Công ty Fortune thắng gói thầu y tế hơn 5 tỷ đồng tại Vĩnh Long với mức tiết kiệm "sốc" [Kỳ 1]

Chỉ với hai nhà thầu tham dự, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune đã vượt qua đối thủ để trúng gói thầu thiết bị y tế tại Vĩnh Long với mức giảm giá lên tới gần 34% so với giá dự toán ban đầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/12/2025, ông Đỗ Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1308/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế số 4. Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án "Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu".

Quyết định số 1308/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế số 4. Nguồn: MSC

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, gói thầu này (mã số E-TBMT: IB2500519365) có giá dự toán được phê duyệt là 8.149.680.000 đồng. Kết quả mở thầu ghi nhận hai nhà thầu tại TP HCM tham gia là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Nhất An Sinh. Đáng chú ý, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune đã trúng thầu với giá đề nghị 5.394.000.000 đồng. So với giá dự toán, nhà thầu này đã giảm giá tới 2.755.680.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên đến 33,8%.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Nhất An Sinh dù đã áp dụng tỷ lệ giảm giá 26% (đưa giá dự thầu về mức 5.878.116.000 đồng) nhưng vẫn bị xếp hạng thứ hai do giá đánh giá cao hơn Fortune. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 279/BCĐG/ĐT.25 lập bởi Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Đại Tín, cả hai nhà thầu đều đạt các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Hàng hóa trúng thầu mà Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune sẽ cung cấp cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu bao gồm: 01 hệ thống lọc nước RO công suất 2.000 lít/giờ (nhãn hiệu Fortune/WT-RO.DF.HR-HD6000.F2) và 06 máy rửa quả lọc tự động (nhãn hiệu Fortune/RD04-ATM.F2). Thời gian thực hiện hợp đồng theo phương thức trọn gói là 150 ngày.

Bình luận về mức tiết kiệm lên đến hơn 33% tại gói thầu này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, đây là một con số ấn tượng trong đấu thầu thiết bị y tế, vốn thường có tỷ lệ tiết kiệm không quá cao. Tuy nhiên, mức giảm giá sâu này cũng đặt ra bài toán về việc kiểm soát chất lượng thiết bị và chi phí vận hành, bảo trì thực tế sau khi bàn giao.

Đồng quan điểm, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Luật Đấu thầu hiện hành khuyến khích cạnh tranh để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Với mức tiết kiệm hơn 2,7 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, vai trò giám sát của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng, lắp đặt và nghiệm thu là cực kỳ quan trọng để đảm bảo thiết bị đúng cấu hình, tính năng kỹ thuật như cam kết trong hồ sơ dự thầu".

Quan sát của PV cho thấy, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune không phải là cái tên xa lạ tại khu vực phía Nam. Việc thắng thầu với giá "sâu" liệu có phải là chiến lược để nhà thầu này củng cố vị thế tại địa bàn Vĩnh Long và các bệnh viện lớn?

