Hà Nội có nhà máy điện rác công suất lớn thứ 2 thế giới

Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới.

Ngày 13/10, UBND thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8/2019, đến tháng 5/2022, Nhà máy chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Đến nay, Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng, với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại (công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về môi trường theo tiêu chuẩn Châu Âu và Việt Nam.

Đây là công trình mang ý nghĩa lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh - bền vững, xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước.

Nhấn mạnh việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn mới chỉ là bước khởi đầu, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết: Hà Nội sẽ xem xét xử lý lại hàng triệu tấn rác đã chôn lấp; chấm dứt dẫn phương thức chôn lấp rác thải, thay thế bằng các công nghệ đốt rác phát điện, tái chế, tái sử dụng, kết hợp phân loại rác tại nguồn và phát triển hệ thống thu gom - xử lý đồng bộ, hiện đại.

Thành phố cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, sạch, đáng sống và bền vững.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội sớm khởi công giai đoạn 2 mở rộng nhà máy với công suất 1.600 tấn/ngày đêm. Đồng thời, các sở, ngành Thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quy trình đấu thầu xây dựng nhà máy đốt rác thứ 2 để xử lý hết lượng rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.