Cần Thơ: Gói thầu trường Kim Đồng 33,9 tỷ, bước ngoặt khâu thẩm định nhân sự

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục tại TP Cần Thơ vừa ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới và cải tạo Trường Tiểu học Kim Đồng. Gói thầu có 4 nhà thầu tham dự, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán hơn 4 tỷ đồng.
4 nhà thầu tham dự, cạnh tranh về giá
Gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2600182456; Mã KHLCNT: PL2500299509) thuộc dự án "Xây dựng mới và cải tạo Trường tiểu học Kim Đồng".
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều phê duyệt E-HSMT theo Quyết định số 42/QĐ-BQLDA ngày 04/05/2026, do Giám đốc Trần Hoàng Toàn ký, trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh tại Quyết định số 22/QĐ-BQLDA ngày 16/03/2026.
Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 360 ngày.
Giá gói thầu và giá dự toán được phê duyệt là 33.958.363.000 đồng.
Theo Biên bản mở thầu ngày 22/05/2026, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.
Trong đó, Liên danh gói thầu Trường tiểu học Kim Đồng, gồm Công ty TNHH MTV TMDV XD Long Thảo (MST: 1801228223), Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Long (MST: 1801198593) và Công ty TNHH Xây dựng Nam Sông Hậu (MST: 1800616914), chào giá 28.988.400.719 đồng.
Liên danh Trường Tiểu học Kim Đồng, gồm Công ty TNHH Xây dựng Gia Phúc Lộc (MST: 1801399758) đứng đầu liên danh và Công ty TNHH MTV Thiết bị Xây dựng Nhật Thanh (MST: 1801312570) là thành viên, chào giá 34.866.140.857 đồng. Nhà thầu có thư giảm giá 14,22%, tương ứng giảm 4.957.965.229 đồng, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống 29.908.175.627 đồng.
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hiệp Thành (MST: 1800710963) chào giá 31.453.285.037 đồng, giảm giá 3%, tương ứng 943.598.551 đồng, đưa giá dự thầu sau giảm giá còn 30.509.686.486 đồng.
Trong khi đó, Liên danh gói thầu Kim Đồng, gồm Công ty CP Xây lắp An Giang (MST: 6300223664), Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD1 (MST: 0104915058) và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng (MST: 6300140048), chào giá 35.082.632.708 đồng. Sau khi giảm giá 3,65%, tương ứng 1.280.516.093 đồng, giá dự thầu của liên danh còn 33.802.116.614 đồng.
Nhà thầu có giá thấp nhất không đáp ứng yêu cầu chi tiết về nhân sự
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 57/2026/BCĐT-ABC ngày 07/08/2026 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Tổng hợp ABC lập, Tổ trưởng là ông Chung Ngọc Phát và Tổ viên Trương Quốc Kiệt, cả 4 nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực sơ bộ trên cơ sở cam kết và được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật.
Tại bước so sánh tài chính theo phương pháp giá thấp nhất, Liên danh gói thầu Trường tiểu học Kim Đồng được xếp hạng thứ nhất do có giá dự thầu thấp nhất.
Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá chi tiết, Tổ chuyên gia xác định nhà thầu chưa đính kèm tài liệu chứng minh kinh nghiệm công việc tương tự đối với vị trí Chỉ huy trưởng công trình Nguyễn Hoàng Sơn và Kỹ thuật phụ trách thi công phần điện Nguyễn Thành Trung, theo yêu cầu đối với công trình dân dụng cấp II.
Chủ đầu tư đã phát hành Văn bản số 114/BQLDA.KVNK ngày 08/06/2026 yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu. Nhà thầu sau đó có Văn bản làm rõ số 01/2026/VBLR.HSDT ngày 09/06/2026 kèm theo tài liệu bổ sung.
Theo kết quả đánh giá, các tài liệu làm rõ chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của E-HSMT, do đó nhà thầu được đánh giá "Không đạt" tại bước đánh giá chi tiết và không được tiếp tục xem xét.
Sau đó, Tổ chuyên gia chuyển sang đánh giá chi tiết đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo là Liên danh Trường Tiểu học Kim Đồng, gồm Công ty TNHH Xây dựng Gia Phúc Lộc và Công ty TNHH MTV Thiết bị Xây dựng Nhật Thanh.
