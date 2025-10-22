Cận cảnh khu đất chờ làm công viên ở TP HCM thành bãi tập kết rác

Hơn 5 năm qua, hàng chục hộ dân tại phường Bình Dương, TP.HCM phải sống chung với ô nhiễm, tiếng ồn từ một bãi rác tạm vốn được hứa hẹn làm công viên.

Hơn 5 năm qua, hàng chục hộ dân tại phường Bình Dương, TP HCM phải sống chung với ô nhiễm, tiếng ồn từ một bãi rác tạm. Đáng nói, khu đất này (vốn thuộc tỉnh Bình Dương cũ) được hứa hẹn làm công viên sau khi di dời nghĩa trang.

Nỗi ám ảnh ngày đêm

Sau khi nhận phản ánh của các hộ dân ngụ tại đường ĐX034, khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, TP.HCM, phóng viên (PV) đã có mặt để ghi nhận thực tế. Theo ghi nhận của PV, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 đến 70 lượt xe chuyên chở rác thải sinh hoạt tập kết về bãi rác với diện tích khoảng 1.000m².

Bên trong bãi tập kết rác

Tại đây, rác được đổ xuống thành đống và sau đó có xe tải lớn đến vận chuyển đi xử lý.

Tuy nhiên, do khâu vệ sinh không được đảm bảo, lượng rác thải tồn đọng, nước rỉ rác và nước rửa nền lâu ngày đã tạo nên mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu.

Lượng nước bẩn thải này đáng lẽ phải được xử lý, nhưng lại thải trực tiếp ra 4 hố ga được đào bên ngoài.

Do lượng nước quá lớn, các hố ga không đủ sức chứa, khiến nước thải đen ngòm, hôi thối tràn ra khu đất trống xung quanh, bốc mùi hôi nồng nặc.

Bà Thái Thị Diệu (60 tuổi) bức xúc, cho biết giờ gia đình không dám xài nước giếng khoan nữa. Dù giếng cách bãi rác khá xa nhưng nước vẫn có mùi hôi. Gia đình lo sợ ô nhiễm đã ngấm vào mạch nước ngầm nên không dám sử dụng.

"Em trai nói tôi lấy nước đi để xét nghiệm, sau đó thông báo kết quả là nước ô nhiễm và khuyên đừng sử dụng. Chiều tối, ruồi rất to bay khắp nơi nên cửa nhà không mở ra mà đóng liên tục. Mở cửa ra là không chịu nổi vì mùi thối, chua không thể tả nổi”, bà Diệu nói.

Bãi rác hoạt động ngày đêm kèm tiếng ồn khiến người dân bức xúc

Ngoài mùi hôi thối bốc lên và nước thải gây ô nhiễm, cuộc sống người dân còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi ruồi, muỗi từ bãi rác bay khắp nơi, mang theo nguy cơ dịch bệnh.

Bên cạnh đó, việc bãi tập kết rác thiết kế mở và hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm còn phát ra tiếng ồn lớn.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, một cư dân khác, than phiền: “Đi làm về cần giấc ngủ, cần miếng ăn cho ngon miệng nhưng ruồi, tiếng ồn như vậy là thua rồi. Âm thanh này tối ngày, sáng đêm luôn, xe ra vào hoài. Xe ba gác gắn động cơ mạnh, chạy ầm ầm nên rất bức xúc".

Thất vọng vì lời hứa "công viên" thành "bãi rác"

Điều khiến người dân địa phương bức xúc không chỉ là tình trạng ô nhiễm, mà còn là sự thất hứa của chính quyền địa phương.

Theo tìm hiểu của PV, khu đất đang là bãi tập kết rác vốn là khu nghĩa trang. Cách đây hơn 5 năm, chính quyền đã vận động người dân bốc mộ để di dời, hứa hẹn xây dựng công viên cây xanh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, cũng như xây dựng đô thị văn minh.

Người dân liên tục kiến nghị di dời bãi tập kết rác



Đồng tình với chủ trương của chính quyền, người dân đã tiến hành bốc các phần mộ của người thân. Tuy nhiên, sau đó, quỹ đất này trở thành bãi đất trống bỏ hoang, rồi bất ngờ bị sử dụng làm bãi tập kết rác.

Ông Phạm Văn Lương (70 tuổi), người dân trong khu vực bày tỏ sự thất vọng: “Trên chỉ thị xuống để làm công viên nên dân cũng mong muốn làm sao cho sạch đẹp, lịch sự chứ đâu ngờ làm bãi rác để người dân ngửi. Nói chung ai cũng bức xúc và có đề nghị lên phường, địa phương có đoàn xuống khảo sát và kêu cho khắc phục, di dời bãi tập kết rác nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện".

Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền để yêu cầu di dời bãi rác, nhưng đến nay, tình trạng đâu vẫn vào đó. Họ vẫn phải tiếp tục sống chung với "cơn ác mộng" rác thải và ô nhiễm môi trường.

Chính quyền địa phương nói gì?

Trao đổi với PV, lãnh đạo phường Bình Dương cho biết, trước đây, bãi này có số lượng rác không nhiều và chỉ tập kết rác của khu vực phường Phú Mỹ cũ.

Tuy nhiên, sau sáp nhập 4 phường Phú Mỹ, Phú Tân, Hòa Phú, Phú Chánh thành phường Bình Dương thì rác của nhiều khu vực tập kết về đây nên số lượng nhiều hơn và thời gian lấy rác đi chậm hơn, gây mùi hôi khó chịu. Đồng thời, trong rác chứa nhiều nước nên đã gây quá tải cho hố ga.

Nước thải ở bãi tập kết rác tràn ra ngoài gây ô nhiễm

Lãnh đạo phường cho hay, địa phương cũng đang tìm những khu đất công khác xa khu dân cư để chia nhỏ khối lượng rác ra, nhằm giảm tải.

Hiện tại, UBND phường đã chỉ đạo phòng kinh tế nhanh chóng trám vá bề mặt bê tông nền nhà bãi tập kết rác để tránh thấm nước xuống đất.

Đối với nước thải, trước đó đã có hệ thống xử lí nhưng do lượng rác nhiều nên quá tải. Phường cũng đang chờ TP.HCM có chủ trương xây dựng các trạm ép rác kín để xóa bãi tập kết rác.

Bà Từ Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương, khẳng định: “Khi nào có trạm ép kín thì rác sẽ đưa về đó xử lý theo quy trình xử lý đô thị, còn đây chỉ là bãi trung chuyển rác tạm thời chứ không thể để lâu dài. Trước mắt, UBND sẽ chia nhỏ rác ra, tính toán phương án cho nước thải chảy xuống hệ thống xử lý nước thải chứ không để tràn lan".

Ruồi từ bãi tập kết rác bay khắp nơi, ảnh hưởng đến người dân

Về việc di dời khu nghĩa trang để xây công viên, lãnh đạo phường xác nhận, chủ trương này có trong kế hoạch, nhưng thời điểm này chưa có trạm ép kín rác nên cần chờ xây dựng và tạm thời sử dụng quỹ đất này làm bãi trung chuyển rác.