Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu chuyển đổi số tại xã Dầu Tiếng: Tiết kiệm 0,2% cho ngân sách [Kỳ 1]

Một gói thầu mua sắm thiết bị trị giá gần 3 tỷ đồng tại xã Dầu Tiếng (TP HCM) vừa tìm được nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức 0,2%.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/12/2025, bà Trần Thị Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng đã ký Quyết định số 36/QĐ-TTVH, TT&TT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị" thuộc dự toán "Chuyển đổi số hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã Dầu Tiếng".

qd.jpg
Nguồn: MSC

Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy (địa chỉ tại Phường Dĩ An, TP HCM) với giá trúng thầu là 2.898.330.000 đồng. Trong khi đó, giá dự toán của gói thầu này được phê duyệt là 2.904.145.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu trị giá gần 3 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước số tiền 5.815.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,2%.

Trước đó, theo Biên bản mở thầu ngày 11/12/2025, gói thầu này (mã số TBMT: IB2500549936) cũng chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất một nhà thầu là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy. Việc không có đối thủ cạnh tranh đã giúp doanh nghiệp này dễ dàng "ẵm" gói thầu với mức giá sát nút giá dự toán.

bbmt.jpg
Nguồn: MSC

Theo hồ sơ, gói thầu này có thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày với hình thức hợp đồng trọn gói. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025, kinh phí không tự chủ của địa phương. Việc một gói thầu sử dụng ngân sách công nhưng tỷ lệ tiết kiệm đạt được sau đấu thầu lại thấp đến mức tượng trưng đang đặt ra những câu hỏi về tính hiệu quả kinh tế trong quản lý đầu tư công tại đơn vị này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Chân dung Công ty Khang Bảo Vy: 'Kỷ lục' trúng thầu sát giá

#gói thầu mua sắm thiết bị #chuyển đổi số #đấu thầu rộng rãi qua mạng #xã Dầu Tiếng #Công ty Khang Bảo Vy #Khang Bảo Vy

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị tại Phường 1 Bảo Lộc: Tiết kiệm nhỏ giọt, cạnh tranh hạn chế [Kỳ 1]

Dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục trị giá hơn 2 tỷ đồng tại Phường 1 Bảo Lộc ghi nhận sự tham gia của 2 nhà thầu, kết quả mức tiết kiệm ngân sách đạt được chỉ ở mức tượng trưng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/12/2025, ông Vũ Thành Công, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội Phường 1 Bảo Lộc đã ký Quyết định số 25/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói 01: Toàn bộ chi phí thiết bị và dịch vụ liên quan”. Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2025 tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

kqlcnt.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị trạm y tế xã Thạnh An: Chỉ duy nhất một liên danh nhập cuộc

Gói thầu thiết bị thuộc dự án xây dựng mới Trạm y tế xã Thạnh An (TP HCM) chỉ thu hút một liên danh dự thầu với giá 8,788 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng mới Trạm y tế xã Thạnh An với tổng mức đầu tư 39,278 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giờ (cũ) phê duyệt ngày 28/3/2025 theo Quyết định 335/QĐ-UBND. Dự án với mục tiêu đạt tiêu chí Quốc gia về y tế để đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện cần Giờ.

Gói thầu thiết bị có giá dự toán 8,833 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ trực tiếp mời thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc

TP HCM: "Lạ lùng" kịch bản một ngày trúng 5 gói thầu tại phường Dĩ An [Kỳ 2]

Chỉ trong duy nhất ngày 07/11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú đã được UBND phường Dĩ An phê duyệt trúng liên tiếp 5 gói thầu xây lắp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một hiện tượng đấu thầu "thần tốc" hiếm gặp đã diễn ra tại UBND phường Dĩ An (TP HCM) vào ngày 07/11/2025. Trong cùng một ngày, lãnh đạo UBND phường Dĩ An đã ký phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú trúng liên tiếp 5 gói thầu xây dựng hạ tầng trên địa bàn.

Danh sách các gói thầu "về tay" doanh nghiệp này trong ngày 07/11/2025 bao gồm:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới