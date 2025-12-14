Đồng Tháp: Đại Thành Tháp Mười và 24 gói chỉ định thầu tại xã Mỹ Hòa [Kỳ 2]

Xã Mỹ Hòa (tỉnh Đồng Tháp) là nơi Công ty TNHH Đại Thành Tháp Mười trúng trọn 24 gói chỉ định trong năm 2025, với tông giá trị gần 9 tỷ đồng...

Trong hai năm 2024–2025, Công ty TNHH Đại Thành Tháp Mười liên tục được lựa chọn thực hiện hàng loạt gói thầu tại UBND xã Mỹ Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Dữ liệu từ Hệ thống đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này trúng tổng cộng 24 gói thầu, tất cả đều áp dụng hình thức chỉ định thầu, với tổng giá trị trúng thầu gần 1,9 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là phần lớn các gói thầu thuộc nhóm hạng mục quy mô nhỏ như rải đá chống lầy, thắp sáng đường quê, cải tạo công trình dân sinh và sửa chữa hạ tầng nông thôn. Giá trị các gói thầu chủ yếu tiệm cận mức trần 100 triệu đồng – ngưỡng phổ biến để áp dụng chỉ định thầu rút gọn.

Trong giai đoạn cuối năm 2024, doanh nghiệp bắt đầu xuất hiện dày đặc trong các gói thầu nhỏ lẻ trên địa bàn xã Mỹ Hòa, điển hình như:

Gói thầu Rải đá chống lầy đường bờ Bắc kênh An Phong (ĐT.845 - kênh Gò Tháp), giá trúng thầu 93,734 triệu đồng (theo quyết định số 156/QĐ-UBND, ngày 17/10/2024).

Gói thầu Rải đá chống lầy đường bờ Tây kênh Thanh Niên (kênh Thầy Ký - ranh Trường Xuân), giá trúng thầu 98,151 triệu đồng (theo quyết định số 195/QĐ-UBND, ngày

07/11/2024).

Gói thầu Rải đá chống lầy đường bờ Đông kênh Ngang đoạn ấp 2 - giai đoạn 1, giá trúng thầu 68,016 triệu đồng (theo quyết định số 238/QĐ-UBND, ngày 20/12/2024).

Gói thầu Thắp sáng đường quê đường bờ Bắc kênh 8000 - giai đoạn 1, giá trúng thầu 99,000 triệu đồng (theo quyết định số 38/QĐ-UBND, ngày 8/5/2025).

Gói thầu Thắp sáng đường quê đường bờ Bắc kênh 8000 - giai đoạn 2, giá trúng thầu 99,000 triệu đồng (theo quyết định số 62/QĐ-UBND, ngày 23/05/2025)...

Từ chuỗi dữ liệu trên, vấn đề cần được nhìn nhận thận trọng là việc áp dụng hình thức chỉ định thầu trong thời gian dài, với tần suất cao và cùng một nhà thầu. Theo Điều 17 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, nguyên tắc cơ bản là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế cho thấy dấu hiệu tập trung nhà thầu, đây là nội dung cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đối chiếu với hồ sơ cụ thể.

Điều 74 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, quy định về điều kiện áp dụng chỉ định thầu, trong đó nhấn mạnh tính cấp thiết hoặc tính đặc thù của gói thầu. Đối chiếu với nhóm các gói tại Mỹ Hòa, nhiều gói có nội dung tương đồng và được thực hiện trong thời gian ngắn, đặt ra yêu cầu cần làm rõ căn cứ pháp lý mà bên mời thầu sử dụng khi phê duyệt từng gói.

Về góc độ hành vi bị cấm, Điều 92 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, quy định nghiêm cấm chia nhỏ gói thầu trái quy định. Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: “Từ dữ liệu báo chí nêu, có thể thấy dấu hiệu cần được kiểm tra về việc phân chia gói thầu. Tuy nhiên, việc xác định có vi phạm hay không phải dựa trên kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền sau khi rà soát hồ sơ pháp lý”.

Từ góc độ báo chí, việc công khai dữ liệu đấu thầu nhằm góp phần minh bạch hoạt động đầu tư công, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, giám sát theo đúng thẩm quyền, thay vì đưa ra bất kỳ kết luận sớm nào.

