Canada nói lý do chính không đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney đã nói về một trong những lý do chính khiến thỏa thuận thương mại với Mỹ sụp đổ.

AP đưa tin, Canada sẽ công bố các mức thuế trả đũa đối với Mỹ vào ngày 25/8 trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang xấu đi sau khi Mỹ quyết định áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá 20 tỷ USD.

Hôm 24/8, Thủ tướng Carney cho biết Canada có thể từ bỏ chiến lược áp thuế tương ứng từng đồng với Mỹ và thay vào đó sử dụng các biện pháp trả đũa có mục tiêu hơn nhằm bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Canada.

"Thái độ tại bàn đàm phán rằng Canada là một quốc gia phụ thuộc vào Mỹ là điều chúng tôi sẽ không chấp nhận. Trong quá trình đàm phán, chúng tôi nhận ra rằng Mỹ muốn phá hủy các ngành công nghiệp chủ chốt của chúng tôi, bao gồm ô tô, thép và nhôm. Đó là một trong những lý do chính khiến chúng tôi từ chối. Đó là một thỏa thuận tồi tệ”, Thủ tướng Carney nói về lý do thỏa thuận thương mại với Mỹ đổ vỡ vào phút chót.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP.

Được biết, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne và 3 Bộ trưởng khác trong Nội các dự kiến ​​sẽ chia sẻ chi tiết về các biện pháp hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi thuế quan vào sáng 25/8.

Trong khi đó, Thủ hiến tỉnh Ontario, ông Doug Ford, cho biết "mọi phương án đều có thể được xem xét" nếu tranh chấp leo thang, bao gồm cả việc Ontario cắt nguồn cung cấp điện và khoáng sản quan trọng cho Mỹ.

“Chúng tôi cung cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp. Mọi phương án đều được xem xét. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết”, ông Ford nói.

Theo AP, khoáng sản thiết yếu ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia và ngành sản xuất của Mỹ.

Thủ hiến Ontario cũng cho rằng Canada nên xem xét các biện pháp trả đũa ngày càng nghiêm khắc hơn nếu Mỹ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp của Canada, bao gồm dầu mỏ và kali.

Trước đây, Ontario từng áp đặt phụ phí 25% đối với điện xuất khẩu sang Michigan, Minnesota và New York (Mỹ). Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp trả bằng cách đe dọa tăng gấp đôi thuế quan đối với thép và nhôm của Canada trước khi cả hai bên nhượng bộ.

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