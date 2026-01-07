Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành: Giải mã gói thầu 38 tỷ đồng của Công ty Trường Thọ

Dù được thông báo đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu XL03 thi công đường gom cao tốc chỉ ghi nhận duy nhất Công ty TNHH MTV Trường Thọ tham dự và trúng thầu.

Hà Linh

Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành đang trong giai đoạn triển khai các hạng mục xây lắp. Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu XL03 (Thi công hạng mục đường gom trên địa bàn huyện Bù Đăng, xã Đoàn Kết phần còn lại) đã chính thức có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Kịch bản “Một mình một ngựa” tại Gói thầu XL03

Gói thầu XL03 có giá dự toán được phê duyệt là 40.160.074.317 đồng. Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-BQLDADTXD ngày 23/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT), gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:06 ngày 11/12/2025, hệ thống ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Trường Thọ.

Ngày 23/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 607/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Trường Thọ. Giá trúng thầu được xác định là 38.052.210.000 đồng. So với giá dự toán, gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,25%.

qd1-3490.jpg
qd2-9707.jpg
Quyết định số 607/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Về thời gian thực hiện, dù hồ sơ mời thầu đưa ra yêu cầu là 450 ngày, nhà thầu đã đề xuất thực hiện trong 390 ngày, rút ngắn 60 ngày so với tiến độ mời thầu. Loại hợp đồng áp dụng là đơn giá điều chỉnh.

Năng lực của Công ty Trường Thọ

Công ty TNHH Một thành viên Trường Thọ có trụ sở chính tại Khu Phố Tiến Hưng 3, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (địa chỉ cập nhật theo quy định sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025). Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 15/03/2010 do ông Vương Khả Nam làm người đại diện pháp luật.

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu tính đến cuối tháng 12/2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 92 gói thầu, trong đó trúng 75 gói, trượt 13 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng lên đến 81,5%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt 902.622.152.403 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử đấu thầu ghi nhận ở mức 3,5%.

Riêng trong năm 2025, dữ liệu từ hệ thống cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Trường Thọ đã tham gia 09 gói thầu. Kết quả cụ thể: trúng 04 gói, trượt 03 gói và hiện còn 02 gói đang chờ kết quả. Gói thầu XL03 tại huyện Bù Đăng là gói thầu xây lắp có giá trị lớn nhất mà doanh nghiệp này trúng trong năm 2025 với tư cách nhà thầu độc lập.

#Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai #Dự án thành phần 3 #Cao tốc Bắc - Nam #Gia Nghĩa - Chơn Thành #Gói thầu XL03 #Công ty TNHH Một thành viên Trường Thọ

Bài liên quan

Bạn đọc

Quảng Trị: Nhà thầu Tràng An "một mình một ngựa" trúng gói thầu ngoại ngữ [Kỳ 1]

Dù gói thầu có 4 đơn vị tham gia, nhưng 3 đối thủ đều bị loại tại bước đánh giá kỹ thuật và năng lực, giúp Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An dễ dàng trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã ký Quyết định số 1351/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học môn ngoại ngữ cho các trường học trên địa bàn tỉnh". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An (địa chỉ tại phường Giảng Võ, Hà Nội) với giá trúng thầu là 7.418.325.000 đồng.

Gói thầu này có mã TBMT IB2500502424, thuộc dự toán cùng tên có tổng kinh phí 7.877.222.000 đồng. Giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 7.788.492.000 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 4,75%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gian nan lộ trình "về đích" của liên danh My Home - Miền Đông tại gói thầu xây lắp phường Tân Hiệp [Kỳ 1]

Dù giành chiến thắng tại gói thầu xây lắp hơn 9 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp làm Chủ đầu tư, liên danh My Home - Miền Đông đã phải trải qua quá trình làm rõ hồ sơ khá "căng thẳng" liên quan đến tính xác thực của thiết bị và sai lệch số liệu doanh thu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/12/2025, Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án Sửa chữa, dặm vá, xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 24 và Khánh Bình 01. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng My Home và Công ty Cổ phần Miền Đông với giá trúng thầu là 8.521.778.989 đồng.

Đáng chú ý, mặc dù trúng thầu với tư cách xếp hạng 1, nhưng báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy tổ chuyên gia đã phải gửi hàng loạt công văn yêu cầu liên danh này làm rõ các nội dung trọng yếu. Cụ thể, tại mục thiết bị thi công chủ yếu, tổ chuyên gia phát hiện hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Cần cẩu trục bánh xích (thuê từ Công ty Cổ phần Đại Thiên Trường) có "dấu hiệu cắt ghép" và không được chứng thực hoặc công chứng. Tương tự, hóa đơn xe lu bánh thép Sakai KD7610 thuộc sở hữu của nhà thầu cũng thiếu bản chứng thực.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 22 tỷ tại Đồng Nai: Tranh biện nảy lửa và áp lực tiến độ "thần tốc" [Kỳ 2]

Cuộc đấu trí giữa nhà thầu và Chủ đầu tư quanh các tiêu chí FM, chuẩn SIM và áp lực hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ chỉ trong 60 ngày.

Trước khi đi đến kết quả ngã ngũ, gói thầu số 05 tại huyện Vĩnh Cửu đã trải qua những giai đoạn làm rõ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đầy căng thẳng. Những văn bản "hỏi – đáp" không chỉ đơn thuần là giải thích kỹ thuật, mà còn là một cuộc đấu trí thực sự về pháp lý và năng lực triển khai dự án.

Tranh biện nảy lửa về công nghệ "lai"

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới