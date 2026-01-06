Hà Nội

Bạn đọc

Đấu thầu tại BQLDA Bình Thạnh: Điệp khúc "anh ngã, tôi nâng" của Gia Phúc và Vạn Thành Đạt [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy kịch bản lặp lại đáng ngờ tại Ban QLDA Bình Thạnh: Khi Gia Phúc trúng thầu thì Vạn Thành Đạt đóng vai kẻ thua cuộc và ngược lại, với cùng một đơn vị tư vấn chấm thầu.

Hải Anh

Sau khi phản ánh về việc Công ty Vạn Thành Đạt liên tiếp trúng thầu tại Ban QLDA Bình Thạnh với tỷ lệ tiết kiệm thấp, qua tìm hiểu sâu về hồ sơ, phóng viên tiếp tục phát hiện một "hệ sinh thái" đấu thầu khép kín với những cái tên "quen mặt" thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Điệp khúc "trúng, trượt"?

Nếu như ở hai gói thầu duy tu giao thông vừa được phê duyệt vào tháng 12/2025, Công ty Vạn Thành Đạt trúng thầu còn Công ty Gia Phúc đóng vai "người thua cuộc" thì tại các gói thầu khác trong giai đoạn cuối năm 2024 đầu năm 2025, vị thế này lại đảo chiều một cách ngoạn mục.

Điển hình là vào ngày 30/12/2024, tại gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn các phường 1, 3, 6... quận Bình Thạnh (Mã IB2400589722). Giá dự toán gói thầu này là 8.972.103.863 đồng. Công ty Vạn Thành Đạt đã trúng thầu với giá 8.911.506.693 đồng. Đáng chú ý, tại gói thầu này, Công ty Gia Phúc cũng tham dự nhưng bị loại ngay từ bước "đánh giá tính hợp lệ".

Kịch bản "người trúng, người trượt" này tiếp tục lặp lại theo chiều ngược lại tại nhiều gói thầu khác. Theo các tài liệu lưu trữ, tại gói thầu "Cải tạo vỉa hè đường Phan Đăng Lưu" (Mã IB2500005093), Công ty Gia Phúc trúng thầu với giá 10.966.526.476 đồng, còn Vạn Thành Đạt lại trượt thầu. Tương tự, tại gói thầu "Cải tạo vỉa hè đường Lê Quang Định" (Mã IB2500003189), Gia Phúc tiếp tục trúng thầu sát giá dự toán, trong khi Vạn Thành Đạt đóng vai "kẻ làm nền" khi bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật.

Dư luận đặt dấu hỏi: Liệu có hay không sự thỏa thuận ngầm về việc phân chia thị phần giữa hai nhà thầu này tại địa bàn khi họ cứ luân phiên tham gia và trúng/trượt một cách nhịp nhàng như vậy?.

screen-shot-2026-01-06-at-114450.png
Ảnh minh họa

Vai trò "trọng tài" của Tư vấn Phúc Khang

Điểm chung lớn nhất trong các cuộc thầu mà Vạn Thành Đạt hay Gia Phúc giành chiến thắng tại Ban QLDA Bình Thạnh chính là sự hiện diện của Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Phúc Khang (Tư vấn Phúc Khang) trong vai trò đơn vị Tư vấn đánh giá E-HSDT.

Tại các gói thầu như IB2500518081 và IB2500539723, Tư vấn Phúc Khang là đơn vị trực tiếp chấm thầu và đưa ra các kết luận dẫn đến việc một nhà thầu bị loại sớm vì lỗi kỹ thuật hoặc tính hợp lệ, dọn đường cho đối tác còn lại trúng thầu với giá sát dự toán.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Vạn Thành Đạt và Tư vấn Phúc Khang có mối quan hệ "quen biết" sâu sắc. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy Vạn Thành Đạt từng tham gia ít nhất 11 gói thầu do chính Công ty Phúc Khang mời thầu (với tư cách bên mời thầu), trong đó Vạn Thành Đạt đã thắng tới 8 gói. Việc một đơn vị từng là bên mời thầu "thân thiết" nay lại đóng vai trò "cầm cân nảy mực" đánh giá hồ sơ cho Vạn Thành Đạt tại Ban QLDA Bình Thạnh khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về tính khách quan tuyệt đối của kết quả lựa chọn nhà thầu.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Nguyên tắc cốt lõi của công tác đấu thầu là bảo đảm tính công bằng, minh bạch. Khi một nhóm nhà thầu và đơn vị tư vấn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, đây là tín hiệu rủi ro mà các cơ quan thanh tra cần vào cuộc giám sát để bảo vệ nguồn vốn ngân sách".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3]: Soi năng lực thực sự của nhà thầu Vạn Thành Đạt và bài toán hiệu quả đầu tư công tại TP HCM

#Đấu thầu và quản lý dự án #Hệ sinh thái nhà thầu quen mặt #Vai trò của tư vấn Phúc Khang #Nguy cơ tiêu cực trong đấu thầu #Minh bạch và công bằng trong đấu thầu #Phân chia thị phần bất thường

