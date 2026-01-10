Hà Nội

Sống Khỏe

Khối cứng ở vú tưởng viêm nhiễm, không ngờ ung thư

Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở vú chị em không nên bỏ qua. Ở giai đoạn đầu, K vú thường không có triệu chứng.

Thúy Nga

Chị Đ.T.N đến khoa Khám Chuyên gia B1 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng ở ngực bên trái bị nhiễm trùng sưng tấy.

Nguyên nhân cách đây 3 tháng chị có sờ thấy cứng cứng ở ngực phải nhưng vì không đau lại bận rộn nên chị bỏ qua, khoảng 1 tháng sau thấy chỗ cứng trên ngực nề đỏ chị lo lắng tâm sự với người hàng xóm và được mách mua cao, mua lá về đắp.

Bệnh không giảm mà có chiều hướng tăng, chị quyết định tìm đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. TS.BS Nguyễn Đức Phúc, Trưởng khoa Ung thư nghi ngờ chị bị K vú.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chẩn đoán ung thư vú sẽ dựa vào 3 phương pháp kinh điển có tính chất định hướng giúp chẩn đoán xác định bệnh K vú, bao gồm:

Lâm sàng: các triệu chứng của bệnh.

Xét nghiệm tế bào học: đánh giá hình thái tế bào tuyến vú

Chụp X-Quang tuyến vú: phát hiện hình ảnh nghi ngờ tổn thương ác tính của vú trên phim X-quang.

Nếu một trong 3 phương pháp này nghi ngờ phải thực hiện sinh thiết tổn thương ở vú. Kết quả mô bệnh học sau sinh thiết là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định K vú.

cung-vu.jpg
Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Đức Phúc khuyên bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở vú và cơ thể chị em không nên bỏ qua. Chị em lưu ý ở giai đoạn đầu, K vú thường không có triệu chứng nhưng khi khối u vú phát triển, chị em có thể gặp phải các triệu chứng sau:

- Vú bị sưng, biến dạng

- Kích ứng da vùng vú hoặc vùng dưới cánh tay

- Xuất hiện khối u cứng ở vú

- Vú bị thay đổi kích thước hoặc hình dạng

- Quầng vú hoặc núm vú có sự thay đổi màu sắc hay xuất hiện nếp nhăn, đóng vảy

- Vú tiết dịch, bị thụt vào trong hoặc có cảm giác đau.

Những triệu chứng này có thể dễ dàng phát hiện thông qua việc tự kiểm tra vú thường xuyên. Nếu có những triệu chứng này, tốt nhất chị em nên đi khám ngay bởi nếu không được điều trị sớm, K vú sẽ xâm lấn đến những cơ quan khác trong cơ thể.

