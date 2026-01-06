Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Phường Bình Long: Sửa hồ sơ mời thầu, Công ty Pro Phương Nam trúng gói thiết bị hơn 2 tỷ [Kỳ 1]

Trước thời điểm đóng thầu chỉ vài ngày, Chủ đầu tư bất ngờ ký quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu, hạ tiêu chuẩn năm sản xuất hàng hóa giúp nhà thầu "duy nhất" vượt qua vòng kỹ thuật.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 20/12/2025, ông Nguyễn Quang Long, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Long đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm trang thiết bị (mã TBMT: IB2500570216). Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Pro Phương Nam (địa chỉ tại Lô 14-BT3, Khu đô thị Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội).

3-9032.jpg
Nguồn MSC

Đáng chú ý, giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 2.054.868.000 đồng so với giá dự toán gói thầu là 2.067.560.000 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi (hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng), ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được 12.692.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" khoảng 0,61%.

Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, diễn biến của gói thầu này có nhiều điểm bất thường. Cụ thể, sau khi phát hành hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đến ngày 12/12/2025, Giám đốc Nguyễn Quang Long đã ký Quyết định số 77/QĐ-TTDVTT phê duyệt sửa đổi E-HSMT. Lý do sửa đổi được đưa ra là để phù hợp với thông số kỹ thuật của bộ kỹ sư Robot Spike Prime. Nội dung sửa đổi gây ngạc nhiên khi hạ thấp tiêu chuẩn năm sản xuất hàng hóa từ "năm 2024 trở về sau" xuống "năm 2020 trở về sau".

Việc hạ tiêu chuẩn này diễn ra ngay sát thời điểm đóng thầu (08:35 ngày 18/12/2025). Kết quả mở thầu cho thấy, chỉ duy nhất Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tham gia và dễ dàng "một mình một chợ" giành thắng lợi.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Việc sửa đổi hồ sơ mời thầu theo hướng hạ tiêu chuẩn kỹ thuật ngay trước ngày mở thầu cần được làm rõ về tính khách quan. Theo Luật Đấu thầu 2023, mọi hành vi can thiệp trái pháp luật vào quá trình đấu thầu nhằm tạo lợi thế cho một nhà thầu cụ thể đều bị nghiêm cấm".

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đặt nghi vấn: "Tại sao Chủ đầu tư lại đưa ra tiêu chí năm 2024 ban đầu rồi sau đó lại hạ xuống tận năm 2020? Phải chăng tiêu chí ban đầu khiến nhà thầu 'ruột' không đáp ứng được nên phải 'nới' lỏng để hợp thức hóa hàng hóa có sẵn?".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung Công ty Cổ phần Pro Phương Nam: Doanh nghiệp siêu nhỏ "phủ sóng" 30 tỉnh thành.

#đấu thầu #Bình Long #Pro Phương Nam #hồ sơ mời thầu #trúng thầu #kỹ thuật

Bài liên quan

Bạn đọc

Vĩnh Long: Hơn 16,8 tỷ đồng mua thiết bị dạy học về tay Công ty Nam Phương

Công ty Nam Phương vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phê duyệt trúng 2 gói thầu thiết bị dạy học trị giá hơn 16,8 tỷ đồng...

Theo các quyết định được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phê duyệt, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Một thành viên Nam Phương (Công ty Nam Phương) đã trúng liên tiếp hai gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (giai đoạn 1), trên địa bàn huyện Tiểu Cần".

Cụ thể, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long - bà La Thị Thúy đã ký ban hành hai quyết định:

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu trang thiết bị dạy học tại Vĩnh Long: Loạt kiến nghị của nhà thầu

Diễn biến phức tạp xoay quanh hồ sơ mời thầu trang thiết bị dạy học đã hé lộ những vấn đề về tính rõ ràng của yêu cầu kỹ thuật.

Gói thầu số 26: Mua sắm trang thiết bị dạy học các Trường THPT, DTNT trên địa bàn tỉnh thuộc dự án "Nâng cấp, cải tạo mở rộng các Trường THPT, DTNT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh" có giá trị 6.949.585.000 đồng. Gói thầu này do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long phê duyệt E-HSMT vào ngày 22/8/2025 theo Quyết định số 256/QĐ-BQL, do ông Lê Thanh Sơn ký. Ngay sau khi phát hành, hồ sơ đã vấp phải nhiều kiến nghị từ các nhà thầu, cho thấy những lỗ hổng tiềm ẩn trong việc lập hồ sơ ban đầu.

Hàng loạt kiến nghị về yêu cầu kỹ thuật

Xem chi tiết

Bạn đọc

Lâm Đồng: Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học gần 5 tỷ đồng về tay Diệp Thảo

Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo vừa trúng gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học trị giá gần 5 tỷ đồng tại Lâm Đồng, tiết kiệm 3,34%.

Gói thầu “giao thời” gần 5 tỷ đồng

Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị dạy và học Trường PTDT nội trú tỉnh năm học 2024-2025 (Mã E-TBMT: IB2500284900) có giá dự toán 5.170.463.000 đồng. Gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng (trước đây là Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận) làm chủ đầu tư, được phê duyệt tại Quyết định số 717/QĐ-SGDĐT ngày 16/06/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới