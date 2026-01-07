Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Thái Dương: Một mình một chợ, thực hiện "thần tốc" [Kỳ 4]

Nhiều gói thầu do Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương thực hiện không chỉ thiếu tính cạnh tranh mà còn yêu cầu thời gian hoàn thành nhanh đến mức khó tin, gây khó khăn cho các nhà thầu khác.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính cạnh tranh và năng lực thực hiện dự án của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương đang bộc lộ những điểm cần làm rõ qua các văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cuối năm 2025.

Một dấu hiệu đáng lưu tâm là thời gian thực hiện hợp đồng "siêu ngắn" tại các gói thầu cung cấp thiết bị hàng hóa. Tại gói thầu của xã Phú Phụng (Vĩnh Long), toàn bộ việc mua sắm, lắp đặt và bàn giao thiết bị được yêu cầu hoàn tất chỉ trong 05 ngày. Tương tự, gói thầu màn hình LED và bàn ghế tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng có thời gian thực hiện là 15 ngày. Gói thầu tại Trường THCS Ea Ly (Phú Yên) cũng chỉ 15 ngày.

Việc thiết lập thời hạn thực hiện quá ngắn cho các gói thầu có giá trị từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, bao gồm nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau, vô hình trung có thể trở thành một "rào cản kỹ thuật" đối với các nhà thầu khác, trong khi lại là lợi thế đối với những đơn vị đã có sự chuẩn bị từ trước.

Bên cạnh đó, hồ sơ mời thầu (e-HSMT) tại một số đơn vị cũng cho thấy những tiêu chí có thể gây hạn chế cạnh tranh. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1512.01/BCĐG-DVLS của đơn vị tư vấn DVL Miền Nam, gói thầu tại Cao su Phú Riềng áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và chỉ có duy nhất 01 nhà thầu đạt yêu cầu.

Điều này dẫn đến hệ quả là tính cạnh tranh bị triệt tiêu, và ngân sách nhà nước hoặc quỹ doanh nghiệp không nhận được mức giá tối ưu nhất. Thực tế, tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu có duy nhất một nhà thầu tham dự của Thái Dương thường chỉ quanh mức 1,8% đến 1,9%.

Trong bối cảnh Thông tư số 79/2025/TT-BTC vừa có hiệu lực từ tháng 8/2025, trao quyền tự quyết nhiều hơn cho Chủ đầu tư về nội dung hàng mẫu và thẩm định HSMT, trách nhiệm giải trình của các đơn vị như Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang hay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai càng cần được đề cao để đảm bảo hoạt động mua sắm công thực sự hiệu quả.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Minh bạch đấu thầu: Góc nhìn từ hồ sơ Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương

#Thái Dương #gói thầu #đấu thầu #cạnh tranh #thời gian #mua sắm công

Bài liên quan

Bạn đọc

Giải mã "hệ sinh thái" liên danh của Công ty Thái Dương [Kỳ 3]

Mối quan hệ mật thiết giữa Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương và các đối tác liên danh tại khu vực miền Tây đang dần lộ diện qua hệ thống dữ liệu thầu, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những đặc điểm nổi bật của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương là sự gắn bó chặt chẽ với một số pháp nhân cụ thể trong cả vai trò đối thủ và đối tác liên danh.

Thị trường An Giang được xem là "đất lành" của đơn vị này khi đã tham gia 32 gói thầu tại đây. Đáng chú ý là mối quan hệ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Khi. Theo dữ liệu, Thái Dương đã liên danh với Thành Khi trong 21 gói thầu, tỷ lệ trúng thầu của cặp bài trùng này tập trung chủ yếu tại huyện Chợ Mới và thị xã Tân Châu (địa danh cũ).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hoạt động của Công ty Thái Dương: "Nghịch lý" tỷ lệ tiết kiệm [Kỳ 2]

Từ mức tiết kiệm "nhỏ giọt" dưới 2% đến con số giảm giá bất ngờ gần 43% tại Gia Lai, hồ sơ trúng thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương trong năm 2025 phơi bày nhiều điểm bất thường cần làm rõ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm bận rộn của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương với 45 gói thầu tham gia. Tuy nhiên, khi hệ thống hóa các con số trúng thầu, dư luận không khỏi ngỡ ngàng trước những nghịch lý về hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Quan sát tại tỉnh Gia Lai, doanh nghiệp này đã xác lập một kỷ lục về tỷ lệ tiết kiệm. Cụ thể, tại gói thầu số 01: "Kinh phí mua sắm bàn ghế học sinh" do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, giá dự toán được phê duyệt là 4.361.600.000 đồng. Ngày 18/08/2025, Giám đốc Sở Phạm Văn Nam ký Quyết định số 795/QĐ-SGDĐT phê duyệt Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương trúng thầu với giá chỉ 2.488.838.000 đồng. Như vậy, nhà thầu đã giảm giá tới hơn 1,87 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cực cao, lên đến 42,94%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thái Dương: "Thắng lớn" tại Cao su Phú Riềng, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" [Kỳ 1]

Chỉ một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán, các gói thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương tại Cao su Phú Riềng và Vĩnh Long đang khiến dư luận quan tâm về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong những ngày cuối tháng 12 năm 2025, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại một số doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp khu vực phía Nam ghi nhận sự xuất hiện của một doanh nghiệp thiết bị giáo dục có trụ sở tại TP HCM. Đó là Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương (Mã số doanh nghiệp: 0312171586; địa chỉ: 78 Võ Công Tồn, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM).

Điển hình nhất là gói thầu: "Mua sắm bàn ghế, màn hình LED cho công trình nhà thép tổ chức sự kiện tại Trung tâm Văn hóa Thể Thao của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng". Theo Biên bản mở thầu mã TBMT IB2500546135, thời điểm đóng thầu ngày 11/12/2025, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Khang Phú Đạt – Thái Dương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới