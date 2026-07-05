Gói xây Trường THCS Vĩnh Công hơn 10,5 tỷ: Hai nhà thầu bám sát giá dự toán

Diễn biến mở thầu gói thầu xây dựng Trường THCS Vĩnh Công

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh vừa qua đã thực hiện quy trình mở thầu đối với gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Trường THCS Vĩnh Công. Gói thầu này có mã thông báo mời thầu là IB2600303700, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600175623, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Công trình có tổng mức đầu tư và cơ cấu giá gói thầu được phê duyệt điều chỉnh dựa trên cơ sở quản lý chi phí đầu tư công hiện hành, trong đó giá gói thầu xây lắp công khai ở mức 10.598.004.000 đồng.

Nguồn vốn thực hiện hoàn toàn từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp xã. Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 48/QĐ-PKT do Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công ban hành ngày 19/06/2026. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu qua mạng là Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc. Biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 08:34 ngày 29/06/2026 ghi nhận có hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ.

Bức tranh giá dự thầu

Hồ sơ trích xuất dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, đơn vị nộp mức giá dự thầu thấp nhất là Công ty TNHH Một thành viên Hùng Hậu với giá đề xuất là 10.567.524.748 đồng. Đối chiếu với giá gói thầu được duyệt là 10.598.004.000 đồng, số tiền chênh lệch giảm giá tương ứng đạt 30.479.251 đồng, tương ứng với tỷ lệ khoảng 0,29%. Thời gian thực hiện gói thầu do đơn vị này đề xuất là 720 ngày, rút ngắn 10 ngày so với yêu cầu tối đa 730 ngày quy định trong hồ sơ mời thầu.

Nguồn: MSC

Ứng viên thứ hai tham gia gói thầu là Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường, nộp mức giá dự thầu là 10.592.396.233 đồng. Khoảng chênh lệch giảm giá so với giá dự toán gói thầu là 5.607.766 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng khoảng 0,05%. Đơn vị này đề xuất thời gian thực hiện gói thầu là 730 ngày, trùng khớp với thời gian tối đa yêu cầu.

Cả hai nhà thầu đều xuất trình biện pháp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh trị giá 158.000.000 đồng với thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu đạt 150 ngày kể từ ngày đóng thầu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hành chính quy định tại thông báo mời thầu.

Lịch sử hoạt động và tần suất trúng thầu của ứng viên

Phân tích lịch sử đấu thầu từ cơ sở dữ liệu quốc gia cho thấy cả hai nhà thầu đều là những đơn vị có tần suất hoạt động dày đặc tại địa phương. Công ty TNHH Một thành viên Hùng Hậu có mã số thuế 1101253136, đăng ký địa chỉ trụ sở tại số 142/8, Ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh, do ông Lê Hùng Hậu làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 56 gói thầu, trong đó trúng 42 gói, trượt 13 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt 49.836.198.584 đồng. Đáng chú ý, Công ty TNHH Một thành viên Hùng Hậu đã từng được Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công chỉ định thầu rút gọn vào ngày 19/11/2025 để thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng công trình Sửa chữa cổng chào đèn led tuyên truyền đường tỉnh 827" với giá trúng thầu 816.006.000 đồng.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường (mã số thuế 1101939119, địa chỉ trụ sở tại số 113, Đường Tỉnh Lộ 831, Ấp Rạch Bùi, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) do bà Trần Thanh Phương Nghi làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có lịch sử tham gia 35 gói thầu, trúng 19 gói, trượt 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 47.846.567.843 đồng. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này thường xuyên tham gia và trúng thầu tại các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ sử dụng ngân sách cấp xã tại địa phương.

Góc nhìn chuyên gia

Bình luận về cục diện đấu thầu tại dự án này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, việc gói thầu ghi nhận từ hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ hợp lệ là tín hiệu tốt về số lượng tổ chức quan tâm, đáp ứng yêu cầu tối thiểu về số lượng ứng viên để so sánh. Tuy nhiên, các con số giảm giá lần lượt là 0,29% và 0,05% cho thấy mức độ cạnh tranh về giá chưa cao, giá dự thầu bám rất sát giá trần của chủ đầu tư.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong công tác đấu thầu, các chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng khâu thẩm định kỹ lưỡng biện pháp thi công, tính khả thi của giá dự thầu nhằm bảo đảm chất lượng công trình Trường THCS Vĩnh Công.

Hiện, gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.