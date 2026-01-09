Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh biệt thự dưỡng già 300m2 của vợ chồng 9X

Bất động sản

Cận cảnh biệt thự dưỡng già 300m2 của vợ chồng 9X

Biệt thự “dưỡng lão” đặc biệt của vợ chồng 9X gây chú ý với kết cấu không gian, hướng nhìn, vật liệu đến ánh sáng đều xoay quanh khu vườn. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cách đây vài năm, một cặp vợ chồng 9X ở Trung Quốc mua căn biệt thự ở vùng ngoại ô Trùng Khánh. Ngôi nhà nằm khá xa trung tâm thành phố và thiếu ánh sáng tự nhiên, hai vợ chồng từng nghĩ đến việc bán đi. Ảnh: Toutiao
Cách đây vài năm, một cặp vợ chồng 9X ở Trung Quốc mua căn biệt thự ở vùng ngoại ô Trùng Khánh. Ngôi nhà nằm khá xa trung tâm thành phố và thiếu ánh sáng tự nhiên, hai vợ chồng từng nghĩ đến việc bán đi. Ảnh: Toutiao
Tuy nhiên, vợ chồng bắt đầu kinh doanh riêng từ năm 2023 nên việc đi lại không còn là trở ngại. Thay vì bán đi, họ cải tạo ngôi nhà thành không gian sống lý tưởng, chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu sớm ở tuổi 40. Ảnh: Toutiao
Tuy nhiên, vợ chồng bắt đầu kinh doanh riêng từ năm 2023 nên việc đi lại không còn là trở ngại. Thay vì bán đi, họ cải tạo ngôi nhà thành không gian sống lý tưởng, chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu sớm ở tuổi 40. Ảnh: Toutiao
Ngôi nhà có diện tích sử dụng 120m2, đi kèm khu vườn rộng 180m2. Ảnh: Toutiao
Ngôi nhà có diện tích sử dụng 120m2, đi kèm khu vườn rộng 180m2. Ảnh: Toutiao
Khi cải tạo, cặp đôi quyết định phá bỏ bố cục cũ, mở tối đa không gian sinh hoạt chung. Ảnh: Toutiao
Khi cải tạo, cặp đôi quyết định phá bỏ bố cục cũ, mở tối đa không gian sinh hoạt chung. Ảnh: Toutiao
Để giải quyết vấn đề thiếu sáng, cặp đôi mạnh tay thay đổi cấu trúc không gian. Từ một phòng khách có cửa sổ rộng 4m và bếp kín, cặp đôi mở rộng toàn bộ khu vực bếp - phòng khách, tạo ô cửa sổ ngang dài hơn 7m, đưa trọn khung cảnh khu vườn vào trong nhà. Ảnh: Toutiao
Để giải quyết vấn đề thiếu sáng, cặp đôi mạnh tay thay đổi cấu trúc không gian. Từ một phòng khách có cửa sổ rộng 4m và bếp kín, cặp đôi mở rộng toàn bộ khu vực bếp - phòng khách, tạo ô cửa sổ ngang dài hơn 7m, đưa trọn khung cảnh khu vườn vào trong nhà. Ảnh: Toutiao
Khu bếp mở trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu của hai vợ chồng và bạn bè. Ảnh: Toutiao
Khu bếp mở trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu của hai vợ chồng và bạn bè. Ảnh: Toutiao
Khu vườn hình chữ U, chia thành vườn trước và vườn sau. Ảnh: Toutiao
Khu vườn hình chữ U, chia thành vườn trước và vườn sau. Ảnh: Toutiao
Ba cây thông đen là điểm nhấn, cùng với vườn cây ăn quả và khoảng 60-70 loại cây khác. Ảnh: Toutiao
Ba cây thông đen là điểm nhấn, cùng với vườn cây ăn quả và khoảng 60-70 loại cây khác. Ảnh: Toutiao
Hệ thống tưới tự động được điều khiển bằng điện thoại giúp khu vườn phát triển ổn định, kể cả khi họ đi công tác xa. Ảnh: Toutiao
Hệ thống tưới tự động được điều khiển bằng điện thoại giúp khu vườn phát triển ổn định, kể cả khi họ đi công tác xa. Ảnh: Toutiao
Nhờ chất liệu xây dựng đặc biệt, ngôi nhà có khả năng điều tiết khí hậu tự nhiên, giúp mùa xuân và mùa thu dễ chịu hơn giữa thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Toutiao
Nhờ chất liệu xây dựng đặc biệt, ngôi nhà có khả năng điều tiết khí hậu tự nhiên, giúp mùa xuân và mùa thu dễ chịu hơn giữa thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Toutiao
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự dưỡng già tối ưu ánh sáng #Cải tạo không gian sống ngoại ô #Thiết kế khu vườn tự nhiên #Chủ động nghỉ hưu sớm #Sử dụng vật liệu điều tiết khí hậu #Không gian mở và giao lưu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT