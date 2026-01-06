Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

An Giang: Nhìn lại "bức tranh" trúng - trượt thầu năm 2025 của Công ty Xây dựng TMD [Kỳ 2]

Bên cạnh việc trúng gói thầu sạt lở hơn 4,5 tỷ đồng, hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD năm 2025 còn ghi nhận những gam màu "sáng - tối" đan xen với loạt kết quả trượt thầu.

Hải Anh

Tiếp nối câu chuyện về chiến thắng tại gói thầu xử lý sạt lở rạch Bình Ghi do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, việc phân tích sâu hồ sơ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD trong năm 2025 hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về tỷ lệ trúng thầu và chiến lược cạnh tranh.

Hồ sơ doanh nghiệp tại "địa chỉ mới"

Công ty Cổ phần Xây dựng TMD có mã số thuế 1602165843, do ông Trần Tuấn Anh làm đại diện pháp luật và Giám đốc. Theo ghi nhận, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đặt tại Lô L4-29 Khu đô thị Golden City An Giang, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này hoạt động mạnh trong lĩnh vực xây lắp, từ dân dụng, giao thông đến thủy lợi. Tính đến cuối năm 2025, Công ty Xây dựng TMD đã tham gia khoảng 33 gói thầu, trúng 11 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 43,8 tỷ đồng.

Dấu ấn tại các "sân chơi" cấp tỉnh

Trong năm 2025, Công ty Xây dựng TMD ghi nhận những chiến thắng quan trọng tại các đơn vị quản lý cấp tỉnh và thành phố trung tâm. Trước khi trúng gói thầu sạt lở rạch Bình Ghi hơn 4,5 tỷ đồng vào tháng 12/2025, nhà thầu này cũng đã "ghi điểm" tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên.

Cụ thể, ngày 19/05/2025, doanh nghiệp được công bố trúng Gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình với giá hơn 2,6 tỷ đồng. Đến tháng 11/2025, nhà thầu này tiếp tục trúng Gói thầu số 10: Thi công xây lắp tại cùng đơn vị mời thầu với giá hơn 3 tỷ đồng trong vai trò liên danh chính.

Việc liên tiếp trúng thầu tại các cơ quan của tỉnh phần nào khẳng định năng lực lập hồ sơ và vị thế của doanh nghiệp tại khu vực trung tâm hành chính.

screen-shot-2026-01-06-at-105700.png

Chuỗi "nốt trầm" tại đấu trường cấp huyện

Trái ngược với "cái duyên" tại cấp tỉnh, hồ sơ năm 2025 của Công ty Xây dựng TMD lại ghi nhận chuỗi kết quả không mấy khả quan khi tham gia các gói thầu tại địa bàn các huyện. Chỉ riêng trong quý II năm 2025, doanh nghiệp đã liên tiếp nhận kết quả trượt thầu tại nhiều địa phương.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy:

Tại huyện Châu Thành: Trong hai ngày liên tiếp (24 và 25/04/2025), nhà thầu trượt Gói thầu số 10 do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị mời thầu và Gói thầu số 06 do Ban Quản lý dự án huyện mời thầu.

Tại huyện Thoại Sơn: Ngày 15/05/2025, doanh nghiệp trượt Gói thầu số 06: Thi công xây dựng.

Tại huyện Phú Tân: Ngày 29/05/2025, nhà thầu tiếp tục không thể thắng thầu tại Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình.

Phân tích về hiện tượng này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đặt vấn đề: "Việc một nhà thầu trúng thầu tại các gói lớn cấp tỉnh nhưng lại liên tục 'hụt hơi' ở các gói nhỏ cấp huyện là một tín hiệu đáng để phân tích. Phải chăng tiêu chuẩn đánh giá tại các địa phương có sự khác biệt, hay chiến lược giá của doanh nghiệp chưa thực sự sát với mặt bằng cạnh tranh tại các địa bàn này?".

Bài toán chất lượng và tiến độ

Đặc biệt, tại Gói thầu số 09 gia cố sạt lở vừa trúng, việc giảm giá gần 9% (hơn 450 triệu đồng) tuy mang lại hiệu quả về mặt tiết kiệm ngân sách, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề cho nhà thầu trong việc đảm bảo chất lượng. Với các công trình thủy lợi phòng chống thiên tai, sai sót về kỹ thuật có thể dẫn đến hậu quả khôn lường về tài sản và tính mạng người dân.

Dư luận kỳ vọng, với vai trò là đơn vị trúng thầu, Công ty Xây dựng TMD sẽ tập trung tối đa nguồn lực nhân sự và thiết bị thi công như đã cam kết trong hồ sơ dự thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ 120 ngày.

Vậy từ sai sót của nhà thầu bị loại sớm trong gói thầu này, các doanh nghiệp tham gia đấu thầu cần rút ra bài học gì về pháp lý?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Bài học đắt giá từ "lỗi sơ đẳng" về bảo lãnh dự thầu tại An Giang

#Phân tích đấu thầu xây dựng #Chiến lược trúng thầu tỉnh thành #Khác biệt tiêu chuẩn đánh giá #Hiện tượng trượt thầu cấp huyện #Chất lượng và tiến độ dự án #Vai trò doanh nghiệp trong xây dựng

Bài liên quan

Bạn đọc

An Giang: Công ty Xây dựng TMD trúng gói thầu sạt lở, đối thủ bị loại vì bảo lãnh [Kỳ 1]

Vượt qua hai đối thủ nhờ giảm giá sâu và sai sót của nhà thầu khác, Công ty Cổ phần Xây dựng TMD trúng gói thầu hơn 4,5 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang làm chủ đầu tư.

Những ngày cuối năm 2025, công tác phòng chống thiên tai và khắc phục sạt lở tại các địa bàn trọng điểm đang được tỉnh An Giang đẩy mạnh. Trong bối cảnh đó, kết quả lựa chọn nhà thầu tại các dự án thủy lợi cấp bách luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Quyết định phê duyệt trong ngày đầu tháng 12

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong trúng loạt gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm đột biến [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn năm 2025, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong liên tiếp trúng thầu tại các nhà máy nhiệt điện với mức giảm giá từ 16% đến gần 37%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong (trụ sở tại 124 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Tân Bình, TP HCM) đang trở thành một cái tên gây chú ý trong cộng đồng đấu thầu khi liên tiếp giành chiến thắng tại các gói thầu cung cấp hóa chất quy mô lớn trong năm 2025. Đáng chú ý, các gói thầu này đều ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất cao, vượt xa mức trung bình thường thấy trong lĩnh vực cung ứng hàng hóa công nghiệp.

Mới đây nhất, tại gói thầu "03MSHH-SXKD-2025: Cung cấp NH3 phục vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3" (Mã TBMT: IB2500059163), Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong đã được phê duyệt trúng thầu với giá 94.788.500.650 đồng. So với giá dự toán của gói thầu là 112.810.075.237 đồng, doanh nghiệp này đã giúp chủ đầu tư tiết kiệm hơn 18 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá khoảng 15,97%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Vạn Thành Đạt trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Ban Bình Thạnh: Tiết kiệm ngân sách mức "tượng trưng"? [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 11/12/2025, Công ty Vạn Thành Đạt liên tiếp được Ban QLDA Bình Thạnh phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp và vắng bóng tính cạnh tranh.

Những ngày cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (Ban QLDA Bình Thạnh) trở nên sôi động với việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án duy tu, sửa chữa hạ tầng. Nổi bật trong số đó là Công ty Cổ phần Xây dựng Vạn Thành Đạt (Vạn Thành Đạt) với cú "đúp" trúng thầu sát nút trong cùng một ngày.

Cú "đúp" trúng thầu sát giá dự toán

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới