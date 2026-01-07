Công ty Thái Dương: Một mình một chợ, thực hiện "thần tốc" [Kỳ 4]

Nhiều gói thầu do Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương thực hiện không chỉ thiếu tính cạnh tranh mà còn yêu cầu thời gian hoàn thành nhanh đến mức khó tin, gây khó khăn cho các nhà thầu khác.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính cạnh tranh và năng lực thực hiện dự án của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương đang bộc lộ những điểm cần làm rõ qua các văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cuối năm 2025.

Một dấu hiệu đáng lưu tâm là thời gian thực hiện hợp đồng "siêu ngắn" tại các gói thầu cung cấp thiết bị hàng hóa. Tại gói thầu của xã Phú Phụng (Vĩnh Long), toàn bộ việc mua sắm, lắp đặt và bàn giao thiết bị được yêu cầu hoàn tất chỉ trong 05 ngày. Tương tự, gói thầu màn hình LED và bàn ghế tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng có thời gian thực hiện là 15 ngày. Gói thầu tại Trường THCS Ea Ly (Phú Yên) cũng chỉ 15 ngày.

Việc thiết lập thời hạn thực hiện quá ngắn cho các gói thầu có giá trị từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, bao gồm nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau, vô hình trung có thể trở thành một "rào cản kỹ thuật" đối với các nhà thầu khác, trong khi lại là lợi thế đối với những đơn vị đã có sự chuẩn bị từ trước.

Bên cạnh đó, hồ sơ mời thầu (e-HSMT) tại một số đơn vị cũng cho thấy những tiêu chí có thể gây hạn chế cạnh tranh. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1512.01/BCĐG-DVLS của đơn vị tư vấn DVL Miền Nam, gói thầu tại Cao su Phú Riềng áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và chỉ có duy nhất 01 nhà thầu đạt yêu cầu.

Điều này dẫn đến hệ quả là tính cạnh tranh bị triệt tiêu, và ngân sách nhà nước hoặc quỹ doanh nghiệp không nhận được mức giá tối ưu nhất. Thực tế, tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu có duy nhất một nhà thầu tham dự của Thái Dương thường chỉ quanh mức 1,8% đến 1,9%.

Trong bối cảnh Thông tư số 79/2025/TT-BTC vừa có hiệu lực từ tháng 8/2025, trao quyền tự quyết nhiều hơn cho Chủ đầu tư về nội dung hàng mẫu và thẩm định HSMT, trách nhiệm giải trình của các đơn vị như Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang hay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai càng cần được đề cao để đảm bảo hoạt động mua sắm công thực sự hiệu quả.

[Kỳ 5:] Minh bạch đấu thầu: Góc nhìn từ hồ sơ Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương