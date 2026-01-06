Phường Bình Long: Sửa hồ sơ mời thầu, Công ty Pro Phương Nam trúng gói thiết bị hơn 2 tỷ [Kỳ 1]

Trước thời điểm đóng thầu chỉ vài ngày, Chủ đầu tư bất ngờ ký quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu, hạ tiêu chuẩn năm sản xuất hàng hóa giúp nhà thầu "duy nhất" vượt qua vòng kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 20/12/2025, ông Nguyễn Quang Long, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Long đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm trang thiết bị (mã TBMT: IB2500570216). Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Pro Phương Nam (địa chỉ tại Lô 14-BT3, Khu đô thị Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội).

Nguồn MSC

Đáng chú ý, giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 2.054.868.000 đồng so với giá dự toán gói thầu là 2.067.560.000 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi (hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng), ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được 12.692.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" khoảng 0,61%.

Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, diễn biến của gói thầu này có nhiều điểm bất thường. Cụ thể, sau khi phát hành hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đến ngày 12/12/2025, Giám đốc Nguyễn Quang Long đã ký Quyết định số 77/QĐ-TTDVTT phê duyệt sửa đổi E-HSMT. Lý do sửa đổi được đưa ra là để phù hợp với thông số kỹ thuật của bộ kỹ sư Robot Spike Prime. Nội dung sửa đổi gây ngạc nhiên khi hạ thấp tiêu chuẩn năm sản xuất hàng hóa từ "năm 2024 trở về sau" xuống "năm 2020 trở về sau".

Việc hạ tiêu chuẩn này diễn ra ngay sát thời điểm đóng thầu (08:35 ngày 18/12/2025). Kết quả mở thầu cho thấy, chỉ duy nhất Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tham gia và dễ dàng "một mình một chợ" giành thắng lợi.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Việc sửa đổi hồ sơ mời thầu theo hướng hạ tiêu chuẩn kỹ thuật ngay trước ngày mở thầu cần được làm rõ về tính khách quan. Theo Luật Đấu thầu 2023, mọi hành vi can thiệp trái pháp luật vào quá trình đấu thầu nhằm tạo lợi thế cho một nhà thầu cụ thể đều bị nghiêm cấm".

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đặt nghi vấn: "Tại sao Chủ đầu tư lại đưa ra tiêu chí năm 2024 ban đầu rồi sau đó lại hạ xuống tận năm 2020? Phải chăng tiêu chí ban đầu khiến nhà thầu 'ruột' không đáp ứng được nên phải 'nới' lỏng để hợp thức hóa hàng hóa có sẵn?".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung Công ty Cổ phần Pro Phương Nam: Doanh nghiệp siêu nhỏ "phủ sóng" 30 tỉnh thành.