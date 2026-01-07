Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Thiết bị Giáo dục: Tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 90% và những "khách hàng ruột" [Kỳ 2]

Công ty CP Thương mại và Sản xuất thiết bị giáo dục đang cho thấy vị thế áp đảo với tỷ lệ trúng thầu đáng kinh ngạc tại nhiều đơn vị giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội.

Hải Đăng

Phân tích sâu dữ liệu lịch sử của Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục (có địa chỉ tại số 104 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Hà Nội), PV Báo Tri thức và Cuộc sống không khỏi bất ngờ trước năng lực tham gia đấu thầu của đơn vị này. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 179 gói thầu, trong đó trúng tới 157 gói, trượt 19 gói.

Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp đạt mức xấp xỉ 87,7%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng trên 1.171 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận hơn 168 tỷ đồng.

Sự hiện diện của nhà thầu này tại các đơn vị giáo dục thuộc TP Hà Nội cho thấy những mối quan hệ đối tác rất bền chặt. Điển hình như tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây, doanh nghiệp tham gia 10 gói thầu và trúng tới 9 gói (tỷ lệ 90%) với tổng giá trị hơn 20,5 tỷ đồng. Tại Trường THPT Chu Văn An, công ty này đạt tỷ lệ "thắng tuyệt đối" 100% khi tham gia và trúng cả 4/4 gói thầu.

snapedit-1767763368643.jpg
Tại Trường THPT Chu Văn An, công ty này đạt tỷ lệ "thắng tuyệt đối" 100% khi tham gia và trúng cả 4/4 gói thầu.

Danh sách "khách hàng ruột" còn kéo dài với Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa (trúng 4/4 gói), Trường THPT Thường Tín (trúng 3/3 gói). Đặc biệt, tại Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính, nhà thầu đã trúng 10/11 gói với tổng giá trị lên tới hơn 380 tỷ đồng.

Một đặc điểm chung dễ nhận thấy trong các gói thầu mà Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục tham gia là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường rất thấp. Theo dữ liệu phân tích từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này lên tới 96,89%. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách Nhà nước chỉ tiết kiệm được trung bình khoảng 3,11% sau mỗi cuộc thầu có sự góp mặt của đơn vị này.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu sát giá dự toán tại nhiều đơn vị khác nhau trong thời gian dài là dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý chú ý. Điều này có thể phản ánh năng lực cạnh tranh vượt trội, nhưng cũng cần rà soát lại khâu khảo sát giá của chủ đầu tư để đảm bảo không có tình trạng giá dự toán bị đẩy lên cao hơn thực tế thị trường".

Dữ liệu cũng chỉ ra một hiện tượng thú vị trong quan hệ đối đầu giữa các nhà thầu. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II đã từng đấu với Công ty Thiết bị Giáo dục trong 11 gói thầu nhưng đều nhận kết quả thất bại. Tương tự, Công ty cổ phần Phát triển Khai Minh cũng trượt 7/9 gói thầu khi phải đối mặt với doanh nghiệp này.

Riêng tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trước gói thầu 1,3 tỷ đồng năm 2025, vào ngày 25/12/2024, nhà thầu này cũng đã trúng gói thầu mua sắm thiết bị dạy học với giá hơn 765 triệu đồng. Sự lặp lại này cho thấy vị thế "nhà thầu quen" đang ngày càng được củng cố.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Đấu thầu thiết bị giáo dục: Cần tăng cường trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

#Thiết bị giáo dục #đấu thầu #Hà Nội #tỷ lệ trúng thầu #chủ đầu tư #cạnh tranh

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Thiết bị Giáo dục trúng thầu tại trường Amsterdam với tiết kiệm dưới 1% [Kỳ 1]

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục vừa trúng gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp.

Ngày 18/12/2025, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã ký Quyết định số 375/QĐ-THPT HNA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị các phòng học bộ môn, phòng làm việc và thiết bị dạy học. Đơn vị được lựa chọn là Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục (có địa chỉ trụ sở tại số 104 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Hà Nội; MSDN: 0101365279).

Theo hồ sơ, giá dự toán của gói thầu này được xác định là 1.371.776.000 đồng. Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục đã trúng thầu với giá 1.358.686.000 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ khoảng 13.090.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 0,95%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

"Hệ sinh thái" trúng thầu nghìn tỷ của Thiết bị Giáo dục Tràng An [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu ấn tượng và sự hiện diện dày đặc tại các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An khẳng định vị thế "ông lớn" trong ngành.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An không phải là cái tên xa lạ trong giới đấu thầu thiết bị trường học. Tính đến cuối năm 2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 307 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng tới 176 gói và chỉ trượt 120 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt con số cực kỳ ấn tượng: hơn 2.065 tỷ đồng.

Phân tích lịch sử đấu thầu của đơn vị này cho thấy một xu hướng trúng thầu rất tập trung tại các cơ quan quản lý giáo dục địa phương. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, doanh nghiệp của ông Lê Hùng Mạnh có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% (8/8 gói tham gia) với tổng giá trị hơn 158 tỷ đồng. Tương tự, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, nhà thầu này cũng "ẵm" 6 trên 7 gói thầu đã tham gia, mang về hơn 46,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty An Tiến "thắng lớn" gói thầu thiết bị giáo dục tại Quảng Nam [Kỳ 3]

Không chỉ chiếm lĩnh thị trường Đà Nẵng, Công ty Cổ phần An Tiến tiếp tục ghi tên mình vào danh sách trúng thầu hàng loạt dự án mua sắm trang thiết bị dạy học, nội trú tại Trường Đại học Quảng Nam và các huyện miền núi Nam Trà My, Tây Giang trong năm 2025.

Theo tài liệu mà PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập được, trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần An Tiến tại tỉnh Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) diễn ra vô cùng sôi động với danh mục trúng thầu trải dài từ bậc Đại học đến Phổ thông vùng cao.

Cụ thể, tại Trường Đại học Quảng Nam, ngày 22/08/2025, Hiệu trưởng nhà trường đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (dựa trên TBMT số IB2500220804). Gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2025" với giá trúng thầu 1.381.890.000 đồng đã thuộc về Công ty Cổ phần An Tiến.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới