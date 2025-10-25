Căn cứ tội giết người của kẻ tấn công nhiều người Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) – kẻ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10 khiến nhiều người bị thương đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Vỹ cùng vợ là chị L.T.K. (SN 1999, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) sinh sống tại Bắc Ninh. Gần đây, do mang bầu sinh đôi sắp sinh nên chị K. về quê (xã Quế Phong) để sinh sống. Vỹ cũng từ Bắc Ninh về Nghệ An để chăm sóc vợ từ ngày 13/10.

Đối tượng Bàn Văn Vỹ

Đến này, 17/10, Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mổ đẻ sinh đôi. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện, một trong hai cháu bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực. Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát. Sáng 23/10, do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con, nên đã có hành vi bột phát, thiếu kiểm soát.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi của Bàn Văn Sỹ là rất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật luật. Hành vi này rất nguy hiểm cho xã hội, có thể tước đoạt tính mạng của nhiều người, xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong đó có trẻ em và nhân viên y tế. Do đó, cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng để điều tra hành vi giết người là có căn cứ.

Luật sư Cường cho rằng, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc phải làm rõ diễn biến hành vi của Bàn Văn Vỹ, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin bước đầu cho thấy Vỹ sử dụng hung khí nguy hiểm là dao nhọn đã đâm vào vùng cổ của nhiều người, trong đó có các y tá và người nhà bệnh nhân khiến nhiều người đang phải cấp cứu với những vết thương nghiêm trọng. Đây là những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nhiều người. Do đó, nếu Vỹ không bị mất năng lực hành vi dân sự sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với các tình tiết định khung hình phạt là giết từ 2 người trở lên, hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, giết người dưới 16 tuổi… nên hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo án lệ số 47/2021/AL của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào những vùng hiểm yếu trên cơ thể của nạn nhân, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra sẽ bị xử lý về tội giết người mà không phụ thuộc vào việc nạn nhân đã tử vong hay chưa.

Do đó, với những tình huống trong vụ án sẽ xử lý Bàn Văn Vỹ về tội giết người, không phụ thuộc vào hậu quả chết người đã xảy ra hay chưa. Bởi về tội danh, nếu có căn cứ cho thấy vị trí tấn công trên cơ thể các nạn nhân là vùng hiểm yếu hoàn toàn có thể xử lý đối tượng này về tội giết người.

Hành vi phạm tội với trẻ em, với người thi hành công vụ, với bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ là những hành vi nguy hiểm, có thể áp dụng là tình tiết định khung hình phạt hoặc là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đối tượng chỉ có thể được loại trừ trách nhiệm hình sự nếu mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác là mất khả năng nhận thức. Trường hợp đối tượng thực hiện hành vi tấn công nhiều người trong bệnh viện do sử dụng trái phép chất ma túy gây ảo giác hoặc say rượu bia vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra bất kỳ nơi đâu, đặc biệt là những nơi tập trung đông người như bệnh viện, trường học, nhà ga, rạp chiếu phim hoặc các nơi công cộng khác. Cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tôn trọng người khác là những yếu tố quan trọng để đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự cũng cần có mặt kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối trật tự, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác nơi công cộng.