thuế tương ứng từng đồng với Mỹ và thay vào đó sử dụng các biện pháp trả đũa có mục tiêu hơn nhằm bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Canada.

"Thái độ tại bàn đàm phán rằng Canada là một quốc gia phụ thuộc vào Mỹ là điều chúng tôi sẽ không chấp nhận. Trong quá trình đàm phán, chúng tôi nhận ra rằng Mỹ muốn phá hủy các ngành công nghiệp chủ chốt của chúng tôi, bao gồm ô tô, thép và nhôm. Đó là một trong những lý do chính khiến chúng tôi từ chối. Đó là một thỏa thuận tồi tệ”, Thủ tướng Carney nói về lý do thỏa thuận thương mại với Mỹ đổ vỡ vào phút chót.

apthutuongcanada.jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP.

Được biết, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne và 3 Bộ trưởng khác trong Nội các dự kiến ​​sẽ chia sẻ chi tiết về các biện pháp hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi thuế quan vào sáng 25/8.

Trong khi đó, Thủ hiến tỉnh Ontario, ông Doug Ford, cho biết "mọi phương án đều có thể được xem xét" nếu tranh chấp leo thang, bao gồm cả việc Ontario cắt nguồn cung cấp điện và khoáng sản quan trọng cho Mỹ.

“Chúng tôi cung cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp. Mọi phương án đều được xem xét. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết”, ông Ford nói.

Theo AP, khoáng sản thiết yếu ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia và ngành sản xuất của Mỹ.

Thủ hiến Ontario cũng cho rằng Canada nên xem xét các biện pháp trả đũa ngày càng nghiêm khắc hơn nếu Mỹ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp của Canada, bao gồm dầu mỏ và kali.

Trước đây, Ontario từng áp đặt phụ phí 25% đối với điện xuất khẩu sang Michigan, Minnesota và New York (Mỹ). Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp trả bằng cách đe dọa tăng gấp đôi thuế quan đối với thép và nhôm của Canada trước khi cả hai bên nhượng bộ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại vào tháng 5/2026

Nguồn video: VTV
#thỏa thuận thương mại Mỹ - Canada sụp đổ #thỏa thuận thương mại #Mỹ #Canada #Tổng thống Trump #Thủ tướng Canada Mark Carney

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thách thức trong việc gia hạn hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada

Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada hay USMCA đã đến hạn gia hạn vào ngày 1/7/2026, khởi đầu một quá trình có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí lâu hơn.

Theo AP, USMCA, được ký năm 2020, bao gồm 1 điều khoản mới yêu cầu hiệp định phải được gia hạn 6 năm một lần. Như vậy, thời hạn gia hạn là vào ngày 1/7/2026.

Nếu 3 nước không thống nhất gia hạn hiệp định thêm 16 năm, USMCA sẽ được xem xét hàng năm trong vòng một thập kỷ trước khi tự động hết hiệu lực vào ngày 1/7/2036.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đằng sau thỏa thuận khiến Mỹ hoãn áp thuế 50% với hàng hóa Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm hoãn áp mức thuế 50% đối với lượng hàng nhập khẩu từ Canada trị giá 20 tỷ USD trong vòng 3 ngày.

Tổng thống Donald Trump ngày 18/8 cho biết ông quyết định hoãn áp mức thuế 50% đối với lượng hàng nhập khẩu từ Canada trị giá 20 tỷ USD trong vòng 3 ngày, sau khi hai nước đạt được một thỏa thuận vào phút chót.

Đàm phán tiếp diễn

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Điều bất ngờ trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU

Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận thương mại giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ.

AP đưa tin, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu hôm 26/3 để thông qua một thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ, nhưng kèm theo các điều khoản bổ sung nhằm bảo vệ lợi ích của Châu Âu trong trường hợp Mỹ không thực hiện đúng cam kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đàm phán về thỏa thuận này tại Turnberry, Scotland, vào tháng 7/2025. Thỏa thuận quy định mức thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng nhằm ngăn chặn việc hai bên áp thuế nhập khẩu cao hơn nhiều, điều có thể gây ra những cú sốc cho nền kinh tế toàn cầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới