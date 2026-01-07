"Râu ông nọ chắp cằm bà kia" tại Quyết định phê duyệt của xã Bom Bo [Kỳ 4]

Một sai sót hy hữu nhưng đầy nghiêm trọng khi mã số thuế của một doanh nghiệp khác lại được "gán" cho Công ty Anh Hiếu trong văn bản pháp lý chính thức.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đỉnh điểm của sự thiếu chuyên nghiệp trong quản lý đấu thầu tại địa phương thể hiện rõ trong Quyết định số 28/QĐ-PKT ngày 28/11/2025 của Phòng Kinh tế xã Bom Bo do ông Trịnh Quốc Phương ký.

Tại Điều 1 của quyết định này, Phòng Kinh tế xã Bom Bo phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu trúng thầu dự án mở rộng đường giao thông đoạn từ Trường Mẫu giáo Vành Khuyên. Tuy nhiên, tại mục thông tin nhà thầu, văn bản này lại ghi Mã số thuế là 3800436633. Qua đối soát dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mã số thuế 3800436633 thực tế thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu, một pháp nhân hoàn toàn độc lập có đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Nhu.

Trong khi đó, mã số thuế đúng của Công ty Anh Hiếu được ghi nhận trong tất cả các hồ sơ đăng ký và các gói thầu khác là 3801117245. Biên bản mở thầu gói thầu IB2500520073 cũng xác nhận mã định danh nhà thầu tham dự là vn3801117245. Việc "râu ông nọ chắp cằm bà kia" trong một văn bản pháp lý làm căn cứ ký hợp đồng và giải ngân vốn đầu tư công là một sai phạm nghiêm trọng.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) bình luận: "Sai sót về mã số thuế không chỉ là lỗi đánh máy. Nó vô hiệu hóa giá trị định danh của quyết định hành chính, có thể dẫn đến việc ký hợp đồng sai đối tượng pháp lý và rủi ro pháp lý cực lớn trong thanh quyết toán sau này". Sự cẩu thả này một lần nữa đặt ra dấu hỏi về năng lực thẩm định của các cán bộ chuyên môn và đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước trong chuỗi dự án tại Bù Đăng.

