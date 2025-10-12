Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ vụ sập hàng loạt villa ở Hà Tĩnh sau bão số 10

Bộ Xây dựng yêu cầu giám định nguyên nhân nhiều biệt thự ven biển Hà Tĩnh đổ sập trong bão số 10, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh tổ chức giám định nguyên nhân sự cố hàng loạt biệt thự ven biển đổ sập trong bão số 10, đồng thời xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau bão số 10, hàng loạt căn biệt thự “view biển” đổ nát, hoang tàn. Ảnh CAND.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cần khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố; tổ chức giải quyết sự cố theo quy định.

Bên cạnh việc tổ chức giám định nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình khẩn trương khắc phục sự cố. Kết quả giám định cần được báo cáo về Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Trước đó, đêm 28, rạng sáng 29/9, trong khi bão số 10 đổ bộ, nhiều căn biệt thự giáp biển thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, bị hư hỏng nặng, nhiều căn đổ sập.

Dự án do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư dự án, được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào năm 2008, điều chỉnh thay đổi 4 lần, lần cuối vào tháng 1/2024. Dự án thực hiện xây dựng nhà ở, khu nhà để bán và cho thuê.

