Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao và gói thầu "chốt sổ" 2025 tại An Giang [Kỳ 1]

Những ngày cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao liên tiếp ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại An Giang với gói thầu trị giá hơn 5 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy, đây là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh doanh đầy biến động của doanh nghiệp này trong năm qua.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/12/2025, hoạt động đấu thầu tại tỉnh An Giang ghi nhận một kết quả đáng chú ý liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao. Cụ thể, tại Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, bên mời thầu là Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu chính là Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, giá trúng thầu của gói thầu này là 5.128.058.000 đồng. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh và doanh nghiệp tham dự với vai trò độc lập. Để giành được chiến thắng này vào những ngày cuối cùng của năm tài chính 2025, nhà thầu đã phải vượt qua sự cạnh tranh của 5 nhà thầu khác cùng nộp hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ pháp lý cho thấy, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao có mã số doanh nghiệp là 0309929862, được thành lập ngày 09/04/2010. Địa chỉ trụ sở tại P.1901 Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Hoàng Anh Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Với thâm niên hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa và thiết bị, dữ liệu thống kê cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 160 gói thầu trên cả nước. Trong đó, nhà thầu đã trúng 79 gói, trượt 72 gói, 5 gói chưa có kết quả và 5 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả các gói liên danh) đạt con số ấn tượng: 879.701.783.459 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 304 tỷ đồng.

Việc trúng thầu gói thầu số 13 nói trên không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Trước đó không lâu, vào ngày 06/11/2025, cũng tại Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao cũng đã được công bố trúng một gói thầu khác với giá trúng thầu là 5.379.257.000 đồng.

Sự xuất hiện liên tục của nhà thầu này tại các gói thầu có giá trị trên 5 tỷ đồng của cùng một chủ đầu tư tại An Giang đặt ra nhu cầu cần phải nhìn nhận lại một cách tổng thể về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Bởi lẽ, bên cạnh những chiến thắng dịp cuối năm, hồ sơ đấu thầu năm 2025 của ông Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự lại ghi nhận tỷ lệ trượt thầu cao bất thường so với lịch sử hoạt động trước đó.

