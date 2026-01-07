Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Cổ phần Miền Đông: Tiềm lực doanh nghiệp niêm yết và những "vùng phủ sóng" đấu thầu [Kỳ 2]

Là doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE với mã MDG, Công ty Cổ phần Miền Đông thể hiện vị thế đáng gờm khi tham gia vào nhiều gói thầu lớn, song cũng ghi nhận những mối quan hệ "ruột" với các bên mời thầu.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Miền Đông (Mã CK: MDG, niêm yết trên sàn HOSE từ năm 2011) là một doanh nghiệp có bề dày hoạt động từ năm 2006, trụ sở đặt tại KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai. Với quy mô doanh nghiệp vừa, đơn vị này đã tham gia 37 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 21 gói với tổng giá trị hơn 835 tỷ đồng.

Quan sát lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Miền Đông có những "địa bàn" và đối tác cực kỳ quen thuộc. Điển hình là mối quan hệ với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ. Tại đơn vị mời thầu này, Công ty Cổ phần Miền Đông đã tham gia 5 gói thầu và trúng thầu tuyệt đối cả 5 gói với tổng giá trị gần 70 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình tại các gói thầu này đạt khoảng 91,6% so với giá dự toán.

Riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Miền Đông đã tham gia 11 gói thầu và giành chiến thắng tại 8 gói. Các gói thầu trúng trong năm nay tập trung chủ yếu tại khu vực TP HCM với các đối tác như Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An.

screen-shot-2026-01-07-at-075940.png

Phân tích về "sức khỏe" tài chính, báo cáo đánh giá tại gói thầu phường Tân Hiệp xác nhận giá trị tài sản ròng năm 2024 của doanh nghiệp này đạt hơn 130 tỷ đồng và doanh thu bình quân 3 năm gần nhất lên tới hơn 288 tỷ đồng. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực tài chính trong hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Đối với các doanh nghiệp niêm yết, tính minh bạch không chỉ nằm ở báo cáo tài chính trên sàn chứng khoán mà còn phải thể hiện rõ nét trong từng hồ sơ dự thầu dự án đầu tư công. Việc trúng thầu dày đặc tại một số đơn vị tư vấn quen thuộc thường là dấu hiệu mà các cơ quan quản lý cần lưu tâm để đảm bảo tính cạnh tranh thực chất".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Trách nhiệm hậu kiểm và tính minh bạch của các bên mời thầu.

Bài liên quan

Bạn đọc

Gian nan lộ trình "về đích" của liên danh My Home - Miền Đông tại gói thầu xây lắp phường Tân Hiệp [Kỳ 1]

Dù giành chiến thắng tại gói thầu xây lắp hơn 9 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp làm Chủ đầu tư, liên danh My Home - Miền Đông đã phải trải qua quá trình làm rõ hồ sơ khá "căng thẳng" liên quan đến tính xác thực của thiết bị và sai lệch số liệu doanh thu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/12/2025, Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án Sửa chữa, dặm vá, xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 24 và Khánh Bình 01. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng My Home và Công ty Cổ phần Miền Đông với giá trúng thầu là 8.521.778.989 đồng.

Đáng chú ý, mặc dù trúng thầu với tư cách xếp hạng 1, nhưng báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy tổ chuyên gia đã phải gửi hàng loạt công văn yêu cầu liên danh này làm rõ các nội dung trọng yếu. Cụ thể, tại mục thiết bị thi công chủ yếu, tổ chuyên gia phát hiện hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Cần cẩu trục bánh xích (thuê từ Công ty Cổ phần Đại Thiên Trường) có "dấu hiệu cắt ghép" và không được chứng thực hoặc công chứng. Tương tự, hóa đơn xe lu bánh thép Sakai KD7610 thuộc sở hữu của nhà thầu cũng thiếu bản chứng thực.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Củ Chi: Liên danh Trường THPT Trung Phú trúng thầu dự án hơn 230 tỷ [Kỳ 1]

Dự án xây dựng và nâng cấp Trường THPT Trung Phú vừa tìm được nhà thầu thực hiện với giá trúng thầu hơn 230 tỷ đồng, sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/12/2025, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM đã ký Quyết định số 1306/QĐ-DDCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị; Phá dỡ công trình hiện hữu. Gói thầu này thuộc dự án Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Trung học phổ thông Trung Phú, Củ Chi.

Gói thầu có mã số E-TBMT là IB2500535449-01, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Trước đó, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-DDCN ngày 01/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Đức Huy trúng gói thầu y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tiết kiệm 0,89% [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy tham gia và trúng gói thầu cung cấp dụng cụ phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Ngày 13/12/2025, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Hoàng Bắc đã ký Quyết định số 3765/QĐ-BVĐHYD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Cung cấp công cụ dụng cụ lần 8 năm 2025 (Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép thận) (gồm 02 phần)". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy.

Theo dữ liệu từ hồ sơ thầu, giá gói thầu được phê duyệt là 1.915.000.000 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, giá trúng thầu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy là 1.897.805.000 đồng. Như vậy, qua công tác đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách bệnh viện chỉ 17.195.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 0,89%.

Xem chi tiết

