Điều bất ngờ trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU

Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận thương mại giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ.

AP đưa tin, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu hôm 26/3 để thông qua một thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ, nhưng kèm theo các điều khoản bổ sung nhằm bảo vệ lợi ích của Châu Âu trong trường hợp Mỹ không thực hiện đúng cam kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đàm phán về thỏa thuận này tại Turnberry, Scotland, vào tháng 7/2025. Thỏa thuận quy định mức thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng nhằm ngăn chặn việc hai bên áp thuế nhập khẩu cao hơn nhiều, điều có thể gây ra những cú sốc cho nền kinh tế toàn cầu.

Điều khoản bổ sung nêu rõ, thỏa thuận có thể bị đình chỉ nếu xác định rằng Washington "làm suy yếu các mục tiêu của thỏa thuận, phân biệt đối xử với các doanh nghiệp kinh tế của EU, đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chính sách đối ngoại và quốc phòng của các quốc gia thành viên, hoặc tham gia vào hành vi cưỡng ép kinh tế".

Ông Bernd Lange, một nghị sĩ người Đức và là người đứng đầu ủy ban thương mại nghị viện của EU, cho biết điều khoản đó được đưa ra do căng thẳng liên quan đến Greenland.

Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối của EU khi đe dọa dùng thuế quan như một đòn bẩy để giành quyền kiểm soát đảo Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Ông chủ Nhà Trắng đã rút lại lời đe dọa này sau đó.

"Nếu điều này xảy ra lần nữa, thuế quan sẽ được áp dụng ngay lập tức", Lange nói tại một cuộc họp báo sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu, cho biết thêm các điều khoản bảo vệ này nhằm "ứng phó với sự thay đổi" cho thỏa thuận Turnberry.

Thỏa thuận này sẽ tiếp tục được đàm phán bởi các đại diện thương mại của EU là ông Maroš Šefčovič và người đồng cấp phía Mỹ là Jamieson Greer. Cuộc gặp giữa đại diện thương mại Mỹ và EU diễn ra vào ngày 27/3 bên lề cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Yaoundé, Cameroon.

“Chúng ta cần thỏa thuận EU-Mỹ có hiệu lực ở cả hai phía, mang lại sự chắc chắn thực sự cho các doanh nghiệp EU và chứng minh rằng quan hệ đối tác chân chính sẽ mang lại kết quả”, ông Šefčovič nói sau cuộc bỏ phiếu ở Brussels, Bỉ.

Đại sứ Mỹ tại EU, Andrew Puzder, cho biết cuộc bỏ phiếu sẽ mang lại “sự ổn định và khả năng dự đoán” cho các doanh nghiệp Mỹ và EU, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của EU, giá trị thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa EU và Mỹ đạt 1,7 nghìn tỷ euro (2 nghìn tỷ đô la) vào năm 2024, tương đương trung bình 4,6 tỷ euro mỗi ngày.

