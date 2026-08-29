TP HCM: Gói thầu sửa chữa hẻm hơn 5,7 tỷ đồng tại phường Phú Thạnh về tay Khang Thịnh

Ban QLDA phường Phú Thạnh duyệt Công ty Khang Thịnh trúng gói thầu xây lắp cụm hẻm hơn 5,7 tỷ với kịch bản một nhà thầu tham dự, tiết kiệm 1,35% cho ngân sách

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh (TP HCM) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm số 3, 11 Văn Cao; hẻm 184 Phan Anh; cụm hẻm 23 Nguyễn Lý, hẻm 9, 17, 98 Trần Quang Cơ và các hẻm nhánh.

Gói thầu hơn 5,7 tỷ đồng, tiết kiệm 1,35%

Theo hồ sơ đấu thầu, gói thầu Xây lắp có mã Thông báo mời thầu IB2600387033, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600217534 được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh phê duyệt theo Quyết định số 112/QĐ-BQLDA ngày 13/07/2026.

Giá gói thầu ban đầu được xác định là 5.804.356.249 đồng. Sau đó, dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 116/QĐ-BQLDA ngày 20/07/2026 với giá trị 5.759.395.241 đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng là 5.436.132.376 đồng; chi phí đảm bảo an toàn giao thông là 49.005.949 đồng và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh là 274.256.916 đồng.

Ngày 03/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh Lâm Thị Mười ký Quyết định số 153/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).

Theo Biên bản mở thầu ngày 12/08/2026, gói thầu ghi nhận 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Khang Thịnh, có địa chỉ trụ sở tại số 223 Thống Nhất, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM. Giá dự thầu của doanh nghiệp là 5.681.469.393 đồng.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 414/BCĐG ngày 14/08/2026 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát Phú Thành, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, cùng Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 414/2026/BCTĐKQ ngày 19/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát, ngày 21/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh Lâm Thị Mười đã ký Quyết định số 170/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Quyết định số 170/QĐ-BQLDA, Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Khang Thịnh trúng thầu với giá 5.681.469.393 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

So với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 5.759.395.241 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 77.925.848 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,35%.

Nguồn: MSC

Năng lực đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Khang Thịnh có mã số doanh nghiệp vn0313486814, địa chỉ tại số 223 Thống Nhất, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2015, tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2017. Người đại diện theo pháp luật là bà Trương Thị Tú Uyên.

Theo dữ liệu tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 76 gói thầu, trong đó trúng 52 gói, trượt 23 gói và có 1 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng tích lũy là 70.745.073.728 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 54.193.982.208 đồng và với vai trò liên danh là 16.551.091.520 đồng.

Góc nhìn về yêu cầu bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Trao đổi về nguyên tắc tổ chức lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương và Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện nhằm tạo môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong lựa chọn nhà thầu.

Theo các luật sư, khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, đặt ra các mục tiêu gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đối với trường hợp gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, việc đánh giá và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn được thực hiện theo các điều kiện, tiêu chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ Điều 43 và Điều 61 Luật Đấu thầu, việc xem xét lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các điều kiện liên quan theo quy định.

Các luật sư cũng cho rằng, trong quá trình lập và phát hành E-HSMT, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần thực hiện đầy đủ việc rà soát các tiêu chuẩn, yêu cầu nhằm bảo đảm sự phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để các nhà thầu đủ năng lực có cơ hội tiếp cận và tham gia đấu thầu bình đẳng.

Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu cũng quy định về yêu cầu bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí trong hồ sơ mời thầu phù hợp với quy định pháp luật.

Từ góc độ quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng công tác lựa chọn nhà thầu cần được gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan.

Theo ông Nguyễn Quốc Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính là những văn bản được ban hành nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện các yêu cầu về đấu thầu, đầu tư.

Việc lập dự toán, xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng cần được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm số 3, 11 Văn Cao; hẻm 184 Phan Anh; cụm hẻm 23 Nguyễn Lý, hẻm 9, 17, 98 Trần Quang Cơ và các hẻm nhánh, kết quả lựa chọn nhà thầu đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-BQLDA ngày 21/08/2026.