Bạn đọc

Chân dung Công ty Pro Phương Nam: Doanh nghiệp siêu nhỏ "phủ sóng" 30 tỉnh thành [Kỳ 2]

Dù tự nhận là doanh nghiệp siêu nhỏ nhưng nhà thầu này lại có lịch sử đấu thầu "khủng" với hơn 260 gói trúng trên toàn quốc, tổng giá trị vượt mốc 400 tỷ đồng.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Pro Phương Nam được thành lập từ năm 2013, do bà Vũ Thị Ngọc Hà làm người đại diện pháp luật. Dù đăng ký quy mô là "doanh nghiệp siêu nhỏ" với số lượng nhân viên khoảng 50 người, nhưng năng lực tham gia thầu của đơn vị này khiến nhiều đối thủ lớn phải kiêng dè.

Số liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến cuối năm 2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 337 gói thầu, trong đó trúng tới 269 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng 403.814.502.029 đồng. Với vai trò độc lập, công ty đã giành được các gói thầu có tổng giá trị hơn 271 tỷ đồng.

1-5200.jpg

Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một hiện tượng lạ: Nhà thầu này thường xuyên "phủ sóng" tại các địa bàn xa xôi và có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với các đơn vị quản lý công tác dân tộc. Điển hình như tại Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, công ty tham gia 6 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 6 gói (tỷ lệ 100%) với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Tại Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, nhà thầu này cũng trúng trọn gói cả 5 lần tham dự (tỷ lệ 100%) mang về hơn 17 tỷ đồng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Điện Biên khi doanh nghiệp trúng 4/4 gói thầu đã tham gia.

Năm 2025 được xem là năm "bội thu" của Công ty Cổ phần Pro Phương Nam khi tham gia 65 gói thầu và trúng tới 60 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu lên tới 92,3%. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thực hiện đồng thời hàng chục gói thầu trải dài từ Bắc chí Nam của một doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ.

Phân tích sâu về hiệu quả kinh tế, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 98,14%. Nghĩa là, cứ mỗi 100 đồng ngân sách bỏ ra, nhà thầu này chỉ "tiết kiệm" được cho nhà nước chưa đầy 2 đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một số địa phương nhất định với tỷ lệ thắng thầu 100% là dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng chú ý. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch là những nguyên tắc tối thượng trong đấu thầu".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Hiệu quả đầu tư công nhìn từ những gói thầu "một mình một chợ".

Phường Bình Long: Sửa hồ sơ mời thầu, Công ty Pro Phương Nam trúng gói thiết bị hơn 2 tỷ [Kỳ 1]

Trước thời điểm đóng thầu chỉ vài ngày, Chủ đầu tư bất ngờ ký quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu, hạ tiêu chuẩn năm sản xuất hàng hóa giúp nhà thầu "duy nhất" vượt qua vòng kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 20/12/2025, ông Nguyễn Quang Long, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Long đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm trang thiết bị (mã TBMT: IB2500570216). Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Pro Phương Nam (địa chỉ tại Lô 14-BT3, Khu đô thị Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội).

3-9032.jpg
Nguồn MSC
Dấu ấn Tâm Tuệ Phương tại TP HCM và Quảng Nam: Trúng thầu sát giá, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Trước khi trúng lớn tại Đồng Tháp, năm 2025 ghi nhận sự hiện diện của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương tại TP HCM và Quảng Nam. Dữ liệu cho thấy nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Tiếp tục tìm hiểu về năng lực của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy năm 2025 là thời điểm doanh nghiệp này "bùng nổ" với các gói thầu trải dài từ miền Trung vào miền Nam.

Gói thầu 11,6 tỷ đồng tiết kiệm... 0,6% tại Cần Giờ

Vĩnh Long: Hơn 16,8 tỷ đồng mua thiết bị dạy học về tay Công ty Nam Phương

Công ty Nam Phương vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phê duyệt trúng 2 gói thầu thiết bị dạy học trị giá hơn 16,8 tỷ đồng...

Theo các quyết định được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phê duyệt, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Một thành viên Nam Phương (Công ty Nam Phương) đã trúng liên tiếp hai gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (giai đoạn 1), trên địa bàn huyện Tiểu Cần".

Cụ thể, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long - bà La Thị Thúy đã ký ban hành hai quyết định:

