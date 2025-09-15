Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 8 người bị thương

Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, chưa ghi nhận người thiệt mạng.

Khoảng 9h45' ngày 5/9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 8 người bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, 4 ô tô gồm xe bán tải BKS: 98C-270.XX, xe khách Limousine BKS: 29E-127.XX, xe khách loại 30 chỗ ngồi (chưa rõ biển số) và 1 xe bồn tưới cây BKS: 51C-357.XX đang lưu thông đến Km122 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thì xảy ra tai nạn.

Tại hiện trường, ô tô bán tải dừng tại làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn, còn xe khách bị lao về phía đường gom.

Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, chưa ghi nhận người thiệt mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

