Bạn đọc

"Râu ông nọ chắp cằm bà kia" tại Quyết định phê duyệt của xã Bom Bo [Kỳ 4]

Một sai sót hy hữu nhưng đầy nghiêm trọng khi mã số thuế của một doanh nghiệp khác lại được "gán" cho Công ty Anh Hiếu trong văn bản pháp lý chính thức.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đỉnh điểm của sự thiếu chuyên nghiệp trong quản lý đấu thầu tại địa phương thể hiện rõ trong Quyết định số 28/QĐ-PKT ngày 28/11/2025 của Phòng Kinh tế xã Bom Bo do ông Trịnh Quốc Phương ký.

Tại Điều 1 của quyết định này, Phòng Kinh tế xã Bom Bo phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu trúng thầu dự án mở rộng đường giao thông đoạn từ Trường Mẫu giáo Vành Khuyên. Tuy nhiên, tại mục thông tin nhà thầu, văn bản này lại ghi Mã số thuế là 3800436633. Qua đối soát dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mã số thuế 3800436633 thực tế thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu, một pháp nhân hoàn toàn độc lập có đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Nhu.

Trong khi đó, mã số thuế đúng của Công ty Anh Hiếu được ghi nhận trong tất cả các hồ sơ đăng ký và các gói thầu khác là 3801117245. Biên bản mở thầu gói thầu IB2500520073 cũng xác nhận mã định danh nhà thầu tham dự là vn3801117245. Việc "râu ông nọ chắp cằm bà kia" trong một văn bản pháp lý làm căn cứ ký hợp đồng và giải ngân vốn đầu tư công là một sai phạm nghiêm trọng.

1d.png
Nguồn MSC

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) bình luận: "Sai sót về mã số thuế không chỉ là lỗi đánh máy. Nó vô hiệu hóa giá trị định danh của quyết định hành chính, có thể dẫn đến việc ký hợp đồng sai đối tượng pháp lý và rủi ro pháp lý cực lớn trong thanh quyết toán sau này". Sự cẩu thả này một lần nữa đặt ra dấu hỏi về năng lực thẩm định của các cán bộ chuyên môn và đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước trong chuỗi dự án tại Bù Đăng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc

Công ty Anh Hiếu và Vạn Tín Phát: "Cặp bài trùng" thâu tóm thầu tại Bù Đăng [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại một số bên mời thầu, hai doanh nghiệp này đang cho thấy sức mạnh đáng nể trong các dự án đầu tư công tại địa phương.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu và Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát không chỉ là đối tác liên danh thường xuyên mà còn là những "gương mặt thân quen" tại các phòng ban thuộc huyện Bù Đăng cũ.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Anh Hiếu đã tham gia và trúng tuyệt đối 17/17 gói thầu do Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng mời thầu. Một con số thống kê khác cũng đầy ấn tượng khi doanh nghiệp này trúng 38/47 gói thầu đã tham gia trên toàn quốc. Trong khi đó, Công ty Vạn Tín Phát cũng không hề kém cạnh khi trúng tới 76/93 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 80%.

Bạn đọc

Đồng Nai: Gói thầu hơn 2,6 tỷ tại xã Bom Bo có về tay Công ty Anh Hiếu?

Là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu thi công tại xã Bom Bo, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu đang đứng trước cơ hội lớn để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "siêu thấp".

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 15:37 ngày 26/11/2025, Phòng Kinh tế xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn thành mở thầu gói thầu số IB2500520073-00: "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng". Đây là hạng mục chính thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đoạn từ Trường Mẫu giáo Vành Khuyên đến Nhà Văn hoá thôn 3 - Bom Bo".

Gói thầu này được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước năm 2025. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 15/QĐ-PKT ngày 14/11/2025 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 20/QĐ-PKT ngày 17/11/2025 của Phòng Kinh tế xã Bom Bo, giá gói thầu được xác định là 2.631.066.522 đồng.

Bạn đọc

Trách nhiệm giải trình của các đơn vị mời thầu tại Đồng Nai [Kỳ 3]

Từ Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng đến các Phòng Kinh tế cấp xã, quy trình thẩm định và lựa chọn nhà thầu đang bộc lộ những dấu hiệu cần được làm rõ về tính minh bạch.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự tập trung thầu vào một nhóm doanh nghiệp tại huyện Bù Đăng cũ đặt trách nhiệm giải trình lên vai các bên mời thầu như Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng và các Phòng Kinh tế xã Bom Bo, Phước Sơn, Đak Nhau.

Tại gói thầu số 01 thi công đường đoạn từ Trường Mẫu giáo Vành Khuyên đến Nhà Văn hoá thôn 3 - Bom Bo (IB2500520073), giá trúng thầu của Công ty Anh Hiếu là 2.622.142.988 đồng so với giá dự toán 2.631.066.522 đồng. Như vậy, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được gần 9 triệu đồng (tỷ lệ 0,34%) cho một dự án hơn 2,6 tỷ đồng. Tương tự, tại gói thầu thâm nhập nhựa đường tại xã Đak Nhau, Công ty Anh Hiếu trúng thầu với giá 2.569.517.769 đồng, tiết kiệm chưa đầy 10 triệu đồng cho ngân sách.

