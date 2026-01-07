Đồng Tháp: Gói sửa chữa Trung tâm Hành chính công Mỹ Phước Tây chọn được nhà thầu sau 96 giờ

Chỉ trong vòng 96 giờ, gói thầu sửa chữa trụ sở Phường Mỹ Phước Tây trị hơn 1,4 tỷ đồng đã hoàn tất từ khâu phê duyệt dự án đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, phục vụ kế hoạch sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 01/12/2025, Chủ tịch UBND Phường Mỹ Phước Tây đã ký Quyết định số 1543/QĐ-UBND phê duyệt dự án "Sửa chữa Trung tâm hành chính công Phường Mỹ Phước Tây" với tổng mức đầu tư 2.000.000.000 đồng. Dự án này có mục tiêu tạo cơ sở vật chất hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang chuẩn bị cho đợt sắp xếp đơn vị hành chính quy mô lớn theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quyết định số 1543/QĐ-UBND phê duyệt dự án "Sửa chữa Trung tâm hành chính công Phường Mỹ Phước Tây". Nguồn: MSC

Quy trình "siêu tốc" và bóng dáng nhà thầu địa phương

Điều đáng chú ý là tiến độ triển khai gói thầu số 06 (Thi công xây dựng) thuộc dự án này diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngày 01/12 phê duyệt dự án; ngày 02/12 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; ngày 05/12 đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Chỉ trong vòng chưa đầy 96 giờ làm việc, mọi thủ tục từ phê duyệt đến lựa chọn nhà thầu đã hoàn tất.

Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành, một doanh nghiệp có trụ sở ngay tại Số 218 Đường 3-2, Phường Mỹ Phước Tây, Đồng Tháp. Với mức giá trúng thầu là 1.458.168.000 đồng so với giá gói thầu 1.534.914.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm được ghi nhận ở mức 5,0%.

Theo tài liệu phóng viên có được, dự án bao gồm các hạng mục sửa chữa quan trọng như: Chà nhám sơn cũ, bả matic và sơn mới thư viện; xây mới các vách ngăn phòng làm việc; lắp mới hệ thống cửa nhôm kính; thay nền gạch ceramic; và thay mới toàn bộ hệ thống điện, mạng internet, camera quan sát. Với khối lượng công việc tương đối lớn và yêu cầu hoàn thành trong vòng 25 ngày, dư luận không khỏi băn khoăn về khả năng đảm bảo chất lượng khi quy trình lựa chọn nhà thầu diễn ra quá nhanh.

Giải mã cơ sở pháp lý về chỉ định thầu rút gọn

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu này được căn cứ vào Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, tại Điểm đ Khoản 2 Điều 78 của Nghị định này quy định: "Gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc... có yêu cầu cấp bách về tiến độ để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước" thuộc trường hợp được chỉ định thầu để đẩy nhanh tiến độ.

Cùng thời điểm này, Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định Phường Mỹ Phước Tây là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phường 1, Phường 3 (thị xã Cai Lậy) cùng các xã Mỹ Hạnh Trung và Mỹ Phước Tây hiện hữu. Do đó, việc nâng cấp trụ sở để đáp ứng quy mô hoạt động mới sau sáp nhập được xem là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, việc chỉ định thầu rút gọn không đồng nghĩa với việc xem nhẹ năng lực nhà thầu. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 80 Nghị định 214, chủ đầu tư vẫn phải đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm và thực hiện thương thảo giá để đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu xây lắp. Trong trường hợp này, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành đã đáp ứng vừa đúng tỷ lệ tiết kiệm 5,0%.

Chân dung nhà thầu và bài toán phân bổ nguồn lực

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành không phải là cái tên xa lạ trong giới thầu xây lắp tại khu vực Đồng Tháp. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 61 gói thầu và trúng hơn 50% số đó. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy lên tới hơn 238 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, nhà thầu này liên tiếp trúng các gói thầu lớn như: Gói thầu số 1 tại Ban QLDA ĐTXD khu vực 3 (hơn 13,2 tỷ đồng); Gói thầu thi công xây lắp và thiết bị tại Cai Lậy (hơn 15,6 tỷ đồng). Việc đồng thời triển khai nhiều công trình có giá trị hàng chục tỷ đồng, cộng thêm gói thầu sửa chữa cấp bách tại Phường Mỹ Phước Tây, đòi hỏi sự tập trung mọi nguồn lực rất lớn từ phía doanh nghiệp.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mặc dù pháp luật cho phép chỉ định thầu rút gọn trong các trường hợp cấp bách phục vụ sáp nhập đơn vị hành chính, nhưng cơ quan phê duyệt vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định của mình. Việc chọn một nhà thầu đang 'gánh' quá nhiều công trình cùng lúc có thể dẫn đến rủi ro về tiến độ và chất lượng, nhất là khi thời gian thực hiện chỉ gói gọn trong 25 ngày".

Đồng quan điểm, Chuyên gia Đỗ Phạm Giang cho rằng: "Tính minh bạch trong chỉ định thầu rút gọn thường thấp hơn đấu thầu rộng rãi. Do đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát sau thầu, đặc biệt là khâu nghiệm thu khối lượng và chất lượng thực tế so với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt".

Dư luận đang kỳ vọng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Đồng Tháp và tính cấp thiết của việc sắp xếp bộ máy, công trình sửa chữa Trung tâm hành chính công Phường Mỹ Phước Tây sẽ về đích đúng hạn, thực sự trở thành điểm tựa phục vụ nhân dân sau ngày sáp nhập chính thức 01/07/2025.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.