Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cảnh tượng ám ảnh ở bãi rác lớn nhất Ninh Bình

Bãi rác Quèn Khó (tỉnh Ninh Bình) đang trong tình trạng quá tải và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo Trần Nghị / Vietnamnet

Theo tìm hiểu của PV, bãi rác Quèn Khó nằm giữa các thung lũng đá vôi tại phường Trung Sơn (tỉnh Ninh Bình).

Đây là nơi tập kết và chôn lấp rác thải của toàn tỉnh Ninh Bình. Đưa vào hoạt động hơn 10 năm, đến nay bãi rác Quèn Khó đã quá tải và đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Bãi rác thung Quèn Khó nằm giữa các thung lũng đá vôi ở phường Trung Sơn, Ninh Bình.

Bãi rác thung Quèn Khó nằm giữa các thung lũng đá vôi ở phường Trung Sơn, Ninh Bình.

Ghi nhận tại khu vực hố B, rác thải sinh hoạt chất cao như núi, gây nên tình trạng quá tải. Cách hố B một con đường bê tông là khu vực hố A, bãi rác cũ hoạt động từ năm 1999. Tại đây, rác cũng được chất cao hàng mét trên nền bạt chống thấm.

Ngay phía dưới là một hố nước sâu, đen kịt và nổi váng. Dòng nước này tràn ra ngoài làm ngập tuyến đường bê tông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Nhiều năm qua, nơi đây trở nên quá tải và ô nhiễm môi trường.

Nhiều năm qua, nơi đây trở nên quá tải và ô nhiễm môi trường.

Nước rỉ từ bãi rác còn ngấm xuống một trang trại kế bên, tạo thành những vũng tù đọng khiến cây cỏ chết khô.

Ông Hà Đình Khánh (trú thôn 1, phường Trung Sơn), nhà ở cách bãi rác khoảng 1km, cho biết: "Gia đình tôi sống ở đây từ năm 1986. Nhiều năm qua, chúng tôi phải sống chung với ô nhiễm từ bãi rác, mùi hôi thối và ruồi muỗi. Nước rỉ từ các xe vận chuyển rác chảy tràn ra đường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc trồng trọt, chăn nuôi của gia đình".

Bãi rác nằm sát khu đất trang trại của hộ dân.

Bãi rác nằm sát khu đất trang trại của hộ dân.

"Giờ chúng tôi chỉ biết sống ở đây chứ không biết đi đâu. Tôi đề nghị chính quyền địa phương các cấp sớm có biện pháp xử lý dứt điểm hoặc tính đến phương án di dời người dân đến nơi ở khác để đảm bảo cuộc sống, giảm thiểu ô nhiễm", ông Khánh bày tỏ mong muốn.

Khu hố B cao như núi và đang trong tình trạng quá tải.

Khu hố B cao như núi và đang trong tình trạng quá tải.

Trước tình trạng quá tải và ô nhiễm nghiêm trọng tại bãi rác Quèn Khó, ông Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - mới ký báo cáo đề nghị Bộ NN&MT xem xét, hỗ trợ kinh phí.

Số tiền này nhằm giúp địa phương triển khai cải tạo, phục hồi môi trường, góp phần giải quyết dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm và tình trạng rác thải tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Khu hố A nằm trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Khu hố A nằm trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tăng cường phun chế phẩm sinh học để khử mùi, phân hủy rác.

Đồng thời, nhà máy phải có giải pháp thu gom toàn bộ nước thải phát sinh về hệ thống xử lý tập trung.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ, thu hút đầu tư cho 2 nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt và đốt phát điện, dự kiến công suất khoảng 1.000 tấn/ngày.

Được biết, dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường bãi rác Quèn Khó đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018, với tổng kinh phí 45 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Nước từ 2 hố rác chảy ra đen kịt, chảy lênh láng trên con đường bê tông cạnh đó.

Nước từ 2 hố rác chảy ra đen kịt, chảy lênh láng trên con đường bê tông cạnh đó.

Ngày 29/6/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Đông Sơn, TP Tam Điệp (nay là phường Trung Sơn).

Dự án có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 4ha với công suất xử lý dự kiến khoảng 500 tấn/ngày đêm.

#Ô nhiễm môi trường tại bãi rác Quèn Khó #Quá tải và ô nhiễm bãi rác Ninh Bình #Ảnh hưởng đến đời sống dân cư #Dự án xử lý rác và phục hồi môi trường #Chính sách và đầu tư xử lý rác thải #Tác động của rác thải đến đất đai và nước

Bài liên quan

Xã hội

Thi thể bị đốt cháy ngoài bãi rác và hành trình theo dấu sát nhân máu lạnh

Dù đã giết người rồi đốt xác phi tang và trốn chạy sang Trung Quốc hơn 10 năm, cuối cùng tên sát nhân máu lạnh cũng đã phải trả giá trước pháp luật.

58.jpg
Theo hồ sơ vụ án, một ngày cuối tháng 3/2012, người dân đi qua bãi rác ở xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh - cũ) phát hiện một thi thể nằm dưới bụi cây ven đường, vội trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường, thi thể được xác định là nam giới, phần lưng bị cháy xém, bên cạnh còn 2 chiếc lốp xe cháy dở. (Người dân hiếu kỳ tụ tập chứng kiến gần khu vực hiện trường)
anhminhhoagietnguoipoxu-16010100119971188149005-1.jpg
Khám nghiệm tử thi, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện trên cơ thể nạn nhân có 9 vết thương được gây ra bởi vật sắc, trong đó 2 vết ở tay, những vết còn lại tập trung tại đầu, cổ. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết của người đàn ông này. Nhận định ban đầu là nạn nhân đã bị sát hại bằng dao, kiếm ở một nơi khác. Sau khi gây án, hung thủ đưa thi thể tới đây nhằm phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem chi tiết

Xã hội

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát ở Hà Nội

Hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc, bị vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm (Hà Nội).

5.jpg
Chiều 17/9, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (hướng từ Lê Đức Thọ nối Phạm Hùng) phát hiện hàng loạt mỹ phẩm vứt ngổn ngang ven đường.
6.jpg
Các thùng carton cỡ nhỏ, bên trong chứa đầy chai, lọ, hộp mĩ phẩm in nhãn mác nước ngoài nhưng không có nhãn phụ Tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 2 trường hợp vứt rác bừa bãi ở Hà Tĩnh

Với hành vi vứt rác không đúng nơi quy định, 2 người dân ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị xử phạt 3 triệu đồng.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 2 người dân vứt rác không đúng nơi quy định với số tiền phạt 1,5 triệu đồng/người.

image.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới