TP HCM: Gói thầu sửa chữa hẻm hơn 5,7 tỷ đồng tại phường Phú Thạnh về tay Khang Thịnh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh (TP HCM) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm số 3, 11 Văn Cao; hẻm 184 Phan Anh; cụm hẻm 23 Nguyễn Lý, hẻm 9, 17, 98 Trần Quang Cơ và các hẻm nhánh.
Gói thầu hơn 5,7 tỷ đồng, tiết kiệm 1,35%
Theo hồ sơ đấu thầu, gói thầu Xây lắp có mã Thông báo mời thầu IB2600387033, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600217534 được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh phê duyệt theo Quyết định số 112/QĐ-BQLDA ngày 13/07/2026.
Giá gói thầu ban đầu được xác định là 5.804.356.249 đồng. Sau đó, dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 116/QĐ-BQLDA ngày 20/07/2026 với giá trị 5.759.395.241 đồng.
Trong đó, chi phí xây dựng là 5.436.132.376 đồng; chi phí đảm bảo an toàn giao thông là 49.005.949 đồng và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh là 274.256.916 đồng.
Ngày 03/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh Lâm Thị Mười ký Quyết định số 153/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).
Theo Biên bản mở thầu ngày 12/08/2026, gói thầu ghi nhận 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Khang Thịnh, có địa chỉ trụ sở tại số 223 Thống Nhất, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM. Giá dự thầu của doanh nghiệp là 5.681.469.393 đồng.
Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 414/BCĐG ngày 14/08/2026 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát Phú Thành, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, cùng Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 414/2026/BCTĐKQ ngày 19/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát, ngày 21/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh Lâm Thị Mười đã ký Quyết định số 170/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Theo Quyết định số 170/QĐ-BQLDA, Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Khang Thịnh trúng thầu với giá 5.681.469.393 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.
So với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 5.759.395.241 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 77.925.848 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,35%.
Năng lực đơn vị trúng thầu
Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Khang Thịnh có mã số doanh nghiệp vn0313486814, địa chỉ tại số 223 Thống Nhất, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM.
Doanh nghiệp được thành lập năm 2015, tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2017. Người đại diện theo pháp luật là bà Trương Thị Tú Uyên.
Theo dữ liệu tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 76 gói thầu, trong đó trúng 52 gói, trượt 23 gói và có 1 gói đã bị hủy.
Tổng giá trị các gói thầu đã trúng tích lũy là 70.745.073.728 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 54.193.982.208 đồng và với vai trò liên danh là 16.551.091.520 đồng.
Góc nhìn về yêu cầu bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
Trao đổi về nguyên tắc tổ chức lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương và Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện nhằm tạo môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong lựa chọn nhà thầu.
Theo các luật sư, khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, đặt ra các mục tiêu gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
Đối với trường hợp gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, việc đánh giá và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn được thực hiện theo các điều kiện, tiêu chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.
Căn cứ Điều 43 và Điều 61 Luật Đấu thầu, việc xem xét lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các điều kiện liên quan theo quy định.
Các luật sư cũng cho rằng, trong quá trình lập và phát hành E-HSMT, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần thực hiện đầy đủ việc rà soát các tiêu chuẩn, yêu cầu nhằm bảo đảm sự phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để các nhà thầu đủ năng lực có cơ hội tiếp cận và tham gia đấu thầu bình đẳng.
Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu cũng quy định về yêu cầu bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí trong hồ sơ mời thầu phù hợp với quy định pháp luật.
Từ góc độ quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng công tác lựa chọn nhà thầu cần được gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan.
Theo ông Nguyễn Quốc Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính là những văn bản được ban hành nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện các yêu cầu về đấu thầu, đầu tư.
Việc lập dự toán, xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng cần được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Đối với gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm số 3, 11 Văn Cao; hẻm 184 Phan Anh; cụm hẻm 23 Nguyễn Lý, hẻm 9, 17, 98 Trần Quang Cơ và các hẻm nhánh, kết quả lựa chọn nhà thầu đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-BQLDA ngày 21/08/2026.
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH, HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ CÔNG
Hoạt động lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn ban hành kèm theo, hướng đến 05 mục tiêu cốt lõi quy định tại khoản 8 Điều 4: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
Nguyên tắc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và tính vô hiệu của rào cản kỹ thuật: Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 4 và Điều 6 Luật Đấu thầu, công tác lựa chọn nhà thầu gánh vác nghĩa vụ bảo đảm tính cạnh tranh thực chất và độc lập về pháp lý, tài chính giữa các bên. Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tuyệt đối không được nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Căn cứ khoản 4 Điều 44 Luật này và khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, mọi tiêu chí rào cản kỹ thuật vi phạm quy định hạn chế cạnh tranh đều bị coi là vô hiệu, tuyệt đối không phải là căn cứ pháp lý để xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và loại bỏ nhà thầu trong quá trình lựa chọn. Đồng thời, theo khoản 3 Điều 26 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, các tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật phải bảo đảm tính khách quan, tuân thủ đúng định dạng số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP).
Trách nhiệm toàn diện và nghĩa vụ giải trình của Chủ đầu tư: Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15), Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về toàn bộ tiến trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả và quản lý thực hiện hợp đồng, cũng như bảo đảm tiến độ, tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn công của gói thầu. Theo khoản 11 Điều 78, Chủ đầu tư gánh vác trách nhiệm giải trình cụ thể về quá trình lựa chọn nhà thầu khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu theo Chỉ thị số 12/CT-TTg: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý; quy định gắn kết chặt chẽ vai trò của người đứng đầu với kết quả thực tế và trách nhiệm giải trình. Chủ đầu tư gánh vác trách nhiệm rà soát chặt chẽ giá gói thầu bảo đảm tính đúng, tính đủ, sát với giá thị trường; rà soát hồ sơ mời thầu nhằm loại bỏ các tiêu chí định hướng làm hạn chế tính cạnh tranh hoặc có hành vi dàn xếp kết quả đấu thầu quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu.
Tối ưu hóa chi phí ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính: Bám sát hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc thực hiện tiết kiệm chi phí đầu tư công, chủ đầu tư gánh vác trách nhiệm rà soát thiết kế dự toán, chủ động cắt giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ thầu, nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu và đẩy mạnh đàm phán thương thảo giảm giá hợp đồng, bảo đảm tối ưu hóa hiệu lực sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.