Công ty Thiết bị Giáo dục trúng thầu tại trường Amsterdam với tiết kiệm dưới 1% [Kỳ 1]

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục vừa trúng gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp.

Ngày 18/12/2025, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã ký Quyết định số 375/QĐ-THPT HNA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị các phòng học bộ môn, phòng làm việc và thiết bị dạy học. Đơn vị được lựa chọn là Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục (có địa chỉ trụ sở tại số 104 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Hà Nội; MSDN: 0101365279).

Theo hồ sơ, giá dự toán của gói thầu này được xác định là 1.371.776.000 đồng. Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục đã trúng thầu với giá 1.358.686.000 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ khoảng 13.090.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 0,95%.

Đáng chú ý, dù gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhằm thiết lập môi trường đấu thầu công bằng, minh bạch, nhưng biên bản mở thầu mã IB2500557210 lại hiển thị danh sách duy nhất 01 nhà thầu tham dự. Việc một gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục phổ thông, vốn là thị trường có tính cạnh tranh rất cao nhưng lại chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu sát giá dự toán đã khiến tính cạnh tranh của gói thầu này bị đặt dấu hỏi lớn.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 468/BC-BV ngày 16/12/2025 do Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Tư vấn đầu tư Bách Việt thực hiện cho thấy, tổ chuyên gia gồm bà Nguyễn Thị Liên (Tổ trưởng) cùng ông Trương Tiến Đức và ông Nguyễn Văn Quang đã đánh giá nhà thầu đạt mọi tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật một cách tuyệt đối. Trong suốt quá trình đánh giá từ ngày 11/12 đến 16/12/2025, báo cáo không ghi nhận bất kỳ nội dung nào cần làm rõ hay có sự khác biệt giữa các thành viên.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định:"Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm pháp luật nếu chủ đầu tư đã tuân thủ đúng quy trình đăng tải thông tin. Tuy nhiên, việc tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% tại một đơn vị giáo dục trọng điểm như trường Amsterdam đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc xây dựng dự toán và khảo sát giá thị trường".

Thực tế, trước khi phê duyệt kết quả trúng thầu, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã căn cứ vào Chứng thư Thẩm định giá số 231/2025/CTTĐG-Q-181117 ngày 24/11/2025 của Công ty cổ phần Thẩm định giá dịch vụ Nghĩa Hưng. Tuy nhiên, việc giá trúng thầu của đơn vị cung cấp sát nút với giá thẩm định và giá dự toán cho thấy biên độ cạnh tranh về giá trong gói thầu này gần như không tồn tại.

Đặc biệt, thời gian thực hiện gói thầu theo hợp đồng trọn gói chỉ là 10 ngày. Với khối lượng thiết bị cần cung cấp và lắp đặt cho các phòng học bộ môn và phòng làm việc, áp lực về tiến độ này dường như chỉ là "chuyện nhỏ" đối với một nhà thầu đã quá quen mặt tại trường Amsterdam.

[Kỳ 2:] Công ty Thiết bị Giáo dục: Năng lực "bách chiến bách thắng" và những mối quan hệ thân thiết