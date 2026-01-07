Hà Nội

Số hóa

Điện thoại phím cứng kiểu BlackBerry chính thức trở lại

Clicks Communicator mang bàn phím QWERTY vật lý trở lại trên Android 16, hướng đến lối dùng tối giản, giảm nghiện smartphone và chỉ phù hợp làm máy phụ.

Thiên Trang (TH)
Clicks vừa ra mắt Communicator, mẫu smartphone đầu tiên của hãng, được định vị rõ ràng là một chiếc điện thoại phụ dành cho công việc và nhắn tin.
Thiết bị chạy Android 16 với Niagara Launcher, giao diện danh sách tối giản, ưu tiên email, tin nhắn và thông báo quan trọng, gợi lại triết lý BlackBerry trước đây.
Điểm nhấn lớn nhất là bàn phím QWERTY vật lý có đèn nền, hỗ trợ cảm ứng cuộn nội dung, đi kèm đèn Signal đổi màu để nhận biết thông báo mà không cần bật màn hình.
Clicks Communicator sử dụng màn hình AMOLED 4,03 inch độ phân giải 1080 x 1200, cố tình nhỏ để hạn chế giải trí và giảm xao nhãng.
Bên trong là chip MediaTek 5G IoT tiến trình 4nm, pin 4.000 mAh silicon carbon, bộ nhớ trong 256 GB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD tới 2 TB.
Những tính năng “cổ điển” như cổng tai nghe 3,5 mm, SIM vật lý, eSIM, nút gạt chế độ máy bay và phím lập trình cạnh bên cũng được giữ lại.
Giá bán 499 USD khiến Communicator không dành cho số đông, nhưng phù hợp với người theo đuổi lối sống số tối giản và thích gõ phím thật.
Với định hướng rõ ràng, Clicks Communicator cho thấy smartphone màn hình nhỏ, bàn phím cứng vẫn có chỗ đứng trong thời đại Android hiện đại.
