Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao và gói thầu "chốt sổ" 2025 tại An Giang [Kỳ 1]

Những ngày cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao liên tiếp ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại An Giang với gói thầu trị giá hơn 5 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy, đây là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh doanh đầy biến động của doanh nghiệp này trong năm qua.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/12/2025, hoạt động đấu thầu tại tỉnh An Giang ghi nhận một kết quả đáng chú ý liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao. Cụ thể, tại Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, bên mời thầu là Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu chính là Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao.

qd-k1.jpg
Nguồn: MSC

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, giá trúng thầu của gói thầu này là 5.128.058.000 đồng. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh và doanh nghiệp tham dự với vai trò độc lập. Để giành được chiến thắng này vào những ngày cuối cùng của năm tài chính 2025, nhà thầu đã phải vượt qua sự cạnh tranh của 5 nhà thầu khác cùng nộp hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ pháp lý cho thấy, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao có mã số doanh nghiệp là 0309929862, được thành lập ngày 09/04/2010. Địa chỉ trụ sở tại P.1901 Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Hoàng Anh Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Với thâm niên hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa và thiết bị, dữ liệu thống kê cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 160 gói thầu trên cả nước. Trong đó, nhà thầu đã trúng 79 gói, trượt 72 gói, 5 gói chưa có kết quả và 5 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả các gói liên danh) đạt con số ấn tượng: 879.701.783.459 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 304 tỷ đồng.

Việc trúng thầu gói thầu số 13 nói trên không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Trước đó không lâu, vào ngày 06/11/2025, cũng tại Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao cũng đã được công bố trúng một gói thầu khác với giá trúng thầu là 5.379.257.000 đồng.

Sự xuất hiện liên tục của nhà thầu này tại các gói thầu có giá trị trên 5 tỷ đồng của cùng một chủ đầu tư tại An Giang đặt ra nhu cầu cần phải nhìn nhận lại một cách tổng thể về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Bởi lẽ, bên cạnh những chiến thắng dịp cuối năm, hồ sơ đấu thầu năm 2025 của ông Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự lại ghi nhận tỷ lệ trượt thầu cao bất thường so với lịch sử hoạt động trước đó.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Bức tranh thầu 2025: Khi tỷ lệ trượt thầu tăng đột biến

#Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao #Công ty Phát triển Công Nghệ Cao #An Giang #Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu số 13 tại Trường trung cấp nghề Châu Đốc: "Ngã ngựa" hàng loạt vì Catalogue [Kỳ 1]

Tại Gói thầu số 13 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Châu Đốc (An Giang), hàng loạt nhà thầu chào giá thấp đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật bởi rào cản từ tài liệu Catalogue.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị (giảng dạy, làm việc) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Châu Đốc có giá dự toán 5.463.705.000 đồng. Tại biên bản mở thầu ngày 17/09/2025, có 5 nhà thầu tham dự gồm: Liên danh Gói thầu số 13; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phan Vũ; Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân; Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao và Công ty Cổ phần Quốc tế MBA.

bbmt.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao: "Sát thủ" gói thầu hàng hóa tại An Giang [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia 160 gói thầu và tỷ lệ trúng thầu dày đặc tại các Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh An Giang, doanh nghiệp này đang cho thấy vị thế "áp đảo" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao (MSDN: 0309929862) thành lập từ năm 2010, do ông Hoàng Anh Tuấn làm đại diện pháp luật. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 160 gói thầu, trong đó trúng tới 78 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 874 tỷ đồng.

Dữ liệu phân tích cho thấy An Giang là thị trường "trọng điểm" của nhà thầu này. Một trong những Chủ đầu tư "ruột" là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang. Tại đây, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao đã tham gia 10 gói thầu và trúng tới 9 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 90% với tổng giá trị gần 99 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Bài toán minh bạch trong đấu thầu thiết bị và trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư [Kỳ 3]

Từ trường hợp trúng thầu của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao, các chuyên gia pháp lý đặt ra vấn đề về tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm của các đơn vị tư vấn thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự việc 4 nhà thầu cùng bị loại ở bước kỹ thuật tại Gói thầu số 13 tại Trường trung cấp nghề Châu Đốc một lần nữa dấy lên tranh luận về tiêu chí "Catalogue hãng sản xuất". Mặc dù đây là tiêu chí quan trọng để xác định chất lượng hàng hóa, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể trở thành "công cụ" để Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chọn lọc nhà thầu theo ý muốn.

Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trong báo cáo đánh giá E-HSDT của Gói thầu số 13, đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng TBT đã ghi nhận hàng loạt sai sót về Catalogue của các nhà thầu giá thấp, từ việc thiếu liên kết website đến việc đóng dấu treo không đúng quy định.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới