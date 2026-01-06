Hà Nội

Điện thoại AI gây sốc, bị ngân hàng và Taobaoy tẩy chay

Số hóa

Điện thoại AI gây sốc, bị ngân hàng và Taobaoy tẩy chay

Chiếc điện thoại AI Nubia dùng trợ lý Doubao bất ngờ bị loạt ứng dụng ngân hàng và siêu app Trung Quốc chặn giao dịch vì rủi ro bảo mật.

Thiên Trang (TH)
Nubia M153, mẫu điện thoại AI đầu tiên của ZTE tích hợp mô hình Doubao từ ByteDance, từng cháy hàng ngay khi ra mắt tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, người dùng nhanh chóng gặp sự cố khi WeChat bị ngắt phiên đăng nhập và nhiều ứng dụng ngân hàng từ chối giao dịch.
Các nền tảng lớn như Taobao, Alipay, JD.com, Meituan và AutoNavi thậm chí đã đồng loạt vô hiệu hóa quyền đăng nhập trên thiết bị này.
Nguyên nhân đến từ việc Doubao có khả năng đọc màn hình và tạo thao tác ảo, vượt xa giới hạn của các tính năng AI thông thường.
Với các siêu ứng dụng Trung Quốc, hành vi AI “bắt chước người dùng” bị xem là rủi ro cao đối với hệ thống nhận diện và chống gian lận.
Dù ByteDance khẳng định AI chỉ hoạt động khi có sự cho phép và không can thiệp vào bước nhạy cảm, lo ngại về quyền riêng tư vẫn bùng phát.
Sự việc cho thấy mâu thuẫn sâu sắc giữa tham vọng AI cấp hệ điều hành và hệ sinh thái ứng dụng khép kín tại Trung Quốc.
Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng các điện thoại AI như Nubia M153 buộc phải thay đổi cách tích hợp nếu không muốn tiếp tục bị “tẩy chay”.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
#Nubia #AI #Doubao #bảo mật #ngân hàng #Taobao

