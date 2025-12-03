Nhà thầu Đại Thành Tháp Mười và bức tranh đấu thầu tại xã Trường Xuân [Kỳ 1]

Một góc Xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

Các số liệu tổng hợp cho thấy, từ đầu tháng 3/2018 đến nay, Công ty Đại Thành Tháp Mười đã tham gia 170 gói thầu, trúng 115 gói, đạt tổng giá trị hơn 42,6 tỷ đồng (bao gồm cả liên danh). Chỉ riêng từ đầu năm 2025 đến nay, nhà thầu này đã tham gia 68 gói và trúng 48 gói với tổng giá trị 11,23 tỷ đồng, trong đó ba gói từ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười đóng góp hơn 7,5 tỷ đồng – nhóm gói có giá trị lớn nhất trong năm.

Hoạt động của nhà thầu thể hiện dưới hai dạng đặc trưng. Một nhóm là các gói quy mô trung bình cấp huyện, thường liên quan các hạng mục hạ tầng nhỏ và trung bình. Nhóm còn lại là các gói cấp xã với quy mô rất nhỏ, chủ yếu sửa chữa, duy tu thường xuyên. Xã Trường Xuân là nơi nhóm gói thứ hai bộc lộ rõ nhất, khi doanh nghiệp đã trúng 13 gói từ đầu năm đến nay với tổng giá trị hơn 1,099 tỷ đồng.

Các gói thầu của xã đều mang đặc điểm giá trị thấp, phát sinh liên tục từ nhu cầu hạ tầng cơ sở. Tính chất thường thấy là dọn vệ sinh, rải đá chống lầy, sửa mặt đường hoặc trồng cây xanh, mỗi nhiệm vụ chỉ vài chục đến khoảng 100 triệu đồng. Phần lớn gói nằm dưới ngưỡng 100 triệu – mức được phép chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu 2023.

Có thể kể đến gói sửa mặt đường nội bộ CDC ấp 6B trị giá 99,394 triệu đồng ngày 18/4/2025; gói dọn cỏ vệ sinh tuyến lộ Cụm dân cư trung tâm trị giá 99,847 triệu đồng ngày 6/5/2025; gói rải đá bờ Đông kênh An Tiên trị giá 97,948 triệu đồng ngày 28/5/2025; hay gói rải đá chống lầy đường nội bộ đất quỹ 5% trị giá 99,272 triệu đồng cùng ngày...

Việc tách nhiệm vụ thành nhiều gói nhỏ phản ánh một thực tế phổ biến tại cấp xã: nhu cầu xử lý nhanh, hạn mức thấp, thủ tục gọn, nguồn lực hạn chế và sự thiếu hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp ngoài địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh các gói nhỏ, Trường Xuân vẫn có những gói giá trị cao hơn như gói trồng cây xanh tại khu vực vòng xoay Trường Mầm Non trị giá 247,962 triệu đồng, cho thấy nhà thầu này không chỉ tham gia các gói duy tu đơn giản mà còn được giao cả các hạng mục có tính thiết kế và đầu tư hơn.

Từ góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc một nhà thầu địa phương trúng nhiều gói nhỏ tại xã là điều không hiếm, đặc biệt khi họ có lợi thế về địa bàn, nhân công và khả năng triển khai ngay lập tức. Theo ông Lập, Luật Đấu thầu 2023 cho phép chỉ định thầu đối với gói xây lắp dưới 100 triệu đồng, miễn là hồ sơ yêu cầu, báo cáo kinh tế – kỹ thuật và quy trình thẩm định được thực hiện đúng quy định. Tuy vậy, Luật sư Lập cũng lưu ý rằng khi một doanh nghiệp xuất hiện với tần suất dày đặc tại một địa bàn, bên mời thầu cần tăng cường minh bạch trong khâu lập hồ sơ và thẩm định giá để tránh những nghi vấn về mức độ cạnh tranh.

Trong trường hợp của Trường Xuân, chuỗi 13 gói thầu nhỏ chưa phản ánh dấu hiệu vi phạm nhưng đặt ra vấn đề về mức độ phụ thuộc của địa phương vào một nhà thầu duy nhất. Đây là yếu tố đáng chú ý khi đánh giá sức cạnh tranh thực chất của thị trường xây lắp cấp xã.

Bức tranh Trường Xuân mang đến một lát cắt điển hình của mô hình thầu nông thôn: gói nhỏ, tần suất cao, ít doanh nghiệp tham gia, quyết định dựa nhiều vào lợi thế địa bàn. Đại Thành Tháp Mười trở thành lựa chọn quen thuộc nhờ am hiểu địa hình, có nhân công sẵn và khả năng đáp ứng nhanh. Hiện tượng này không trái pháp luật nhưng là điểm cần theo dõi trong phân tích dài hạn về chất lượng cạnh tranh của thị trường xây lắp ở cấp cơ sở. Các kỳ tiếp theo của loạt bài sẽ tiếp tục mở rộng sang các gói thầu khác trong huyện để làm rõ hơn bức tranh tổng thể.

