Gói thầu chuyển đổi số tại xã Dầu Tiếng: Tiết kiệm 0,2% cho ngân sách [Kỳ 1]

Một gói thầu mua sắm thiết bị trị giá gần 3 tỷ đồng tại xã Dầu Tiếng (TP HCM) vừa tìm được nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức 0,2%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/12/2025, bà Trần Thị Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng đã ký Quyết định số 36/QĐ-TTVH, TT&TT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị" thuộc dự toán "Chuyển đổi số hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã Dầu Tiếng".

Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy (địa chỉ tại Phường Dĩ An, TP HCM) với giá trúng thầu là 2.898.330.000 đồng. Trong khi đó, giá dự toán của gói thầu này được phê duyệt là 2.904.145.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu trị giá gần 3 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước số tiền 5.815.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,2%.

Trước đó, theo Biên bản mở thầu ngày 11/12/2025, gói thầu này (mã số TBMT: IB2500549936) cũng chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất một nhà thầu là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy. Việc không có đối thủ cạnh tranh đã giúp doanh nghiệp này dễ dàng "ẵm" gói thầu với mức giá sát nút giá dự toán.

Theo hồ sơ, gói thầu này có thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày với hình thức hợp đồng trọn gói. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025, kinh phí không tự chủ của địa phương. Việc một gói thầu sử dụng ngân sách công nhưng tỷ lệ tiết kiệm đạt được sau đấu thầu lại thấp đến mức tượng trưng đang đặt ra những câu hỏi về tính hiệu quả kinh tế trong quản lý đầu tư công tại đơn vị này.

