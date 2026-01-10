Trà Vinh: Liên danh 3 thành viên trúng gói thầu xây dựng công trình Tân An

Gói thầu số 96 xây dựng công trình Tân An vừa tìm được chủ nhân là liên danh gồm 3 doanh nghiệp "khủng" tại địa phương, trong bối cảnh không có bất kỳ đối thủ nào tham gia cạnh tranh.

Mới đây, Giám đốc Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh đã ký Quyết định số 65/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 96: Xây dựng công trình Tân An (xã Tân An). Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án "Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh" (Dự án CSAT), sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh.

Quyết định số 65/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 96. Nguồn: MSC

"Một mình một ngựa" về đích

Theo biên bản mở thầu qua mạng ngày 27/11/2025, dù được thông báo mời thầu rộng rãi nhưng đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu từ Liên danh Xây dựng gói thầu số 96. Liên danh này là sự "hợp lực" của 3 pháp nhân gồm: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Huỳnh Ánh (Liên danh chính), Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Thương mại Nguyễn Trình và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Miền Tây TV.

Kết quả, với giá dự toán 10.283.885.939 đồng, liên danh này đã trúng thầu với giá 10.039.378.864 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt mức khiêm tốn khoảng 2,3%.

Chân dung liên danh nhà thầu

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, cả 3 thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những cái tên có "sức nặng" và mạng lưới hoạt động dày đặc, xuyên suốt tại địa bàn tỉnh Trà Vinh cũ:

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Huỳnh Ánh: (MSDN: 2100636610), có địa chỉ tại Khóm 3, Xã Càng Long, Vĩnh Long, được thành lập năm 2018 do ông Huỳnh Đan Trường là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia khoảng 94 gói thầu, trong đó trúng 41 gói, trượt 51 gói, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) khoảng 191.255.218.450 đồng.

Đây là đơn vị trúng thầu rất "mát tay" tại Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh. Chỉ tính riêng trong tháng 12/2025, doanh nghiệp này liên tục được xướng tên trúng loạt gói thầu xây lắp như: Gói thầu số 96: Xây dựng công trình Tân An (xã Tân An); gói thầu số 99: Xây dựng 02 công trình Bình Phú, Phương Thạnh (xã Bình Phú); gói thầu số 98: Xây dựng công trình Bình Phú (xã Bình Phú); gói thầu số 95: Xây dựng công trình Mỹ Cẩm (xã Càng Long); gói thầu số 100: Xây dựng 02 công trình Đa Lộc, Song Lộc (xã Châu Thành, xã Song Lộc).

Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Thương mại Nguyễn Trình: (MSDN 2100236683), có địa chỉ tại Đường Nguyễn Đáng, Phường Trà Vinh, Vĩnh Long, được thành lập năm 2005, do ông Nguyễn Văn Trình làm chủ Doanh nghiệp. Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia 182 gói thầu, trong đó trúng 128 gói, trượt 51 gói, 3 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) khoảng 3.061.003.006.243 đồng. Chỉ tính riêng năm 2025 doanh nghiệp này đã tham gia 25 gói, trúng 15 gói, trượt 10 gói, tại Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh Nguyễn Trình cũng được xướng tên 3 gói thầu: gói thầu số 96: Xây dựng công trình Tân An (xã Tân An); gói thầu số 95: Xây dựng công trình Mỹ Cẩm (xã Càng Long), gói thầu số 105: Xây dựng 02 công trình Kim Sơn (xã Hàm Giang) đều với vai trò liên danh.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Miền Tây TV: (MSDN 2100651552), có địa chỉ tại xã Càng Long, Vĩnh Long, được thành lập năm 2019, do ông Lê Tấn Kiệt làm người đại diện pháp luật. Trong lịch đấu thầu đã tham gia 19 gói thầu, trong đó trúng 12 gói, trượt 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) khoảng 26.863.672.411 đồng. Trong năm 2025 nhà thầu này đã trúng 5/6 gói. Đáng chú ý, đơn vị này cũng vừa được công bố trúng 2 gói thầu tại Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh: Gói thầu số 98 tại xã Bình Phú và Gói thầu số 96: Xây dựng công trình Tân An (xã Tân An) vào giữa tháng 12/2025 với vai trò liên danh.