Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cận cảnh máy đào hầm đến ga S10 Cát Linh tuyến Nhổn - ga Hà Nội

Máy đào hầm TBM số 2 của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã đến ga S10 - Cát Linh.

Thiên Tuấn

Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, khoảng 11h ngày 15/9/2025, máy đào hầm TBM số 2 đã chính thức tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh, ghi dấu một cột mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình thi công đoạn hầm tuyến đường sắt đô thị 3.1.

TBM số 2 xuất phát từ ga S9 - Kim Mã từ ngày 3/2/2025, đã khoan hầm với tổng chiều dài đạt khoảng 1353m/2592m để tới ga S10 - Cát Linh, tương đương 902 vòng vỏ hầm đã được lắp đặt, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường.

548336102-1220015463498145-2152332541850208794-n.jpg

Song song, TBM số 1 khởi hành tại ga S9 từ ngày 30/7/2024, lần lượt đến ga S10 - Cát Linh vào ngày 7/3/2025, tới ga S11 - Văn Miếu vào ngày 28/7/2025, hiện đã hoàn thành lắp đặt tổng 1360 vòng vỏ hầm với tổng chiều dài khoan đạt khoảng 2040m/2580m. Hiện, TBM số 1 đang chuẩn bị tiếp tục khoan đoạn từ ga S11 đến ga S12, hiện đã lắp được 2/7 vòng vỏ hầm tạm.

547869787-1220015726831452-1366138573660142822-n.jpg

Tính đến nay, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm đạt 66,46%. Các nhà ga ngầm đang thi công phần phụ trợ (các giếng gió, thang lên xuống), ga S12 đang thi công phần kết cấu bản đáy ga. Đường chuyển làn và Gara đã hoàn thành thi công tường vây khu vực II (đoạn từ ngã 3 Yết Kiêu đến Ngã ba Trần Hưng Đạo - Quán Sứ) hiện đang triển khai huy động máy móc thiết bị chuẩn bị để thi công Jet Grouting.

547571185-1220016003498091-8273300768629092485-n.jpg

Khu vực Dốc hạ ngầm đồng thời triển khai công đào và thi công kết cấu hầm hộp. Khu vực Giếng đứng hiện đang thực hiện công tác đào đất và thi công kết cấu. Công tác đúc vỏ hầm: đã thực hiện được 2939/3488 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ phục phụ hai máy TBM hoạt động.

548417706-1220015443498147-6182198443677557427-n.jpg
547251228-1220015426831482-2859506083579682292-n.jpg
547220468-1220015513498140-3388602728577412877-n.jpg
546647882-1220016273498064-3737121899964927955-n.jpg
546644195-1220015620164796-3788194249428419629-n.jpg
547275294-1220015666831458-7772981682162516425-n.jpg

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và bảo vệ môi trường.

#metro #đường sắt đô thị #giao thông #nhổn #ga hà nội #khoan máy

Bài liên quan

Xã hội

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 8 người bị thương

Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, chưa ghi nhận người thiệt mạng.

Khoảng 9h45' ngày 5/9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 8 người bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, 4 ô tô gồm xe bán tải BKS: 98C-270.XX, xe khách Limousine BKS: 29E-127.XX, xe khách loại 30 chỗ ngồi (chưa rõ biển số) và 1 xe bồn tưới cây BKS: 51C-357.XX đang lưu thông đến Km122 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thì xảy ra tai nạn.

Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

'Chảo lửa' Mỹ Đình 'lật cỏ', hứa hẹn diện mạo mới

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) hiện đang bước vào quá trình sửa chữa, cải tạo mặt cỏ sau thời gian dài khai thác cho nhiều sự kiện thể thao và văn hóa.

g8.jpg
Những ngày gần đây, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) hiện đang bước vào quá trình sửa chữa, cải tạo mặt cỏ sau thời gian dài khai thác cho nhiều sự kiện thể thao và văn hóa.
g7.jpg
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là hạng mục quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sân đấu, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn hai vụ khai thác đất trái phép ở Hà Nội

Ngày 12/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Trung Giã liên tiếp phát hiện, xử lý hai vụ khai thác và vận chuyển đất trái phép trên địa bàn.

Theo đó, sáng 7/9/2025, trong quá trình tuần tra tại thôn Đô Lương, tổ công tác Công an xã phát hiện một nhóm người đang khai thác đất trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 máy xúc, 1 ô tô tải đang có dấu hiệu khai thác đất trái phép tại khu vực Đồi, thôn Đô Lương, xã Trung Giã. Diện tích đất đã khai thác dài 15m, rộng 14m, sâu trung bình 1,5m. Công an xã đã lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện trên làm căn cứ giải quyết, xử lý vụ việc.

6-1.png
Phương tiện vi phạm tại thôn Đa Hội.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới