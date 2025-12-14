Hà Nội

Bạn đọc

Cần Thơ: Liên danh Miền Trung – Bùi Gia trúng gói thầu thiết bị giá "siêu tiết kiệm"

Vượt qua 10 đối thủ, Liên danh Mua sắm thiết bị đã trúng gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều với mức giảm giá lên tới 37%, tiết kiệm hơn 1,5 tỷ đồng.

Hải Đăng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 3/11/2025, ông Trần Hoàng Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã ký Quyết định số 108/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm thiết bị". Đây là gói thầu thuộc dự án "Mua sắm thiết bị hội trường cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập thuộc quận Ninh Kiều".

2-912.jpg
Ảnh minh họa

Cuộc đua "găng" của 11 nhà thầu và tỷ lệ tiết kiệm 37%

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 4.112.333.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đáng chú ý, gói thầu này đã thu hút sự tham gia của 11 nhà thầu, tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt về giá.

Kết quả, đơn vị trúng thầu là Liên danh Mua sắm thiết bị, gồm hai thành viên: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Miền Trung (đóng vai trò liên danh chính) và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Dự án Bùi Gia (liên danh phụ). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.590.283.000 đồng.

So với giá dự toán gói thầu, con số trúng thầu thấp hơn tới 1.522.050.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 37%. Đây là một tỷ lệ giảm giá rất cao, hiếm gặp trong các gói thầu mua sắm thiết bị trường học thông thường, vốn thường chỉ dao động mức tiết kiệm vài phần trăm. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 111/BCĐG-HĐT ngày 09/10/2025 do Công ty TNHH Xây dựng Hưng Đại Thắng (đơn vị tư vấn) lập, trong số 11 nhà thầu tham dự, có những diễn biến đáng chú ý về giá dự thầu. Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu HATHACO đã chào giá thấp nhất, chỉ 2.249.500.000 đồng (thấp hơn cả giá trúng thầu của Liên danh Miền Trung - Bùi Gia). Tuy nhiên, nhà thầu này đã bị loại ở bước đánh giá tính hợp lệ do "đính kèm mẫu bảo lãnh dự thầu không đúng Mẫu số 04A theo yêu cầu E-HSMT".

Các nhà thầu còn lại như Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Sản xuất Phan Ngô, Liên danh gói thầu Ninh Kiều, Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh... đều dừng bước với lý do "Không xét" (do không xếp hạng 1 hoặc giá dự thầu cao hơn).

Chân dung Liên danh trúng thầu: Kẻ Bắc, người Nam

Việc trúng thầu với mức giá giảm sâu đặt ra câu hỏi về năng lực của đơn vị trúng thầu. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một bức tranh đối lập về hoạt động của hai thành viên trong liên danh này.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Miền Trung (MST: 3101113830), có địa chỉ trụ sở tại Thôn Phúc Tự Đông, Xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Người đại diện pháp luật là ông Phan Linh.

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, nhà thầu này có phạm vi hoạt động trải dài từ miền Trung (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng) đến miền Nam (Tây Ninh, Cần Thơ). Tuy nhiên, hiệu suất trúng thầu trong năm 2025 của doanh nghiệp này lại không cao. Cụ thể, tính từ đầu năm 2025 đến thời điểm trúng gói thầu này, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Miền Trung đã tham gia 41 gói thầu nhưng trượt tới 29 gói, chỉ trúng 7 gói (tỷ lệ trúng thầu khoảng 17%). Đáng chú ý, nhà thầu này thường xuyên tham gia các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục với tư cách độc lập hoặc liên danh, nhưng nhiều lần "ngã ngựa" tại các địa phương như Tây Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.

Thành viên thứ hai là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Dự án Bùi Gia (MST: 1301063460), có trụ sở tại Phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp này do bà Hồ Thoại Phương làm đại diện pháp luật. Khác với đối tác, Bùi Gia hoạt động tập trung hơn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Vĩnh Long, Đồng Tháp). Trong năm 2025, nhà thầu này tham gia 9 gói thầu nhưng gói thầu thiết bị tại Ninh Kiều (Cần Thơ) nói trên là gói thầu duy nhất được ghi nhận trúng thầu tính đến đầu tháng 11/2025. Trước đó, doanh nghiệp này đã trượt 6 gói thầu khác.