Theo yêu cầu làm rõ tại Văn bản số 126/BQLDA.KVNK ngày 12/06/2026 của chủ đầu tư, liên danh đã có Văn bản số 15.06/2026/GPL ngày 15/06/2026 để làm rõ hồ sơ. Kết quả đánh giá cho thấy liên danh đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực theo E-HSMT.
Giá trúng thầu thấp hơn dự toán hơn 4 tỷ đồng
Ngày 17/08/2026, ông Phan Quang Khoa, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Tân An, ký Quyết định số 69/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Việc phê duyệt được thực hiện trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 111/2026/BCTĐ-ĐH ngày 13/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Tổng hợp Đại Hưng.
Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Liên danh Trường Tiểu học Kim Đồng, gồm Công ty TNHH Xây dựng Gia Phúc Lộc liên danh với Công ty TNHH MTV Thiết bị Xây dựng Nhật Thanh.
Giá trúng thầu là 29.908.175.627 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 28.483.976.788 đồng và chi phí dự phòng là 1.424.198.839 đồng.
So với giá dự toán 33.958.363.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 4.050.187.373 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 11,93%.
Các nhà thầu không được lựa chọn gồm Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hiệp Thành, được xếp hạng tiếp theo, và Liên danh gói thầu Kim Đồng.
Quy trình đánh giá theo quy định hiện hành
Trao đổi về quy trình đánh giá E-HSDT, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng việc đánh giá hồ sơ dự thầu cần được thực hiện theo các tiêu chí và trình tự được quy định trong hồ sơ mời thầu cũng như pháp luật về đấu thầu.
Theo ông Lập, việc đánh giá năng lực nhân sự chủ chốt trên cơ sở hồ sơ, tài liệu chứng minh của nhà thầu được thực hiện theo quy định và yêu cầu cụ thể của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu sau quá trình làm rõ hồ sơ thì bên mời thầu tiếp tục xem xét nhà thầu xếp hạng tiếp theo theo trình tự đánh giá.
Luật sư Nguyễn Văn Lập dẫn các quy định liên quan tại Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, cùng các quy định tại Điều 43 và Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.
Dưới góc độ kinh tế và đầu tư công, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, mức chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá dự toán tại gói thầu cho thấy kết quả tiết kiệm ngân sách đáng kể.
Theo ông Vũ, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng với sự tham gia của nhiều nhà thầu là một trong những yếu tố tạo điều kiện cho việc so sánh, cạnh tranh về giá, đồng thời hướng tới yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Hoạt động đấu thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính:
1. Cơ chế đánh giá nhân sự và xử lý uy tín nhà thầu: Căn cứ khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đối với các gói thầu xây lắp đấu thầu trong nước qua mạng, tổ chuyên gia đánh giá nhân sự chủ chốt trên cơ sở cam kết trong đơn dự thầu ở bước đánh giá kỹ thuật. Việc kiểm tra chi tiết hồ sơ chứng minh chỉ thực hiện đối với nhà thầu xếp hạng thứ nhất sau khi đánh giá tài chính. Nếu hồ sơ không đáp ứng, chủ đầu tư yêu cầu làm rõ, cho phép bổ sung, thay thế tối đa 02 lần cho từng vị trí. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng hoặc không bố trí được nhân sự như cam kết, hồ sơ sẽ bị loại, nhà thầu bị đánh giá giảm uy tín khi tham dự thầu theo Điều 20 Nghị định này (phải nộp bảo đảm dự thầu gấp 03 lần thông thường trong thời hạn 02 năm) và bị tạm khóa tài khoản 03 tháng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nếu cố ý kê khai gian dối nhằm làm sai lệch kết quả, nhà thầu sẽ bị xử lý hành vi gian lận theo điểm b khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 đến 05 năm trên phạm vi toàn quốc theo Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
2. Tiêu chuẩn xét duyệt trúng thầu: Căn cứ Điều 43 và Điều 61 Luật Đấu thầu hiện hành, nhà thầu xây lắp được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, đề xuất kỹ thuật và có giá đề nghị trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất mà không vượt giá gói thầu được phê duyệt.
3. Trách nhiệm người đứng đầu theo Chỉ thị số 12/CT-TTg: Quán triệt chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả lựa chọn nhà thầu và hiệu quả sử dụng vốn. Cơ quan quản lý phải tăng cường giám sát thực địa, kiểm soát nghiêm ngặt phương án huy động nhân sự, thiết bị thực tế, kiên quyết ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, thông thầu hoặc chuyển nhượng thầu trái phép.