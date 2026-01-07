Công ty Cổ phần Miền Đông: Tiềm lực doanh nghiệp niêm yết và những "vùng phủ sóng" đấu thầu [Kỳ 2]

Là doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE với mã MDG, Công ty Cổ phần Miền Đông thể hiện vị thế đáng gờm khi tham gia vào nhiều gói thầu lớn, song cũng ghi nhận những mối quan hệ "ruột" với các bên mời thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Miền Đông (Mã CK: MDG, niêm yết trên sàn HOSE từ năm 2011) là một doanh nghiệp có bề dày hoạt động từ năm 2006, trụ sở đặt tại KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai. Với quy mô doanh nghiệp vừa, đơn vị này đã tham gia 37 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 21 gói với tổng giá trị hơn 835 tỷ đồng.

Quan sát lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Miền Đông có những "địa bàn" và đối tác cực kỳ quen thuộc. Điển hình là mối quan hệ với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ. Tại đơn vị mời thầu này, Công ty Cổ phần Miền Đông đã tham gia 5 gói thầu và trúng thầu tuyệt đối cả 5 gói với tổng giá trị gần 70 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình tại các gói thầu này đạt khoảng 91,6% so với giá dự toán.

Riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Miền Đông đã tham gia 11 gói thầu và giành chiến thắng tại 8 gói. Các gói thầu trúng trong năm nay tập trung chủ yếu tại khu vực TP HCM với các đối tác như Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An.

Phân tích về "sức khỏe" tài chính, báo cáo đánh giá tại gói thầu phường Tân Hiệp xác nhận giá trị tài sản ròng năm 2024 của doanh nghiệp này đạt hơn 130 tỷ đồng và doanh thu bình quân 3 năm gần nhất lên tới hơn 288 tỷ đồng. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực tài chính trong hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Đối với các doanh nghiệp niêm yết, tính minh bạch không chỉ nằm ở báo cáo tài chính trên sàn chứng khoán mà còn phải thể hiện rõ nét trong từng hồ sơ dự thầu dự án đầu tư công. Việc trúng thầu dày đặc tại một số đơn vị tư vấn quen thuộc thường là dấu hiệu mà các cơ quan quản lý cần lưu tâm để đảm bảo tính cạnh tranh thực chất".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

