Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ca nô du lịch chở 19 người bị chìm trên biển Cửa Đại

Ca nô du lịch chở 19 người từ đảo Cù Lao Chàm về biển Cửa Đại (TP Đà Nẵng) bị phá nước, chìm trên biển. Lực lượng biên phòng đã kịp thời cứu vớt toàn bộ người.

Chiều 8/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã có báo cáo về vụ ca nô du lịch bị chìm trên vùng biển Cửa Đại.

Theo đó, khoảng 15h20 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Đại tiếp nhận tin báo về việc ca nô QNa-1108 của Công ty TNHH Sông Biển Xanh gặp nạn khi đang hành trình trên tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại.

download-7.png
Ảnh cắt clip.

Khi đến vị trí cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về hướng Đông, phương tiện bị phá nước rồi chìm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng điều động 2 ca nô cùng 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương ra hiện trường cứu nạn. Toàn bộ 19 người trên phương tiện đã được cứu vớt an toàn.

Ca nô gặp nạn chở 3 thuyền viên và 16 hành khách, do ông Nguyễn Duy Tâm làm thuyền trưởng. Phương tiện rời bến Cù Lao Chàm lúc 14h cùng ngày.

Được biết, lúc xảy ra vụ việc, vùng biển Cửa Đại có gió cấp 3-4.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Hà Nam/ Vietnamnet
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/ca-no-du-lich-cho-19-nguoi-bi-chim-tren-bien-cua-dai-2523884.html
#ca nô #chìm biển #Cửa Đại #cứu hộ #du lịch

Bài liên quan

Xã hội

Các lực lượng chung tay giúp người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất, các lực lượng được huy động tối đa cùng phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

img-9811-1.jpg
Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, lực lượng Công an nhân dân đã và đang ngày đêm bám trụ, kịp thời hỗ trợ người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả, mang lại hơi ấm, niềm tin nơi tâm lũ.
img-9808-1.jpg
Các lực lượng cùng chính quyền ra quân dọn dẹp, khơi thông đường, hỗ trợ nhân dân thu dọn nhà cửa, trường học.
Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ngãi giải cứu nhiều người dân mắc kẹt trên sông Trà Khúc

Nước lũ đã cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, tài sản của người dân. Ít nhất 1 người tử vong, 8 người được giải cứu kịp thời.

Đầu giờ chiều ngày 29/10, ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đưa 8 người dân trên địa bàn xã vào bờ an toàn sau khi những người này bị kẹt giữa dòng nước lũ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn hỗ trợ người dân bị cô lập
Lực lượng cứu hộ cứu nạn hỗ trợ người dân bị cô lập
Xem chi tiết

Xã hội

Ám ảnh những vụ lật, chìm tàu thảm hoạ ở Việt Nam

Những vụ lật, chìm tàu du lịch trên hệ thống đường thuỷ nội địa ở Việt Nam khiến nhiều người tử vong đang trở thành nỗi ám ảnh, lo sợ cho du khách.

Những năm qua, Việt Nam đã phải chứng kiến nhiều vụ lật, chìm tàu du lịch, để lại hậu quả thảm khốc, đau thương cho các nạn nhân và thân nhân.

Từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hãy nhìn lại những vụ lật, chìm tàu khác trong quá khứ để có thể đánh giá toàn diện về công tác quản lý, vận hành phương tiện thuỷ nội địa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới