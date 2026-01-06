Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Fortune thắng gói thầu y tế hơn 5 tỷ đồng tại Vĩnh Long với mức tiết kiệm "sốc" [Kỳ 1]

Chỉ với hai nhà thầu tham dự, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune đã vượt qua đối thủ để trúng gói thầu thiết bị y tế tại Vĩnh Long với mức giảm giá lên tới gần 34% so với giá dự toán ban đầu.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/12/2025, ông Đỗ Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1308/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế số 4. Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án "Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu".

qdb1.jpg
Quyết định số 1308/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế số 4. Nguồn: MSC

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, gói thầu này (mã số E-TBMT: IB2500519365) có giá dự toán được phê duyệt là 8.149.680.000 đồng. Kết quả mở thầu ghi nhận hai nhà thầu tại TP HCM tham gia là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Nhất An Sinh. Đáng chú ý, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune đã trúng thầu với giá đề nghị 5.394.000.000 đồng. So với giá dự toán, nhà thầu này đã giảm giá tới 2.755.680.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên đến 33,8%.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Nhất An Sinh dù đã áp dụng tỷ lệ giảm giá 26% (đưa giá dự thầu về mức 5.878.116.000 đồng) nhưng vẫn bị xếp hạng thứ hai do giá đánh giá cao hơn Fortune. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 279/BCĐG/ĐT.25 lập bởi Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Đại Tín, cả hai nhà thầu đều đạt các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Hàng hóa trúng thầu mà Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune sẽ cung cấp cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu bao gồm: 01 hệ thống lọc nước RO công suất 2.000 lít/giờ (nhãn hiệu Fortune/WT-RO.DF.HR-HD6000.F2) và 06 máy rửa quả lọc tự động (nhãn hiệu Fortune/RD04-ATM.F2). Thời gian thực hiện hợp đồng theo phương thức trọn gói là 150 ngày.

Bình luận về mức tiết kiệm lên đến hơn 33% tại gói thầu này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, đây là một con số ấn tượng trong đấu thầu thiết bị y tế, vốn thường có tỷ lệ tiết kiệm không quá cao. Tuy nhiên, mức giảm giá sâu này cũng đặt ra bài toán về việc kiểm soát chất lượng thiết bị và chi phí vận hành, bảo trì thực tế sau khi bàn giao.

Đồng quan điểm, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Luật Đấu thầu hiện hành khuyến khích cạnh tranh để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Với mức tiết kiệm hơn 2,7 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, vai trò giám sát của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng, lắp đặt và nghiệm thu là cực kỳ quan trọng để đảm bảo thiết bị đúng cấu hình, tính năng kỹ thuật như cam kết trong hồ sơ dự thầu".

Quan sát của PV cho thấy, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune không phải là cái tên xa lạ tại khu vực phía Nam. Việc thắng thầu với giá "sâu" liệu có phải là chiến lược để nhà thầu này củng cố vị thế tại địa bàn Vĩnh Long và các bệnh viện lớn?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Nhà thầu quen" Fortune và tỷ lệ trúng thầu 100% tại Bệnh viện Ung Bướu

#Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long #Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu #Gi thầu thiết bị y tế số 4 #Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune #Cung cấp hàng hóa #Hệ thống lọc nước RO

Bài liên quan

Bạn đọc

Đại học Đồng Nai: Công ty Việt Phát trúng gói thầu công nghệ hơn 18,7 tỷ đồng

Vượt qua hai đối thủ nặng ký, Công ty Việt Phát đã chính thức trúng gói thầu trang bị phòng học thông minh và hệ thống LMS tại Trường Đại học Đồng Nai với giá cực sát.

Trong nỗ lực hiện đại hóa hạ tầng giáo dục và đẩy mạnh chuyển đổi số, Trường Đại học Đồng Nai đã chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị và triển khai phần mềm hệ thống" (Mã TBMT: IB2500560113). Đáng chú ý, cuộc đua tam mã tại dự án này đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ - Thương mại - Dịch vụ Việt Phát.

3-3185.jpg
Một phần quyết định 2347/QĐ-ĐHĐN của Trường Đại học Đồng Nai. Nguồn MS
Xem chi tiết

Bạn đọc

"Một mình một ngựa" tại gói thầu chiếu sáng phường Việt Hưng: Hapulico khẳng định vị thế độc tôn?

Với việc là nhà thầu duy nhất tham dự, Hapulico đã dễ dàng thâu tóm gói thầu chiếu sáng công cộng tại phường Việt Hưng với mức giá trúng hơn 13.130.365.000 đồng

Vừa qua, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư - hạ tầng phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 03: Quản lý, vận hành, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn giai đoạn 2026-2028. Không nằm ngoài dự đoán, một "ông lớn" trong ngành chiếu sáng đô thị đã được xướng tên trong bối cảnh gói thầu không có bất kỳ sự cạnh tranh nào.

Tốc độ phê duyệt “chóng mặt”

Xem chi tiết

Bạn đọc

Tây Ninh: Bảo Lộc Tân Hưng trúng gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng với tiết kiệm "nhỏ giọt"

Được chỉ định thầu rút gọn tại xã Tân Hưng, Công ty Bảo Lộc Tân Hưng trúng gói thầu xây lắp kênh 504 với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức hơn 1,4%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 15/12/2025, ông Đinh Quang Lợi, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Hưng (Tây Ninh) đã ký Quyết định số 111/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Nạo vét, kết hợp cứng hóa mặt đê bờ Tây kênh 504". Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Một thành viên Bảo Lộc Tân Hưng với giá trúng thầu 1.698.000.000 đồng.

qd.jpg
Quyết định số 111/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Nạo vét, kết hợp cứng hóa mặt đê bờ Tây kênh 504". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới