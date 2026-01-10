Chân dung Công ty Khang Bảo Vy: 'Kỷ lục' trúng thầu sát giá [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên đến gần 85% và tổng giá trị đạt hơn 89 tỷ đồng, doanh nghiệp này đang cho thấy một "sức khỏe" đấu thầu đáng nể nhưng đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn cho ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy (MSDN: 3701969736) không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực cung cấp thiết bị truyền thanh và công nghệ. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 111 gói thầu, trong đó ghi nhận tới 94 lần trúng thầu, đạt tỷ lệ thắng thầu lên đến gần 85%.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 89 tỷ đồng. Tuy nhiên, một đặc điểm chung trong nhiều gói thầu mà Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy tham gia là tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức rất thấp, dao động dưới 1%. Quan sát thực tế cho thấy, nhà thầu này thường xuyên "một mình một chợ" tại các gói thầu cung cấp thiết bị cho các cơ quan địa phương.

Cụ thể, chỉ riêng trong những ngày cuối năm 2025, doanh nghiệp này liên tiếp được phê duyệt trúng hàng loạt gói thầu. Có thể kể đến gói thầu "Sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh xã Minh Thạnh" với giá 237.790.000 đồng vào ngày 22/12/2025. Hay trước đó là gói thầu "Lắp đặt cụm loa truyền thanh thông minh trên địa bàn xã Phước Hòa" trúng thầu vào ngày 15/12/2025 với giá 491.675.000 đồng.

Tại hầu hết các gói thầu này, kịch bản tương tự gói thầu tại xã Dầu Tiếng lại tiếp diễn: Giá dự thầu sau khi giảm giá gần như khớp hoàn toàn với giá gói thầu. Việc liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" tại nhiều địa phương khác nhau cho thấy đây dường như là một đặc trưng trong hoạt động kinh doanh của nhà thầu này. Dư luận đặt câu hỏi, liệu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu tại các đơn vị này có thực sự tạo điều kiện cho sự cạnh tranh rộng rãi hay vô tình trở thành "chiếc áo may sẵn" dành riêng cho một đơn vị?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu tại xã Dầu Tiếng: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình