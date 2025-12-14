Hà Nội

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Vượt qua 9 đối thủ cạnh tranh, trong đó có nhà thầu chào giá giảm tới 30%, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu thiết bị giáo dục tại Cần Thơ với giá hơn 15,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt nhà thầu bị loại vì không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tính hợp lệ.

Hải Đăng

Ngày 20/11/2025, ông Sử Sấu Em, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ (Ban QLDA TP Cần Thơ) đã ký Quyết định số 511/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)". Đây là gói thầu thuộc dự án "Trang thiết bị bàn, ghế học sinh phục vụ dạy, học các cấp", sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cuộc cạnh tranh "khốc liệt" của 10 nhà thầu

Theo biên bản mở thầu mã IB2500353849 hoàn thành ngày 10/09/2025, gói thầu này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới nhà thầu với 10 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Mức độ cạnh tranh được đẩy lên cao trào khi các nhà thầu đưa ra các mức giá rất đa dạng so với giá dự toán 19.858.770.000 đồng.

1-5046.jpg
2.jpg
Nguồn MSC

Kết quả, đơn vị trúng thầu là Liên danh Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị, bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Hai thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dazhu (Mã số thuế: 6300097360) và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát (Mã số thuế: 1800647768). Giá trúng thầu được phê duyệt là 15.574.680.000 đồng.

So với giá dự toán, liên danh này đã giúp chủ đầu tư tiết kiệm được khoảng 4,28 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng khoảng 21,5%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Đối thủ chào giá "siêu rẻ" bị loại vì lý do gì?

Điểm đáng chú ý nhất tại gói thầu này không chỉ nằm ở người chiến thắng, mà ở những nhà thầu bị loại. Cụ thể, "Liên danh Gói thầu Bàn ghế Cần Thơ" (gồm: Công ty CP Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Miền Trung, Công ty CP Giáo dục Mekong, Công ty TNHH Xây dựng Nhựt Linh, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thừa Thiên Huế) đã có màn chào giá gây "sốc".

Theo biên bản mở thầu, liên danh này chào giá 16.796.000.000 đồng nhưng áp dụng tỷ lệ giảm giá lên tới 30%. Giá dự thầu sau giảm giá chỉ còn 11.757.200.000 đồng. Mức giá này thấp hơn giá trúng thầu của Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát khoảng 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, liên danh này đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Theo Báo cáo đánh giá số 49/BCĐG.MSHH ngày 08/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Nam Việt lập, "Liên danh Gói thầu Bàn ghế Cần Thơ" bị đánh giá không đạt do nhiều nguyên nhân. Về năng lực kinh nghiệm, nhà thầu cung cấp Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2024 không hợp lệ; dù được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ nhưng nhà thầu không phản hồi.

Về kỹ thuật, đối với các sản phẩm như Bộ bàn ghế thí nghiệm, Tủ điều khiển trung tâm... nhà thầu đề xuất nhãn hiệu "Lập Phát". Tuy nhiên, khi Tổ chuyên gia tra cứu Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của nhà sản xuất Lập Phát (Số 0152/25Q/ICA) trên hệ thống thì không tìm thấy dữ liệu. Bên mời thầu đã yêu cầu làm rõ nhưng nhà thầu cũng "im lặng". Do đó, E-HSDT bị đánh giá không đạt yêu cầu về dây chuyền sản xuất đạt chuẩn ISO 9001:2015.

Tương tự, một số nhà thầu khác như Liên danh Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị (đại diện bởi Công ty CP Quốc tế MBA), Liên danh IB2500353849... cũng bị loại vì các lý do như: Bảo đảm dự thầu không hợp lệ (sai tên nhà thầu), Thỏa thuận liên danh không phân chia công việc theo đúng hạng mục mời thầu, hoặc không cung cấp được tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật (catalog, ISO) khi được yêu cầu làm rõ.

Góc nhìn pháp lý: Cạnh tranh phải đi đôi với minh bạch

Trao đổi về tình huống pháp lý tại gói thầu này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn khuyến khích cạnh tranh về giá để tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, giá thấp không phải là tiêu chí duy nhất. Nhà thầu bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực và kỹ thuật trước khi được xem xét về tài chính."

Luật sư Vinh phân tích thêm, việc các nhà thầu chào giá thấp nhưng không chứng minh được năng lực kỹ thuật (như trường hợp ISO không tồn tại trên hệ thống tra cứu) hoặc không trả lời văn bản làm rõ của Bên mời thầu là lý do chính đáng để loại bỏ theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng công trình, tránh tình trạng bỏ thầu giá rẻ rồi không thực hiện được hoặc cung cấp thiết bị kém chất lượng vào trường học.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc có tới 8/10 nhà thầu bị loại, trong đó nhiều nhà thầu 'ngã ngựa' vì những lỗi sơ đẳng như bảo đảm dự thầu sai tên hay không trả lời làm rõ, đặt ra dấu hỏi về sự nghiêm túc của các đơn vị này khi tham gia đấu thầu. Đồng thời, việc Bên mời thầu và Tổ chuyên gia thực hiện tra cứu chéo chứng chỉ ISO và yêu cầu làm rõ nhiều lần cho thấy quy trình đánh giá đã được thực hiện khá chặt chẽ."

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này một lần nữa khẳng định, trong hoạt động đấu thầu mua sắm công, đặc biệt là thiết bị giáo dục, yếu tố kỹ thuật và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa luôn được đặt lên hàng đầu song hành cùng hiệu quả kinh tế.

Với việc trúng gói thầu lớn này, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát sẽ phải chịu áp lực không nhỏ trong việc triển khai cung cấp thiết bị đúng tiến độ 90 ngày và đảm bảo chất lượng như cam kết trong hồ sơ dự thầu, nhất là khi gói thầu đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận do tính cạnh tranh cao.

