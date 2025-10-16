Hà Nội

Xã hội

Xử phạt Công ty Victoria chôn lấp 50 tấn rác trái quy định ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường và Công an phường Thượng Hồng xử lý vụ chôn, lấp gần 50 tấn chất thải rắn trái quy định.

Gia Đạt

Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân về hoạt động đổ, chôn lấp chất thải gây mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường và Công an phường Thượng Hồng tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 ô tô tải loại HOWO do 3 đối tượng điều khiển đang thực hiện hành vi đổ chất thải rắn xây dựng xuống khu vực bãi san lấp đất nền nằm trong khuôn viên dự án của Công ty CP Tập đoàn đầu tư và phát triển Công nghệ cao Victoria, thuộc địa phận phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên.

1398.jpg
Chôn, lấp gần 50 tấn chất thải rắn trái quy định, tại phường Thượng Hồng.

Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt tại hiện trường không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào liên quan đến hoạt động chôn lấp, đổ rác thải theo quy định. Chất thải đang được đổ xuống là hỗn hợp gạch, đá vụn, đất, lẫn nhiều tạp chất như nilon, mẩu gỗ, kim loại, nhựa và chưa qua phân loại. Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cân xác định tổng khối lượng chất thải rắn trên các phương tiện, kết quả cho thấy tổng khối lượng chất thải là 47.260kg, đồng thời lấy mẫu chất thải để giám định.

Căn cứ kết quả làm việc, tài liệu xác minh và các quy định pháp luật hiện hành, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn đầu tư và phát triển Công nghệ cao Victoria về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, với số tiền phạt 150.000.000 đồng.

Ngoài ra, ông V.Đ.S (sinh năm 1981, trú tại Khu đô thị Lạc Hồng Phúc, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) và ông N.N.H (sinh năm 1969, trú tại thôn Tuấn Dị, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) cũng bị xử phạt vi phạm hành chính, mỗi người 75.000.000 đồng về hành vi bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Bắt giữ 3 đối tượng xả thẳng chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch

Ước tính, nhóm đối tượng xả thải khối lượng chất thải lên tới khoảng 50m³, gây mùi nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn.

Ngày 24/9, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội vừa xác minh, điều tra, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến ổ nhóm xả trộm gần 50m3 chất thải xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận.

6.jpg
Các đối tượng trong vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Vi phạm quy định xả thải, 2 bệnh viện bị xử phạt gần 440 triệu đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện hai bệnh viện trên địa bàn vi phạm quy định về xả thải ra môi trường, xử phạt gần 440 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang vừa kiểm tra, phát hiện Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 299 triệu đồng đối với đơn vị này.

56.jpg
(Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống xử lý chất thải tại Bệnh viện Phổi Tuyên Quang.
Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ngãi phát hiện 02 doanh nghiệp xả thải trái quy định

Qua kiểm tra đột xuất, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện hai nhà máy tại Khu kinh tế Dung Quất và Khu công nghiệp Tịnh Phong có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

Công an Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra đột xuất đã phát hiện hai nhà máy tại Khu kinh tế Dung Quất (xã Bình Sơn) và Khu công nghiệp Tịnh Phong (xã Thọ Phong) có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

Các cuộc kiểm tra đột xuất vào ngày 15 và 16/7/2025, phát hiện hai nhà máy tại Khu kinh tế Dung Quất (xã Bình Sơn) và Khu công nghiệp Tịnh Phong (xã Thọ Phong) có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, làm dấy lên quan ngại về ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp mặc dù được Nhà nước áp dụng chính sách hỗ trợ để phát triển công nghiệp xanh và bền vững.

Xem chi tiết

