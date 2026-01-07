Gói thầu 22 tỷ tại Đồng Nai: Lộ diện nhà thầu "độc mã" trúng thầu sát giá [Kỳ 3]

Dù vấp phải nhiều phản ứng về tiêu chí kỹ thuật, gói thầu 22 tỷ tại Vĩnh Cửu đã về tay liên danh duy nhất tham dự với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách cực thấp.

Sau những màn "đấu trí" căng thẳng về rào cản kỹ thuật và áp lực tiến độ, bức màn nhung tại gói thầu số 05 (huyện Vĩnh Cửu) đã chính thức hạ xuống. Không ngoài dự đoán của giới quan sát, cuộc thầu "rộng rãi" đã kết thúc với kịch bản chỉ một bóng hình duy nhất trên đường đua.

Thế "độc mã" trên đường đua 22 tỷ

Theo Biên bản mở thầu ngày 02/12/2025, gói thầu số 05 có giá trị hơn 22,1 tỷ đồng chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh TTCS Đồng Nai (gồm Công ty TNHH Công nghệ Đồng Nai và Công ty TNHH Công nghệ truyền thông dữ liệu Việt Nam). Việc chỉ có một nhà thầu đủ "can đảm" bước vào "ma trận" tiêu chí kỹ thuật mà chúng tôi đã phản ánh ở kỳ trước đã biến cuộc thầu rộng rãi trở thành một màn trình diễn đơn phương.

Ngày 13/12/2025, ông Võ Nguyên Quý – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 09 đã ký Quyết định số 124/QĐ-BQLDAKV09 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Liên danh TTCS Đồng Nai trúng thầu với giá 21.556.946.000 đồng. So với giá gói thầu 22.124.513.615 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức khiêm tốn khoảng 2,5%. Đây là một con số "biết nói" đối với một gói thầu quy mô lớn được đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Chấm thầu "thần tốc" và những khoảng trống hồ sơ

Đáng chú ý, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) diễn ra vô cùng chóng vánh. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày (từ 02/12 đến 11/12/2025), Tổ chuyên gia đã hoàn tất việc chấm thầu và làm rõ hàng loạt thiếu sót của nhà thầu.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1112/2025/BCĐG-TTM, ban đầu hồ sơ của Liên danh TTCS Đồng Nai bộc lộ nhiều lỗ hổng:

· Thành viên liên danh thiếu tài liệu chứng minh nghĩa vụ thuế.

· Kê khai hợp đồng tương tự chưa phù hợp về tính chất công việc.

· Nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng, Phụ trách an toàn...) thiếu căn cước công dân và các tài liệu chứng minh khả năng huy động.

· Đặc biệt, có sự không đồng bộ nghiêm trọng giữa bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật và catalogue sản phẩm (như tủ điện, phần mềm quản lý, loa nén...).

Tuy nhiên, tất cả những thiếu sót này đều được nhà thầu nhanh chóng "bù đắp" thông qua các văn bản làm rõ và được Tổ chuyên gia chấp nhận chấm "Đạt".

Bài toán hiệu quả và trách nhiệm hậu kiểm

Việc một liên danh có thành viên trụ sở ngay tại địa phương (Công ty TNHH Công nghệ Đồng Nai) trúng thầu sát giá trong thế "độc diễn" khiến dư luận không thể không đặt dấu hỏi về tính công bằng. Tại sao một gói thầu béo bở, công nghệ không quá phức tạp lại chỉ có một nhà thầu tham dự? Câu trả lời có lẽ nằm chính ở "ma trận" tiêu chuẩn FM và chuẩn SIM Nano mà chúng tôi đã đề cập, nơi mà chỉ những đơn vị "thân quen" mới biết cách để vượt qua.

Gói thầu đã về đích, nhưng bài toán về hiệu quả kinh tế và độ bền của công trình dưới áp lực thi công 60 ngày vẫn còn bỏ ngỏ. Sau những ồn ào về tiêu chí kỹ thuật, giờ đây mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào chất lượng thực tế của hệ thống truyền thanh "thông minh" này khi đi vào vận hành.