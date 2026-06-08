Ca nô du lịch chở 19 người bị chìm trên biển Cửa Đại

Ca nô du lịch chở 19 người từ đảo Cù Lao Chàm về biển Cửa Đại (TP Đà Nẵng) bị phá nước, chìm trên biển. Lực lượng biên phòng đã kịp thời cứu vớt toàn bộ người.

Chiều 8/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã có báo cáo về vụ ca nô du lịch bị chìm trên vùng biển Cửa Đại.

Theo đó, khoảng 15h20 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Đại tiếp nhận tin báo về việc ca nô QNa-1108 của Công ty TNHH Sông Biển Xanh gặp nạn khi đang hành trình trên tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại.

Ảnh cắt clip.

Khi đến vị trí cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về hướng Đông, phương tiện bị phá nước rồi chìm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng điều động 2 ca nô cùng 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương ra hiện trường cứu nạn. Toàn bộ 19 người trên phương tiện đã được cứu vớt an toàn.

Ca nô gặp nạn chở 3 thuyền viên và 16 hành khách, do ông Nguyễn Duy Tâm làm thuyền trưởng. Phương tiện rời bến Cù Lao Chàm lúc 14h cùng ngày.

Được biết, lúc xảy ra vụ việc, vùng biển Cửa Đại có gió cấp 3-4.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.