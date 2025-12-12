Hồ sơ đấu thầu của Công ty Lễ Hân: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" tại Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 2]

Thống kê cho thấy, Công ty TNHH Lễ Hân đã tham gia 24 gói thầu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và trúng tới 17 gói. Tần suất trúng thầu dày đặc này gợi mở nhiều điều về mối quan hệ giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mối duyên giữa Công ty TNHH Lễ Hân và Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ không chỉ dừng lại ở Gói thầu số 9 vừa trúng vào tháng 10/2025. Việc trúng thầu tại đơn vị này dường như đã trở thành một "thông lệ" đối với doanh nghiệp của ông Đặng Quang Lễ.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu chỉ ra rằng, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Lễ Hân đã tham gia tổng cộng 25 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều đáng kinh ngạc là có tới 24 gói thầu (chiếm 96%) thuộc bên mời thầu là Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Trong số 24 lần tham gia đấu thầu tại đây, Công ty TNHH Lễ Hân đã trúng thầu tới 17 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu rất cao, khoảng 70,8%.

Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận được là hơn 12,7 tỷ đồng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh). Các gói thầu mà Công ty TNHH Lễ Hân tham gia trải dài ở nhiều lĩnh vực, từ duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, sửa chữa nhà vận hành, đến xây dựng hàng rào, trồng hoa cây cảnh...

Điểm lại một số gói thầu tiêu biểu trong năm 2024 mà Công ty TNHH Lễ Hân đã trúng thầu tại đơn vị này:

Gói thầu 40: Duy tu, sửa chữa nhà vận hành Cửa lấy nước và phòng điều khiển Nhà máy (trúng thầu ngày 04/10/2024, giá trúng thầu hơn 680 triệu đồng).

Gói thầu số 52: Sửa chữa ray cầu công tác đập tràn (trúng thầu ngày 30/09/2024, giá trúng thầu hơn 95 triệu đồng).

Gói thầu 41: Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống tiêu thoát nước và công trình hồ đập năm 2024 (trúng thầu ngày 16/08/2024, giá trúng thầu hơn 407 triệu đồng).

Tuy nhiên, trong bức tranh thắng thầu áp đảo đó, năm 2025 cũng ghi nhận một "nốt trầm" hiếm hoi. Trước khi thắng lớn tại Gói thầu số 9, Công ty TNHH Lễ Hân cũng từng nếm mùi thất bại tại chính chủ đầu tư này. Cụ thể, tại Gói thầu số 27: Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống tiêu thoát nước và công trình hồ đập năm 2025, theo Quyết định số 1987/QĐ-SBH ngày 30/07/2025, Công ty TNHH Lễ Hân đã trượt thầu dù xếp hạng thứ 2. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Nam Kiến Thành với giá trúng thầu hơn 353 triệu đồng.

Điều đáng nói là giá gói thầu số 27 này được duyệt là hơn 744 triệu đồng. Như vậy, để đánh bại Công ty TNHH Lễ Hân, đối thủ Nam Kiến Thành đã phải giảm giá tới hơn 50%. Sự thất bại này tại Gói thầu số 27 dường như đã tác động mạnh đến chiến lược giá của Công ty TNHH Lễ Hân, dẫn đến màn "phản công" ngoạn mục tại Gói thầu số 9 sau đó ba tháng với mức giảm giá 25,6% để giành chiến thắng.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư với tần suất dày đặc thường đặt ra nghi vấn về tính cạnh tranh và cơ hội cho các nhà thầu khác. Khi "chiếc bánh" thị phần gần như đã được định đoạt cho những cái tên quen thuộc, liệu các tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu có đang tạo thuận lợi cho "người quen"? Và liệu có sự công bằng tuyệt đối cho các nhà thầu lạ muốn tham gia vào thị trường này?

