Xử phạt Công ty Victoria chôn lấp 50 tấn rác trái quy định ở Hưng Yên

Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân về hoạt động đổ, chôn lấp chất thải gây mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường và Công an phường Thượng Hồng tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 ô tô tải loại HOWO do 3 đối tượng điều khiển đang thực hiện hành vi đổ chất thải rắn xây dựng xuống khu vực bãi san lấp đất nền nằm trong khuôn viên dự án của Công ty CP Tập đoàn đầu tư và phát triển Công nghệ cao Victoria, thuộc địa phận phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên.

Chôn, lấp gần 50 tấn chất thải rắn trái quy định, tại phường Thượng Hồng.

Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt tại hiện trường không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào liên quan đến hoạt động chôn lấp, đổ rác thải theo quy định. Chất thải đang được đổ xuống là hỗn hợp gạch, đá vụn, đất, lẫn nhiều tạp chất như nilon, mẩu gỗ, kim loại, nhựa và chưa qua phân loại. Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cân xác định tổng khối lượng chất thải rắn trên các phương tiện, kết quả cho thấy tổng khối lượng chất thải là 47.260kg, đồng thời lấy mẫu chất thải để giám định.

Căn cứ kết quả làm việc, tài liệu xác minh và các quy định pháp luật hiện hành, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn đầu tư và phát triển Công nghệ cao Victoria về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, với số tiền phạt 150.000.000 đồng.

Ngoài ra, ông V.Đ.S (sinh năm 1981, trú tại Khu đô thị Lạc Hồng Phúc, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) và ông N.N.H (sinh năm 1969, trú tại thôn Tuấn Dị, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) cũng bị xử phạt vi phạm hành chính, mỗi người 75.000.000 đồng về hành vi bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý.

