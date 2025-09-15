Cận cảnh máy đào hầm đến ga S10 Cát Linh tuyến Nhổn - ga Hà Nội

Máy đào hầm TBM số 2 của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã đến ga S10 - Cát Linh.

Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, khoảng 11h ngày 15/9/2025, máy đào hầm TBM số 2 đã chính thức tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh, ghi dấu một cột mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình thi công đoạn hầm tuyến đường sắt đô thị 3.1.

TBM số 2 xuất phát từ ga S9 - Kim Mã từ ngày 3/2/2025, đã khoan hầm với tổng chiều dài đạt khoảng 1353m/2592m để tới ga S10 - Cát Linh, tương đương 902 vòng vỏ hầm đã được lắp đặt, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Song song, TBM số 1 khởi hành tại ga S9 từ ngày 30/7/2024, lần lượt đến ga S10 - Cát Linh vào ngày 7/3/2025, tới ga S11 - Văn Miếu vào ngày 28/7/2025, hiện đã hoàn thành lắp đặt tổng 1360 vòng vỏ hầm với tổng chiều dài khoan đạt khoảng 2040m/2580m. Hiện, TBM số 1 đang chuẩn bị tiếp tục khoan đoạn từ ga S11 đến ga S12, hiện đã lắp được 2/7 vòng vỏ hầm tạm.

Tính đến nay, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm đạt 66,46%. Các nhà ga ngầm đang thi công phần phụ trợ (các giếng gió, thang lên xuống), ga S12 đang thi công phần kết cấu bản đáy ga. Đường chuyển làn và Gara đã hoàn thành thi công tường vây khu vực II (đoạn từ ngã 3 Yết Kiêu đến Ngã ba Trần Hưng Đạo - Quán Sứ) hiện đang triển khai huy động máy móc thiết bị chuẩn bị để thi công Jet Grouting.

Khu vực Dốc hạ ngầm đồng thời triển khai công đào và thi công kết cấu hầm hộp. Khu vực Giếng đứng hiện đang thực hiện công tác đào đất và thi công kết cấu. Công tác đúc vỏ hầm: đã thực hiện được 2939/3488 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ phục phụ hai máy TBM hoạt động.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và bảo vệ môi trường.