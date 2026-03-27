Điều bất ngờ trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU

Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận thương mại giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu hôm 26/3 để thông qua một thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ, nhưng kèm theo các điều khoản bổ sung nhằm bảo vệ lợi ích của Châu Âu trong trường hợp Mỹ không thực hiện đúng cam kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đàm phán về thỏa thuận này tại Turnberry, Scotland, vào tháng 7/2025. Thỏa thuận quy định mức thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng nhằm ngăn chặn việc hai bên áp thuế nhập khẩu cao hơn nhiều, điều có thể gây ra những cú sốc cho nền kinh tế toàn cầu.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Điều khoản bổ sung nêu rõ, thỏa thuận có thể bị đình chỉ nếu xác định rằng Washington "làm suy yếu các mục tiêu của thỏa thuận, phân biệt đối xử với các doanh nghiệp kinh tế của EU, đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chính sách đối ngoại và quốc phòng của các quốc gia thành viên, hoặc tham gia vào hành vi cưỡng ép kinh tế".

Ông Bernd Lange, một nghị sĩ người Đức và là người đứng đầu ủy ban thương mại nghị viện của EU, cho biết điều khoản đó được đưa ra do căng thẳng liên quan đến Greenland.

Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối của EU khi đe dọa dùng thuế quan như một đòn bẩy để giành quyền kiểm soát đảo Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Ông chủ Nhà Trắng đã rút lại lời đe dọa này sau đó.

"Nếu điều này xảy ra lần nữa, thuế quan sẽ được áp dụng ngay lập tức", Lange nói tại một cuộc họp báo sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu, cho biết thêm các điều khoản bảo vệ này nhằm "ứng phó với sự thay đổi" cho thỏa thuận Turnberry.

Thỏa thuận này sẽ tiếp tục được đàm phán bởi các đại diện thương mại của EU là ông Maroš Šefčovič và người đồng cấp phía Mỹ là Jamieson Greer. Cuộc gặp giữa đại diện thương mại Mỹ và EU diễn ra vào ngày 27/3 bên lề cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Yaoundé, Cameroon.

“Chúng ta cần thỏa thuận EU-Mỹ có hiệu lực ở cả hai phía, mang lại sự chắc chắn thực sự cho các doanh nghiệp EU và chứng minh rằng quan hệ đối tác chân chính sẽ mang lại kết quả”, ông Šefčovič nói sau cuộc bỏ phiếu ở Brussels, Bỉ.

Đại sứ Mỹ tại EU, Andrew Puzder, cho biết cuộc bỏ phiếu sẽ mang lại “sự ổn định và khả năng dự đoán” cho các doanh nghiệp Mỹ và EU, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của EU, giá trị thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa EU và Mỹ đạt 1,7 nghìn tỷ euro (2 nghìn tỷ đô la) vào năm 2024, tương đương trung bình 4,6 tỷ euro mỗi ngày.

>>> Mời độc giả xem thêm video: EU tạm dừng các biện pháp đáp trả thuế quan hồi tháng 4/2025

Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 14 và 15/5.

Nhà Trắng ngày 25/3 thông báo, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump đã được lên lịch lại vào giữa tháng 5/2026, sau khi bị hoãn lại do chiến sự Iran. Theo AP, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 14-15/5.

ap26083676954921.jpg
Tổng thống Trump tiết lộ 'món quà' Iran tặng Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ "món quà" từ Iran chính là việc Tehran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Theo AP, Tổng thống Trump ngày 26/3 đã tiết lộ "món quà" mà Iran tặng Mỹ mà ông đề cập hai ngày trước. "Món quà" đó chính là việc Iran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông ca ngợi cuộc đối thoại hiệu quả với các nhà lãnh đạo Iran. Tổng thống Trump nói thêm với phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đang có các cuộc đàm phán "rất quan trọng" với Iran trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Mỹ nói Iran muốn đạt thỏa thuận, Tehran phản ứng sao?

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến. 

Tổng thống Donald Trump ngày 23/3 cho biết Mỹ đang đàm phán với một lãnh đạo Iran và khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này rất mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

Mỹ tung tin giả?

