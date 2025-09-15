Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 8 người bị thương

Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, chưa ghi nhận người thiệt mạng.

Thiên Tuấn

Khoảng 9h45' ngày 5/9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 8 người bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, 4 ô tô gồm xe bán tải BKS: 98C-270.XX, xe khách Limousine BKS: 29E-127.XX, xe khách loại 30 chỗ ngồi (chưa rõ biển số) và 1 xe bồn tưới cây BKS: 51C-357.XX đang lưu thông đến Km122 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thì xảy ra tai nạn.

z7012893965307-09227cde5f0961f7b-1757917772973.jpg

Tại hiện trường, ô tô bán tải dừng tại làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn, còn xe khách bị lao về phía đường gom.

Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, chưa ghi nhận người thiệt mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ:

(Nguồn: Vietnamnet)
#TNGT #liên hoàn #pháp vân cầu giẽ #giao thông #CSGT #xe khách

Bài liên quan

Nhìn thẳng - Nói thật

Tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh... có căn cứ tội giết người?

Hành vi cố tình cán chết nữ sinh sau tai nạn của Long rất tàn nhẫn, vô nhân đạo, việc cơ quan điều tra điều tra hành vi giết người là có căn cứ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (51 tuổi, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ khẩn cấp tài xế 'chặt chém' cuốc xe 2,5 triệu đồng

Nguyễn Trường Giang bị công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp do ép người dân trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

capture.png
Đối tượng Nguyễn Trường Giang.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời giải cứu 12 người mắc kẹt trong vụ tai nạn ở Đà Nẵng

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (Đà Nẵng) khiến nhiều người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã phá vỡ cửa kính xe khách để giải cứu nạn nhân.

Khoảng 19h50 ngày 11/9, trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua hầm Mũi Trâu (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải. Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện mắc kẹt trong hầm, nhiều hành khách bị kẹt lại bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

12-9-tai-nan9.jpg
Lực lượng cảnh sát giải cứu hành khách bị mắc kẹt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới