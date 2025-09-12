Kịp thời ngăn chặn hai vụ khai thác đất trái phép ở Hà Nội

Ngày 12/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Trung Giã liên tiếp phát hiện, xử lý hai vụ khai thác và vận chuyển đất trái phép trên địa bàn.

Theo đó, sáng 7/9/2025, trong quá trình tuần tra tại thôn Đô Lương, tổ công tác Công an xã phát hiện một nhóm người đang khai thác đất trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 máy xúc, 1 ô tô tải đang có dấu hiệu khai thác đất trái phép tại khu vực Đồi, thôn Đô Lương, xã Trung Giã. Diện tích đất đã khai thác dài 15m, rộng 14m, sâu trung bình 1,5m. Công an xã đã lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện trên làm căn cứ giải quyết, xử lý vụ việc.

Phương tiện vi phạm tại thôn Đa Hội.

Ngay sau đó, ngày 8/9, tổ công tác của Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã phát hiện một nhóm người đang khai thác đất trái phép tại thôn Đa Hội, Trung Giã. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ một máy xúc và 01 để xử lý vụ việc theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe