Hà Nội: Liên danh An Thành – A Chi Son trúng gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng, tiết kiệm 0,15%

Vượt qua đối thủ nhờ đánh giá kỹ thuật, Liên danh An Thành – A Chi Son đã trúng gói thầu mua sắm vật tư phục vụ quan trắc môi trường tại Hà Nội với giá trúng thầu hơn 4,3 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt mức 0,15%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 28/11/2025, bà Trần Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ký Quyết định số 268/QĐ-TTKTNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Mua sắm Vật liệu, dụng cụ phục vụ nhiệm vụ.

Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm "Công tác Quan trắc, phân tích, giám sát các thành phần môi trường năm 2025", sử dụng nguồn vốn Ngân sách thành phố. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội.

Chiến thắng "sát nút" và tỷ lệ tiết kiệm 0,15%

Dữ liệu từ biên bản mở thầu và báo cáo đánh giá cho thấy, gói thầu có giá dự toán là 4.324.207.634 đồng. Có 02 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ gồm: Công ty Cổ phần Bateco Việt Nam và Liên danh An Thành - A Chi Son.

Kết quả, Liên danh An Thành - A Chi Son (gồm Công ty TNHH Thiết bị và Vật tư Khoa học Kỹ thuật An Thành và Công ty Cổ phần A Chi Son) đã được phê duyệt trúng thầu với giá 4.317.391.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 4 tháng.

Như vậy, so với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước chỉ là 6.816.634 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,15%. Đây là một con số rất khiêm tốn đối với một gói thầu đấu thầu rộng rãi có giá trị hơn 4 tỷ đồng, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự về giá trong gói thầu này.

Đối thủ "ngã ngựa" vì giấy phép hóa chất

Để Liên danh An Thành - A Chi Son "một mình một ngựa" ở vòng tài chính, đối thủ là Công ty Cổ phần Bateco Việt Nam đã bị loại ngay tại bước đánh giá kỹ thuật.

Theo Báo cáo đánh giá số 25.11-01/BC-TVT ngày 25/11/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội, Công ty Bateco Việt Nam bị đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật với lý do cụ thể: Nhà thầu không chứng minh được khả năng lưu hành hàng hóa đối với các loại hóa chất trong danh mục theo yêu cầu. Đồng thời, nhà thầu cũng không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ và khả năng huy động hóa chất cho gói thầu.

Đáng chú ý, Bên mời thầu và đơn vị tư vấn đã có công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT (Công văn số 360/CV-TVT368 ngày 12/11/2025 và Công văn số 651/TTKTNNMT-KHTV ngày 13/11/2025). Tuy nhiên, dù nhà thầu Bateco có văn bản giải trình nhưng lại "không cung cấp được tài liệu theo yêu cầu E-HSMT". Việc một nhà thầu tham gia đấu thầu nhưng lại thiếu hụt các tài liệu pháp lý cơ bản về hàng hóa là điều đáng suy ngẫm về sự chuẩn bị hoặc ý định thực sự khi tham gia gói thầu này.

Năng lực của Liên danh trúng thầu: "Cặp bài trùng" Bắc - Nam

Đi sâu phân tích về liên danh trúng thầu, dữ liệu cho thấy sự kết hợp thú vị giữa một doanh nghiệp "nhỏ nhưng có võ" tại Hà Nội và một đơn vị dày dạn kinh nghiệm từ TP HCM.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Thiết bị và Vật tư Khoa học Kỹ thuật An Thành (MST: 0108988730), có địa chỉ tại Hà Nội. Dù quy mô nhân sự đăng ký rất khiêm tốn (4 nhân viên), nhưng An Thành lại sở hữu một "phong độ" trúng thầu đáng nể trong năm 2025.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, ngoài gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng tại Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, An Thành còn trúng nhiều gói thầu cung cấp vật tư, hóa chất tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác như:

· Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao năm 2025 tại Trung tâm kiểm nghiệm Quảng Ninh (giá trúng hơn 212 triệu đồng, phê duyệt ngày 21/11/2025).

· Gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Sơn La (giá trúng hơn 516 triệu đồng, phê duyệt ngày 12/09/2025).

· Gói số 16: Mua hàng hóa cho PV.CNSH tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (giá trúng hơn 698 triệu đồng).

Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần A Chi Son (MST: 0303055657), có trụ sở tại TP HCM. Doanh nghiệp này có lịch sử đấu thầu dày đặc với hơn 240 gói thầu đã tham gia, chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị bảo hộ, hóa chất công nghiệp cho các đơn vị ngành điện (Nhiệt điện Vĩnh Tân, Duyên Hải) và dầu khí (Vietsovpetro). Việc A Chi Son "Bắc tiến" và liên danh với An Thành cho thấy chiến lược mở rộng thị phần ra các gói thầu quan trắc môi trường tại phía Bắc.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1% tuy không vi phạm quy định nhưng là một chỉ dấu cho thấy mức độ cạnh tranh về giá chưa cao. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ khâu lập giá gói thầu và các tiêu chí kỹ thuật trong E-HSMT để đảm bảo không có sự 'cài cắm' nhằm hạn chế nhà thầu."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc yêu cầu giấy phép lưu hành đối với hóa chất là cần thiết và đúng quy định pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá, bên mời thầu cần đảm bảo sự công tâm, tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu làm rõ. Đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị lớn nhưng tiết kiệm thấp, vai trò giám sát của chủ đầu tư là cực kỳ quan trọng để tránh thất thoát ngân sách."

Việc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội lựa chọn nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm "tượng trưng" liệu có đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước? Năng lực thực hiện hợp đồng của liên danh An Thành - A Chi Son sẽ được chứng minh ra sao trong thời gian tới?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.