Nhà thầu Đông Bắc thắng gói thầu 16 tỷ tại Đức Linh với mức tiết kiệm cực cao

Với việc vượt qua 5 đối thủ cạnh tranh bằng hồ sơ kỹ thuật chỉn chu, Công ty Đông Bắc đã chính thức trở thành nhà thầu thi công cầu Thác Mai với mức tiết kiệm ngân sách hơn 3,5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, ông Cao Quốc Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Linh đã ký Quyết định số 81/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Thi công hạng mục Cầu Thác Mai và các tuyến nhánh. Đơn vị giành chiến thắng là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Đông Bắc với mức giá trúng thầu 16.428.509.693 đồng.

Quyết định số 81/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11. Nguồn: MSC

Cuộc đấu thầu sôi động và những "cú ngã" bất ngờ

Gói thầu số 11 thu hút sự quan tâm lớn của giới xây lắp với 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 231/2025/BCĐG-TL đã hé lộ những sai sót khó tin từ phía các đối thủ của Đông Bắc.

Điển hình là trường hợp của Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình. Dù đưa ra mức giá dự thầu thấp nhất (15,9 tỷ đồng), nhà thầu này lại bị loại do "quên" nộp báo cáo tài chính năm 2024. Ngay cả khi chủ đầu tư đã gửi văn bản yêu cầu làm rõ, nhà thầu này vẫn không cung cấp được tài liệu chứng minh giá trị tài sản ròng dương, dẫn đến việc bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực tài chính.

Không dừng lại ở đó, Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình cũng gây thất vọng khi hồ sơ đề xuất kỹ thuật thiếu hoàn toàn giải pháp phá dỡ cầu cũ, một hạng mục then chốt của gói thầu. Các nhà thầu khác như Liên danh Vĩnh Trinh - Thọ Tấn hay Công ty Bình Trị cũng lần lượt "rời cuộc chơi" do kê khai nhân sự và hợp đồng tương tự không phù hợp với quy chuẩn công trình giao thông cầu đường.

Bản lĩnh của nhà thầu "quen" tại khu vực phía Nam

Việc Công ty Đông Bắc trúng thầu không gây quá nhiều bất ngờ đối với những người theo dõi thị trường đầu tư công tại Đồng Nai và TP HCM. Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này có bề dày kinh nghiệm với 53 gói thầu đã trúng trên tổng số 75 lần tham gia.

Riêng trong năm 2025, Công ty Đông Bắc đã liên tiếp ghi dấu ấn tại các dự án hạ tầng kỹ thuật lớn. Tại TP HCM, doanh nghiệp này đang triển khai gói thầu nạo vét rạch Láng Le trị giá hơn 89 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, Đông Bắc cũng là cái tên bảo chứng cho tiến độ tại nhiều dự án của Ban Quản lý dự án khu vực 02 và khu vực 07.

Phân tích sâu về gói thầu số 11 lần này, mức tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 17,6% (tương đương giảm hơn 3,5 tỷ đồng so với giá dự toán) là con số rất ấn tượng. Điều này cho thấy nhà thầu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuỗi cung ứng vật tư và biện pháp thi công tối ưu để đưa ra mức giá cạnh tranh mà vẫn đảm bảo lợi nhuận và chất lượng.

Góc nhìn pháp lý: Siết chặt kỷ cương đấu thầu

Nhận định về kết quả này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng:"Việc loại các nhà thầu không đáp ứng năng lực tài chính và giải pháp kỹ thuật là minh chứng cho thấy sự quyết liệt của chủ đầu tư trong việc thực thi Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Quy định mới không cho phép sự thỏa hiệp với những hồ sơ thiếu minh bạch hoặc năng lực ảo. Điều này giúp lựa chọn được những nhà thầu thực sự có nguồn lực để đưa dự án về đích đúng hạn."

Dự án Đường cứu hộ dọc sông La Ngà có ý nghĩa chiến lược trong việc ứng phó thiên tai và phát triển kinh tế xã hội tại Đức Linh. Với thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, dư luận đang kỳ vọng Công ty Đông Bắc sẽ sớm triển khai máy móc, nhân lực để hoàn thành hạng mục cầu Thác Mai trước mùa mưa lũ năm 2026.