An Giang: Nhìn lại "bức tranh" trúng - trượt thầu năm 2025 của Công ty Xây dựng TMD [Kỳ 2]

Bên cạnh việc trúng gói thầu sạt lở hơn 4,5 tỷ đồng, hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD năm 2025 còn ghi nhận những gam màu "sáng - tối" đan xen với loạt kết quả trượt thầu.

Tiếp nối câu chuyện về chiến thắng tại gói thầu xử lý sạt lở rạch Bình Ghi do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, việc phân tích sâu hồ sơ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD trong năm 2025 hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về tỷ lệ trúng thầu và chiến lược cạnh tranh.

Hồ sơ doanh nghiệp tại "địa chỉ mới"

Công ty Cổ phần Xây dựng TMD có mã số thuế 1602165843, do ông Trần Tuấn Anh làm đại diện pháp luật và Giám đốc. Theo ghi nhận, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đặt tại Lô L4-29 Khu đô thị Golden City An Giang, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này hoạt động mạnh trong lĩnh vực xây lắp, từ dân dụng, giao thông đến thủy lợi. Tính đến cuối năm 2025, Công ty Xây dựng TMD đã tham gia khoảng 33 gói thầu, trúng 11 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 43,8 tỷ đồng.

Dấu ấn tại các "sân chơi" cấp tỉnh

Trong năm 2025, Công ty Xây dựng TMD ghi nhận những chiến thắng quan trọng tại các đơn vị quản lý cấp tỉnh và thành phố trung tâm. Trước khi trúng gói thầu sạt lở rạch Bình Ghi hơn 4,5 tỷ đồng vào tháng 12/2025, nhà thầu này cũng đã "ghi điểm" tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên.

Cụ thể, ngày 19/05/2025, doanh nghiệp được công bố trúng Gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình với giá hơn 2,6 tỷ đồng. Đến tháng 11/2025, nhà thầu này tiếp tục trúng Gói thầu số 10: Thi công xây lắp tại cùng đơn vị mời thầu với giá hơn 3 tỷ đồng trong vai trò liên danh chính.

Việc liên tiếp trúng thầu tại các cơ quan của tỉnh phần nào khẳng định năng lực lập hồ sơ và vị thế của doanh nghiệp tại khu vực trung tâm hành chính.

Chuỗi "nốt trầm" tại đấu trường cấp huyện

Trái ngược với "cái duyên" tại cấp tỉnh, hồ sơ năm 2025 của Công ty Xây dựng TMD lại ghi nhận chuỗi kết quả không mấy khả quan khi tham gia các gói thầu tại địa bàn các huyện. Chỉ riêng trong quý II năm 2025, doanh nghiệp đã liên tiếp nhận kết quả trượt thầu tại nhiều địa phương.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy:

Tại huyện Châu Thành: Trong hai ngày liên tiếp (24 và 25/04/2025), nhà thầu trượt Gói thầu số 10 do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị mời thầu và Gói thầu số 06 do Ban Quản lý dự án huyện mời thầu.

Tại huyện Thoại Sơn: Ngày 15/05/2025, doanh nghiệp trượt Gói thầu số 06: Thi công xây dựng.

Tại huyện Phú Tân: Ngày 29/05/2025, nhà thầu tiếp tục không thể thắng thầu tại Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình.

Phân tích về hiện tượng này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đặt vấn đề: "Việc một nhà thầu trúng thầu tại các gói lớn cấp tỉnh nhưng lại liên tục 'hụt hơi' ở các gói nhỏ cấp huyện là một tín hiệu đáng để phân tích. Phải chăng tiêu chuẩn đánh giá tại các địa phương có sự khác biệt, hay chiến lược giá của doanh nghiệp chưa thực sự sát với mặt bằng cạnh tranh tại các địa bàn này?".

Bài toán chất lượng và tiến độ

Đặc biệt, tại Gói thầu số 09 gia cố sạt lở vừa trúng, việc giảm giá gần 9% (hơn 450 triệu đồng) tuy mang lại hiệu quả về mặt tiết kiệm ngân sách, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề cho nhà thầu trong việc đảm bảo chất lượng. Với các công trình thủy lợi phòng chống thiên tai, sai sót về kỹ thuật có thể dẫn đến hậu quả khôn lường về tài sản và tính mạng người dân.

Dư luận kỳ vọng, với vai trò là đơn vị trúng thầu, Công ty Xây dựng TMD sẽ tập trung tối đa nguồn lực nhân sự và thiết bị thi công như đã cam kết trong hồ sơ dự thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ 120 ngày.

Vậy từ sai sót của nhà thầu bị loại sớm trong gói thầu này, các doanh nghiệp tham gia đấu thầu cần rút ra bài học gì về pháp lý?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

