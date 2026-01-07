Hà Nội

Nguy cơ rác vũ trụ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không thế giới

Giải mã

Theo các chuyên gia, rác vũ trụ không chỉ là mối đe dọa trên quỹ đạo mà có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động hàng không dân dụng.

Tâm Anh (theo Space)
Rác vũ trụ, được tạo ra bởi các vệ tinh thương mại đã chết và sắp chết, mảnh vỡ tên lửa, tàu vũ trụ... có thể làm tổn hại đến tầng điện ly hoặc từ quyển, còn được gọi là môi trường plasma của Trái đất. Ảnh: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images.
Thậm chí, một số mảnh rác vũ trụ có thể sẽ rơi trở lại Trái đất. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều quốc gia, các công ty trên thế giới có kế hoạch đưa thêm hàng chục ngàn vệ tinh nữa vào quỹ đạo sẽ khiến lượng rác vũ trụ ngày càng tăng. Ảnh: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images.
Trung bình mỗi tuần, một tàu vũ trụ (hoặc một phần của nó) quay lại khí quyển Trái đất. Đa số những vật thể này là những tầng rỗng của tên lửa đẩy nhưng một số lại là các vệ tinh đã hết thời hạn sử dụng và bị sụt độ cao đến mức đủ để rơi trở lại địa cầu. Ảnh: Getty Images: Science Photo Library.
Về cơ bản, những vật thể này giống như sao băng nhân tạo nhưng đa số không tồn tại được lâu. Điều này do nhiệt độ và lực xé rách mạnh mẽ khi chúng va chạm với không khí ở tốc độ cao. Ảnh: Getty Images.
Tuy nhiên, một số mảnh vỡ sót lại trong quá trình tiến nhập khí quyển, từ những hạt bụi nhỏ đến các bình chứa nhiên liệu cỡ lớn. Ảnh: Getty.
Những mảnh rác vũ trụ có kích thước lớn được các chuyên gia dự đoán có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động hàng không dân dụng. Ảnh: dell640 / dottedhippo/iStock / Getty Images Plus/iStock / Getty Images Plus.
Các nhà nghiên cứu dự báo có nguy cơ xảy ra sự va chạm giữa rác vũ trụ với máy bay thương mại tình cờ di chuyển ngang qua khu vực. Dù nguy cơ không lớn nhưng đang gia tăng ở mức buộc giới chuyên gia phải tìm cách giảm thiểu rủi ro này. Ảnh: ESA.
Một báo cáo do các nhà nghiên cứu tại Đại học British Columbia (Canada) thực hiện vào công bố năm 2025 khiến nhiều người lo lắng khi có khoảng 26% khả năng trong năm 2026, rác vũ trụ trong quá trình quay trở lại không kiểm soát sẽ rơi xuống một trong những khu vực không phận đông đúc nhất thế giới. Ảnh: vice.com.
