Bạn đọc

Chân dung Công ty Khang Bảo Vy: 'Kỷ lục' trúng thầu sát giá [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên đến gần 85% và tổng giá trị đạt hơn 89 tỷ đồng, doanh nghiệp này đang cho thấy một "sức khỏe" đấu thầu đáng nể nhưng đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn cho ngân sách.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy (MSDN: 3701969736) không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực cung cấp thiết bị truyền thanh và công nghệ. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 111 gói thầu, trong đó ghi nhận tới 94 lần trúng thầu, đạt tỷ lệ thắng thầu lên đến gần 85%.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 89 tỷ đồng. Tuy nhiên, một đặc điểm chung trong nhiều gói thầu mà Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy tham gia là tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức rất thấp, dao động dưới 1%. Quan sát thực tế cho thấy, nhà thầu này thường xuyên "một mình một chợ" tại các gói thầu cung cấp thiết bị cho các cơ quan địa phương.

Cụ thể, chỉ riêng trong những ngày cuối năm 2025, doanh nghiệp này liên tiếp được phê duyệt trúng hàng loạt gói thầu. Có thể kể đến gói thầu "Sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh xã Minh Thạnh" với giá 237.790.000 đồng vào ngày 22/12/2025. Hay trước đó là gói thầu "Lắp đặt cụm loa truyền thanh thông minh trên địa bàn xã Phước Hòa" trúng thầu vào ngày 15/12/2025 với giá 491.675.000 đồng.

Tại hầu hết các gói thầu này, kịch bản tương tự gói thầu tại xã Dầu Tiếng lại tiếp diễn: Giá dự thầu sau khi giảm giá gần như khớp hoàn toàn với giá gói thầu. Việc liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" tại nhiều địa phương khác nhau cho thấy đây dường như là một đặc trưng trong hoạt động kinh doanh của nhà thầu này. Dư luận đặt câu hỏi, liệu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu tại các đơn vị này có thực sự tạo điều kiện cho sự cạnh tranh rộng rãi hay vô tình trở thành "chiếc áo may sẵn" dành riêng cho một đơn vị?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu tại xã Dầu Tiếng: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình

Bạn đọc

Gói thầu chuyển đổi số tại xã Dầu Tiếng: Tiết kiệm 0,2% cho ngân sách [Kỳ 1]

Một gói thầu mua sắm thiết bị trị giá gần 3 tỷ đồng tại xã Dầu Tiếng (TP HCM) vừa tìm được nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức 0,2%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/12/2025, bà Trần Thị Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng đã ký Quyết định số 36/QĐ-TTVH, TT&TT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị" thuộc dự toán "Chuyển đổi số hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã Dầu Tiếng".

qd.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Vị thế thống trị của Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tại "sân nhà" Lâm Đồng [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông xác lập kỷ lục trúng thầu với mật độ dày đặc tại tỉnh Lâm Đồng, phủ sóng từ các cơ quan đến trường học.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông có lịch sử đấu thầu đồ sộ với 668 gói thầu đã tham gia trên toàn quốc. Trong đó, nhà thầu này đã trúng tới 413 gói, tương đương tỷ lệ thắng thầu khoảng 61,8%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) lên tới hơn 1.653 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đỉnh cao trong hoạt động của doanh nghiệp này là năm 2025. Theo thống kê, trong năm này, Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tham gia 131 gói thầu và trúng tới 111 gói. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp này thắng thầu hơn 9 gói thầu lớn nhỏ. Địa bàn "sân nhà" Lâm Đồng đóng góp tới 345 gói thầu trong lịch sử tham gia của công ty.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Giải mã con số 17 lần trượt thầu của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao năm 2025 [Kỳ 2]

Trái ngược với những gói thầu trúng "sát nút" dịp cuối năm, năm 2025 chứng kiến một diễn biến lạ trong hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao khi số lượng gói thầu bị loại tăng cao kỷ lục, chiếm đa số trong tổng các gói thầu tham dự.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 được xem là một năm hoạt động đầy biến động đối với Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao. Tổng hợp dữ liệu đấu thầu tính đến ngày 25/12/2025 cho thấy, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 26 gói thầu. Tuy nhiên, kết quả mang lại không mấy khả quan khi chỉ có 5 gói thầu được công bố trúng thầu, trong khi số lượng gói thầu bị trượt lên tới 17 gói (chiếm tỷ lệ trượt khoảng 65%). Ngoài ra, có 2 gói thầu bị hủy và 2 gói chưa có kết quả cuối cùng.

k2-vndl-congnghecao.jpg
Ảnh minh hoạ
Xem chi tiết

