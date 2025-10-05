Hà Nội

Xã hội

Dông lốc làm đổ sập hai ngôi nhà kiên cố ở xã biên giới Nghệ An

Giông lốc kéo dài gần 30 phút đã làm đổ sập hai ngôi nhà kiên cố và làm tốc mái nhiều ngôi nhà khác ở xã Thông Thụ (Nghệ An).

Thanh Hà

Chiều 5/10, thông tin từ UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra mưa to, gió lốc làm đổ sập hoàn toàn hai ngôi nhà kiên cố của các hộ dân, nhiều nhà khác bị tốc mái.

Cụ thể, vào 14h cùng ngày, trên địa bàn xã biên giới Thông Thụ bất ngờ xảy ra mưa lớn kèm gió lốc mạnh.

1-2.jpg
Chỉ trong thời gian ngắn dông lốc đã làm sập hai ngôi nhà kiên cố ở xã Thông Thụ (Nghệ An).

Chỉ trong thời gian ngắn, cơn dông lốc đã làm sập hai ngôi nhà kiên cố của hộ gia đình ông Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền (bản Mường Piệt), may mắn không có thiệt hại về người. Cùng với đó, nhiều ngôi nhà khác cũng bị hư hỏng, tốc mái.

Hiện, chính quyền địa phương đã đến động viên các hộ dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả.

bna-loc-1.jpg
Nhiều ngôi nhà khác cũng bị hư hỏng, tốc mái.

Dự báo từ ngày 6 đến đêm ngày 7/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến 30 - 60mm, riêng vùng Tây Bắc có nơi trên 100mm như các xã: Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Tiền Phong… Trong mưa có thể có dông, lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước, trong khi bão số 11 đổ bộ.