Cần giám sát chặt chẽ chất lượng thiết bị

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu là mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, mức giảm giá lên tới 37% tại gói thầu mua sắm thiết bị hội trường này cũng đặt ra thách thức lớn cho chủ đầu tư trong công tác giám sát thực hiện hợp đồng.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc nhà thầu giảm giá sâu có thể xuất phát từ lợi thế cạnh tranh về nguồn hàng hoặc chấp nhận biên lợi nhuận thấp để đảm bảo công việc. Tuy nhiên, thực tế cũng không loại trừ trường hợp nhà thầu bỏ giá thấp để trúng thầu rồi cung cấp thiết bị không đúng thông số kỹ thuật, chất lượng kém hoặc tìm cách phát sinh chi phí. Do đó, vai trò giám sát của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều trong quá trình nghiệm thu, bàn giao là cực kỳ quan trọng để đảm bảo 'tiền nào của nấy', tránh tình trạng thiết bị giá rẻ nhưng nhanh hư hỏng, lãng phí ngân sách về lâu dài".

Ngoài ra, việc nhà thầu HATHACO bị loại vì lỗi bảo lãnh dự thầu dù có giá thấp nhất cũng là bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp khi tham dự thầu qua mạng, cần tuân thủ tuyệt đối các biểu mẫu theo Thông tư 79/2025/TT-BTC để tránh những sai sót đáng tiếc.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Nội: Liên danh An Thành – A Chi Son trúng gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng, tiết kiệm 0,15%

Vượt qua đối thủ nhờ đánh giá kỹ thuật, Liên danh An Thành – A Chi Son đã trúng gói thầu mua sắm vật tư phục vụ quan trắc môi trường tại Hà Nội với giá trúng thầu hơn 4,3 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt mức 0,15%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 28/11/2025, bà Trần Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ký Quyết định số 268/QĐ-TTKTNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Mua sắm Vật liệu, dụng cụ phục vụ nhiệm vụ.

Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm "Công tác Quan trắc, phân tích, giám sát các thành phần môi trường năm 2025", sử dụng nguồn vốn Ngân sách thành phố. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội.

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Vượt qua 9 đối thủ cạnh tranh, trong đó có nhà thầu chào giá giảm tới 30%, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu thiết bị giáo dục tại Cần Thơ với giá hơn 15,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt nhà thầu bị loại vì không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tính hợp lệ.

Ngày 20/11/2025, ông Sử Sấu Em, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ (Ban QLDA TP Cần Thơ) đã ký Quyết định số 511/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)". Đây là gói thầu thuộc dự án "Trang thiết bị bàn, ghế học sinh phục vụ dạy, học các cấp", sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cuộc cạnh tranh "khốc liệt" của 10 nhà thầu

Đồng Tháp: Đại Thành Tháp Mười và 24 gói chỉ định thầu tại xã Mỹ Hòa [Kỳ 2]

Xã Mỹ Hòa (tỉnh Đồng Tháp) là nơi Công ty TNHH Đại Thành Tháp Mười trúng trọn 24 gói chỉ định trong năm 2025, với tông giá trị gần 9 tỷ đồng...

z7290673715506-67e581ffb9d71adf6b79a0dfb2d8d7c7.jpg
Ảnh minh họa

Trong hai năm 2024–2025, Công ty TNHH Đại Thành Tháp Mười liên tục được lựa chọn thực hiện hàng loạt gói thầu tại UBND xã Mỹ Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Dữ liệu từ Hệ thống đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này trúng tổng cộng 24 gói thầu, tất cả đều áp dụng hình thức chỉ định thầu, với tổng giá trị trúng thầu gần 1,9 tỷ đồng.

