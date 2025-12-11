Hà Nội

Công ty Lễ Hân giảm giá “sốc” hơn 1,1 tỷ đồng trúng gói thầu tại Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 1]

Trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ với mức tiết kiệm ngân sách lên tới 25,6%, Công ty TNHH Lễ Hân đang thu hút sự chú ý của dư luận về năng lực thi công và bài toán kinh tế khi giảm giá sâu.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/10/2025, ông Nguyễn Đức Phú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã ký Quyết định số 2568/QĐ-SBH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9: Gia cố sạt lở khu vực tường cánh bên phải đập tràn và gia cố sạt lở mái taluy kênh thoát nước phía thượng lưu hạng mục kênh dẫn.

Đây là gói thầu xây lắp có quy mô và tính chất kỹ thuật quan trọng, thuộc dự án sửa chữa đường hầm dẫn nước tổ máy H2 và gia cố sạt lở các hạng mục kênh dẫn của nhà máy, được thực hiện bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2025 của doanh nghiệp. Để lựa chọn đơn vị thi công, chủ đầu tư đã áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy, Liên danh Công ty TNHH Lễ Hân (do Công ty TNHH Lễ Hân đứng đầu liên danh) đã xuất sắc trúng thầu với giá 3.211.218.313 đồng.

Điểm đáng chú ý nhất tại kết quả này chính là tỷ lệ giảm giá "khủng". Cụ thể, đối chiếu với giá gói thầu (giá dự toán) được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 4.320.200.692 đồng, thông qua hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH Lễ Hân đã giúp chủ đầu tư giảm chi phí tới 1.108.982.379 đồng. Khoản chênh lệch này tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 25,6%.

Theo biên bản mở thầu và báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), để trúng gói thầu này, Công ty TNHH Lễ Hân đã phải cạnh tranh với hai nhà thầu khác. Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu (nhà thầu xếp hạng 2) có E-HSDT được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nhưng giá dự thầu lại cao hơn so với Công ty TNHH Lễ Hân, do đó không trúng thầu. Trong khi đó, đối thủ còn lại là Công ty TNHH Phúc Đại Khang đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực kinh nghiệm hoặc kỹ thuật do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo Quyết định số 2568/QĐ-SBH, thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng áp dụng là trọn gói. Điều này đồng nghĩa với việc nhà thầu phải tính toán kỹ lưỡng mọi chi phí rủi ro, trượt giá vật liệu và nhân công trong quá trình thi công, bởi giá trị hợp đồng sẽ không thay đổi (trừ trường hợp phát sinh bất khả kháng).

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, việc tiết kiệm ngân sách qua đấu thầu luôn là mục tiêu và chủ trương lớn của Nhà nước cũng như các doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức giảm giá quá sâu (trên 25%) trong lĩnh vực xây lắp, đặc biệt là gia cố công trình thủy điện nơi đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, an toàn đập và hồ chứa rất cao thường khiến dư luận băn khoăn. Một câu hỏi lớn được đặt ra: Với mức giá thấp hơn giá dự toán tới hơn 1,1 tỷ đồng, liệu nhà thầu có đảm bảo được chất lượng vật tư đúng chuẩn, thực hiện đầy đủ các biện pháp thi công an toàn, hay sẽ phải tìm cách "cắt xén" khối lượng để bù đắp chi phí?

Được biết, Công ty TNHH Lễ Hân có mã số doanh nghiệp 4400981749, đăng ký lần đầu ngày 09/10/2013. Địa chỉ trụ sở chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính (theo dữ liệu năm 2025) tại: Số 57 Lê Lợi, Khu phố Trung Hòa, Xã Sơn Hòa, Đắk Lắk. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc là ông Đặng Quang Lễ.

Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Lễ Hân lại là một "gương mặt thân quen" với tần suất xuất hiện dày đặc tại các gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũ, đặc biệt là tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Mối quan hệ giữa nhà thầu này và chủ đầu tư đã diễn ra như thế nào trong suốt thời gian qua?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" nói lên điều gì?

