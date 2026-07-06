BV Ninh Thuận: Phạt nhà thầu Lộc Phát, DHK trúng thầu xây dựng khu tiêm chủng

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu "Thi công xây lắp thuộc công trình Xây mới khu tiêm chủng" (Mã gói thầu: IB2600197163-00). Gói thầu sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, có giá dự toán 467.006.994 đồng, được tổ chức theo hình thức chào giá trực tuyến rút gọn.

Theo Quyết định số 1132/QĐ-BVNT ban hành ngày 11/06/2026, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH TM và xây dựng DHK với mức giá trúng thầu 466.532.000 đồng, thực hiện hợp đồng trọn gói trong 04 tháng.

Đáng chú ý, diễn biến trước đó của gói thầu này gặp sự cố pháp lý liên quan đến nhà thầu xếp hạng nhất. Kết quả biên bản mở thầu/chào giá rút gọn ngày 15/05/2026 ghi nhận Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết kế Xây dựng Lộc Phát là nhà thầu có mức giá xếp hạng thứ nhất. Tuy nhiên, sau các văn bản đôn đốc của Chủ đầu tư vào ngày 19/5 và 25/5/2026, nhà thầu Lộc Phát đã có văn bản từ chối xác nhận việc chấp thuận được trao hợp đồng, từ chối thực hiện hợp đồng mà không có lý do bất khả kháng.

Nguồn MSC

Dựa trên các tờ trình kiến nghị số 893/TTr-TCG và 996/TTr-TCG của Tổ chuyên gia, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã đưa ra các quyết định dứt khoát. Ngày 11/06/2026, Quyết định số 1132/QĐ-BVNT được ban hành nhằm phê duyệt DHK là đơn vị trúng thầu chính thức với giá 466.532.000 đồng. Tiếp đó, Quyết định số 1243/QĐ-BVNT ngày 30/06/2026 đã áp dụng chế tài xử phạt Lộc Phát, khóa chức năng tham gia chào giá trực tuyến trong thời hạn 06 tháng.

Quyết định xử phạt. Nguồn MSC

Về năng lực nhà thầu, việc Lộc Phát bất ngờ bỏ cuộc cho thấy sự yếu kém trong khâu đánh giá hồ sơ và thiếu trách nhiệm dự thầu. Ngược lại, DHK là nhà thầu có trụ sở tại Khánh Hòa, hiện đã trúng 2 gói thầu với tổng giá trị trên 510 triệu đồng, minh chứng cho khả năng tài chính và kỹ thuật để hoàn thiện dự án đúng tiến độ.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung đều nhấn mạnh tính cam kết ràng buộc của hồ sơ dự thầu, nhất là với hình thức trực tuyến. Việc Chủ đầu tư kiên quyết ra Quyết định xử phạt nhà thầu từ chối hợp đồng không lý do chính đáng là sự tuân thủ nghiêm túc khoản 4 Điều 102 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Điều này góp phần ngăn chặn tình trạng nhà thầu bỏ giá thấp để phá thầu rồi bỏ cuộc, gây lãng phí thời gian của chủ đầu tư".

Đồng quan điểm về tính minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc áp dụng hình thức chào giá trực tuyến quy trình rút gọn theo Điều 100 Nghị định 214/2025/NĐ-CP là hướng đi đúng đắn, phản ánh đúng tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 về tăng cường tính minh bạch, đẩy nhanh tiến độ đấu thầu qua mạng. Trường hợp tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cho thấy hệ thống đã hoạt động tốt khi tự động sàng lọc và xếp hạng nhà thầu, đồng thời luật pháp cũng cung cấp đủ công cụ để xử lý ngay lập tức những đơn vị thiếu năng lực cam kết, chuyển cơ hội kịp thời cho nhà thầu DHK đáp ứng đủ năng lực để triển khai dự án y tế cấp bách".

Sự việc tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận được xem là một ví dụ thực tiễn khách quan về quá trình sàng lọc năng lực và trách nhiệm của nhà thầu, đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư và tuân thủ chặt chẽ pháp luật về đấu thầu hiện hành.