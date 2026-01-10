Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Đầu tư và Phát triển BSN trúng thầu tại xã Uar: Tiết kiệm cho ngân sách 900.000 đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 1,2 tỷ đồng của Phòng Kinh tế xã Uar (Gia Lai), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách "siêu mỏng".

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN (gọi tắt là Công ty BSN) vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Mua sắm thiết bị, máy móc làm việc" tại xã Uar, tỉnh Gia Lai. Điều đáng nói, tại gói thầu này, Công ty BSN đã thể hiện vị thế "độc tôn" khi là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và trúng thầu sát giá dự toán.

Cụ thể, gói thầu có mã TBMT IB2500562408 do Phòng Kinh tế xã Uar làm chủ đầu tư, thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc xã Uar. Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Uar là 1.268.900.000 đồng.

Biên bản mở thầu ngày 16/12/2025 ghi nhận, Công ty BSN (địa chỉ trụ sở tại TP HCM) tham gia với tư cách độc lập và bỏ giá thầu là 1.268.000.000 đồng. Đến ngày 25/12/2025, Phó Chủ tịch UBND xã Uar - Nguyễn Thanh Vân đã ký Quyết định số 18/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, xác nhận Công ty BSN trúng thầu với đúng giá trị đã bỏ thầu.

bbmt.jpg
Nguồn: MSC
qd.jpg
Quyết định số 18/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Nguồn: MSC)

Như vậy, sau khi trải qua quy trình đấu thầu, một gói thầu có giá trị hơn 1,2 tỷ đồng nhưng tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 900.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,07%.

Bình luận về con số tiết kiệm "tượng trưng" này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là tìm kiếm nhà thầu có năng lực tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Một gói thầu mà tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,1% và chỉ có một nhà thầu tham gia cho thấy dấu hiệu thiếu tính cạnh tranh, có thể do khâu khảo sát giá hoặc xây dựng tiêu chí hồ sơ mời thầu chưa thực sự thu hút được nhiều nhà thầu quan tâm".

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ thêm: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế của gói thầu. Việc để xảy ra tình trạng trúng thầu sát giá dự toán tuyệt đối như trên đặt ra yêu cầu về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu trong việc thẩm định giá và lập hồ sơ mời thầu".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Công ty Đầu tư và Phát triển BSN và "vị thế" áp đảo tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

