Công ty Thiết bị Giáo dục: Tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 90% và những "khách hàng ruột" [Kỳ 2]

Công ty CP Thương mại và Sản xuất thiết bị giáo dục đang cho thấy vị thế áp đảo với tỷ lệ trúng thầu đáng kinh ngạc tại nhiều đơn vị giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội.

Phân tích sâu dữ liệu lịch sử của Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục (có địa chỉ tại số 104 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Hà Nội), PV Báo Tri thức và Cuộc sống không khỏi bất ngờ trước năng lực tham gia đấu thầu của đơn vị này. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 179 gói thầu, trong đó trúng tới 157 gói, trượt 19 gói.

Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp đạt mức xấp xỉ 87,7%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng trên 1.171 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận hơn 168 tỷ đồng.

Sự hiện diện của nhà thầu này tại các đơn vị giáo dục thuộc TP Hà Nội cho thấy những mối quan hệ đối tác rất bền chặt. Điển hình như tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây, doanh nghiệp tham gia 10 gói thầu và trúng tới 9 gói (tỷ lệ 90%) với tổng giá trị hơn 20,5 tỷ đồng. Tại Trường THPT Chu Văn An, công ty này đạt tỷ lệ "thắng tuyệt đối" 100% khi tham gia và trúng cả 4/4 gói thầu.

Danh sách "khách hàng ruột" còn kéo dài với Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa (trúng 4/4 gói), Trường THPT Thường Tín (trúng 3/3 gói). Đặc biệt, tại Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính, nhà thầu đã trúng 10/11 gói với tổng giá trị lên tới hơn 380 tỷ đồng.

Một đặc điểm chung dễ nhận thấy trong các gói thầu mà Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục tham gia là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường rất thấp. Theo dữ liệu phân tích từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này lên tới 96,89%. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách Nhà nước chỉ tiết kiệm được trung bình khoảng 3,11% sau mỗi cuộc thầu có sự góp mặt của đơn vị này.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu sát giá dự toán tại nhiều đơn vị khác nhau trong thời gian dài là dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý chú ý. Điều này có thể phản ánh năng lực cạnh tranh vượt trội, nhưng cũng cần rà soát lại khâu khảo sát giá của chủ đầu tư để đảm bảo không có tình trạng giá dự toán bị đẩy lên cao hơn thực tế thị trường".

Dữ liệu cũng chỉ ra một hiện tượng thú vị trong quan hệ đối đầu giữa các nhà thầu. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II đã từng đấu với Công ty Thiết bị Giáo dục trong 11 gói thầu nhưng đều nhận kết quả thất bại. Tương tự, Công ty cổ phần Phát triển Khai Minh cũng trượt 7/9 gói thầu khi phải đối mặt với doanh nghiệp này.

Riêng tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trước gói thầu 1,3 tỷ đồng năm 2025, vào ngày 25/12/2024, nhà thầu này cũng đã trúng gói thầu mua sắm thiết bị dạy học với giá hơn 765 triệu đồng. Sự lặp lại này cho thấy vị thế "nhà thầu quen" đang ngày càng được củng cố.

