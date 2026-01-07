Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành: Giải mã gói thầu 38 tỷ đồng của Công ty Trường Thọ

Dù được thông báo đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu XL03 thi công đường gom cao tốc chỉ ghi nhận duy nhất Công ty TNHH MTV Trường Thọ tham dự và trúng thầu.

Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành đang trong giai đoạn triển khai các hạng mục xây lắp. Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu XL03 (Thi công hạng mục đường gom trên địa bàn huyện Bù Đăng, xã Đoàn Kết phần còn lại) đã chính thức có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Kịch bản “Một mình một ngựa” tại Gói thầu XL03

Gói thầu XL03 có giá dự toán được phê duyệt là 40.160.074.317 đồng. Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-BQLDADTXD ngày 23/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT), gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:06 ngày 11/12/2025, hệ thống ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Trường Thọ.

Ngày 23/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 607/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Trường Thọ. Giá trúng thầu được xác định là 38.052.210.000 đồng. So với giá dự toán, gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,25%.

Quyết định số 607/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Về thời gian thực hiện, dù hồ sơ mời thầu đưa ra yêu cầu là 450 ngày, nhà thầu đã đề xuất thực hiện trong 390 ngày, rút ngắn 60 ngày so với tiến độ mời thầu. Loại hợp đồng áp dụng là đơn giá điều chỉnh.

Năng lực của Công ty Trường Thọ

Công ty TNHH Một thành viên Trường Thọ có trụ sở chính tại Khu Phố Tiến Hưng 3, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (địa chỉ cập nhật theo quy định sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025). Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 15/03/2010 do ông Vương Khả Nam làm người đại diện pháp luật.

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu tính đến cuối tháng 12/2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 92 gói thầu, trong đó trúng 75 gói, trượt 13 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng lên đến 81,5%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt 902.622.152.403 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử đấu thầu ghi nhận ở mức 3,5%.

Riêng trong năm 2025, dữ liệu từ hệ thống cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Trường Thọ đã tham gia 09 gói thầu. Kết quả cụ thể: trúng 04 gói, trượt 03 gói và hiện còn 02 gói đang chờ kết quả. Gói thầu XL03 tại huyện Bù Đăng là gói thầu xây lắp có giá trị lớn nhất mà doanh nghiệp này trúng trong năm 2025 với tư cách nhà thầu độc lập.